Vánoční prázdniny všude jinak

Ředitelé škol se nedokážou shodnout na tom, zda je třeba prodloužit dětem vánoční prázdniny. Rozdílné postoje mají i hejtmani. Končící ministr školství Robert Plaga (za ANO) i jeho nástupce Petr Gazdík (STAN) jsou proti prodlužování prázdnin. Děti by nechala ve škole tak, jak mají být, také expertka KSČM na školství Marta Semelová.

»Opatření může dávat smysl pouze ve chvíli, kdy se nebude týkat jenom škol, ale zároveň se bude týkat volnočasových, sportovních aktivit a shromažďování. Nedává smysl, aby žáci nemohli chodit do školy, ale mohly se pořádat vánoční večírky pro třeba 98 lidí,« zdůvodnil svůj odmítavý postoj k prodloužení vánočních prázdnin Plaga. Na tom, že se vánoční prázdniny neprodlouží, se minulý týden dohodl s kandidátem na ministra školství Petrem Gazdíkem.

K plošnému zavírání škol se nepřiklání ani bývalá poslankyně a expertka KSČM na školství Marta Semelová. »Za každý den, kdy jsou děti ve škole, jsem ráda. Myslím si, že doba, kdy kvůli covidu byly na distanční výuce, byla velmi dlouhá a podepsalo se to nejenom na jejich znalostech, ale i na rozevírání nůžek mezi dětmi ve vzdělání. Takže i když se jedná o pouhé tři dny, tak si myslím, že by bylo správné, aby se prázdniny neprodlužovaly a aby děti byly ve škole tak, jak mají být,« řekla Semelová našemu listu.

Jiná situace je ale podle ní v místech, kde je situace natolik vážná, že by toto opatření pomohlo. »Samozřejmě v těchto místech to je něco jiného, ale to by měli posoudit hejtmani společně s řediteli škol. Určitě se nepřikláním k plošnému zavírání škol,« dodala Semelová.

Bývalá poslankyně a expertka KSČM na školství Marta Semelová.

Navzdory tomu, že ministerstvo neplánuje kvůli epidemii koronaviru prodloužit vánoční prázdniny, ředitelé některých škol se rozhodli k tomuto kroku přistoupit. Využijí k tomu ředitelské volno. Mnozí ředitelé už ale nemají dny k vyhlášení volna k dispozici, protože k utlumení nákazy prodloužili už podzimní prázdniny. Další volné dny k vánočním prázdninám přidávat nechtějí s ohledem na rodiče menších dětí, kteří by museli řešit jejich hlídání.

Hejtmani se neshodují

Rozdílné postoje mají i hejtmani. Liberecký hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj) navrhl, aby děti šly do školy naposledy v pátek 17. prosince. Ke zmírnění epidemie by prodloužení prázdnin mohlo přispět podle moravskoslezského hejtmana Ivo Vondráka (ANO) nebo olomouckého hejtmana Josefa Suchánka (Piráti a STAN).

Hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček (ODS) naopak nepovažuje prodloužení vánočních prázdnin za vhodný krok. »Pokud děti nebudou chodit do školy, půjdou ty menší s největší pravděpodobností k babičkám a dědečkům, a pak bych se obával následné větší zátěže onemocnění u seniorů. Větší děti, které už mohou být samy doma, se budou scházet u toho z nich, kdo zrovna nebude mít rodiče doma, nebo se shlukovat někde jinde,« řekl ČTK Červíček.

Středočeský kraj by uvítal, kdyby v této otázce byla shoda expertů. »Považujeme za optimální, aby nad případným prodloužením vánočních prázdnin panovala shoda jak mezi odborníky z oblasti epidemiologie, tak z oblasti školství,« uvedl mluvčí hejtmanství David Šíma. Podle ředitelů některých škol na Vysočině má ředitelské volno sloužit k jiným mimořádným událostem, o postupu při pandemii by měly rozhodovat hygienické stanice.

V Ústeckém kraji bude rozhodnutí o prodloužení vánočních prázdnin pouze na ředitelích škol. Žádné doporučení nebude dávat kraj ani města.

Jednotně nepostupují ani v hlavním městě. Mnohým školákům v Praze začnou prázdniny už 20. prosince, tedy o tři dny dříve oproti řádnému termínu prázdnin, jiní budou muset chodit do školy i ve vánočním týdnu.

Odbory navrhují delší prázdniny

Ve středních Čechách zatím školy ředitelská volna nevyhlásily. Plzeňský kraj uvedl, že není v jeho kompetenci, aby nařídil školám prodloužení vánočních prázdnin.

Na jižní Moravě budou mít děti volno také 20. až 22. prosince například v šesti školách, jejichž zřizovatelem je městská část Brno-střed, nebo ve školách ve Znojmě. V Pardubickém kraji budou mít delší prázdniny děti v Chrudimi a částečně ve Svitavách, naopak pardubické školy volno dávat nebudou. Největší jihočeská města zatím školám prodloužení zimních prázdnin doporučovat nebudou, rozhodnutí nechají na nich.

V Karlovarském kraji základní školy prodloužení vánočních prázdnin většinou neplánují. Ve Zlínském kraji žádná škola, kterou hejtmanství zřizuje, zatím ředitelské volno nenahlásila. V Olomouckém kraji někteří ředitelé už předvánoční volno vyhlásili, další to odmítají. Argumentují i tím, že křivka nákaz se už snižuje.

Na tom, že se vánoční prázdniny neprodlouží, se minulý týden dohodl Plaga s kandidátem na ministra Petrem Gazdíkem. Není totiž jasné, kdy bude jmenována nová vláda, a podle Gazdíka je důležité, aby měli rodiče jasno s dodatečným předstihem. Školské odbory nicméně v pátek vyzvaly k přehodnocení jejich rozhodnutí. Vánoční prázdniny mají podle harmonogramu začít ve čtvrtek 23. prosince, odboráři by chtěli, aby prázdniny začaly už v pondělí 20. prosince.

