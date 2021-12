Ilustrační FOTO - Pixabay

USA ohlásily diplomatický bojkot ZOH v ČLR

Na zimní olympijské hry v Pekingu se příští rok nevypraví žádní představitelé vlády USA. Diplomatický bojkot her v pondělí oznámila mluvčí Bílého domu Jen Psakiová, která rozhodnutí odůvodnila údajným porušováním lidských práv v Číně.

Cílem opatření je naznačit Pekingu, že nemůže pokračovat ve svém současném kurzu. Vláda prezidenta Joe Bidena nicméně vyjádřila podporu americkým sportovcům, kteří na hry pojedou. Trestat je zákazem účasti by podle Bílého domu nebylo správné.

Čínské velvyslanectví ve Washingtonu označilo podle agentury Reuters diplomatický bojkot za »domýšlivý čin«, který je »pouze politickou manipulací a vážným porušením ducha olympijské charty«, ale nebude mít žádný dopad na úspěch her.

O možnosti diplomatického bojkotu se ve Washingtonu hovořilo několik měsíců a vyzývali k němu někteří republikánští i demokratičtí politici. Demokratická šéfka Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová například na jaře označila neúčast amerických činitelů za správnou odpověď na jednání Číny vůči obyvatelům Hongkongu, Tibetu a Sin-ťiangu.

Vztahy USA a Číny jsou dlouhodobě napjaté. Peking v pondělí před oficiálním oznámením zprávy o chystaném bojkotu označil tento za »otevřenou politickou provokaci… Aniž by byli pozvaní, američtí politici neustále propagují tzv. politický bojkot zimní olympiády v Pekingu,« řekl mluvčí ministerstva zahraničí Čao Li-ťien.

USA za své chyby zaplatí

I v úterý ČLR ostře kritizovala americký diplomatický bojkot a pohrozila »rezolutními protiopatřeními«, která však blíže nespecifikovala. Podle čínského ministerstva zahraničí USA »za své chyby zaplatí«.

»Snaha Spojených států narušit olympiádu, založená na ideologických předsudcích a lžích, jen ukazuje zlovolné záměry USA a je předem odsouzena k nezdaru,« uvedl na tiskové konferenci Čao Li-ťien. »Výsledkem této snahy bude pouze ztráta morální autority a důvěryhodnosti,« dodal Čao.

Podle mluvčího čínské diplomacie jde americký diplomatický bojkot zimní olympiády v Pekingu proti principům olympismu a »mohl by poškodit dvoustranný dialog a spolupráci v důležitých oblastech«.

Francie pak chce rozhodnutí o svém možném diplomatickém bojkotu ZOH v Pekingu koordinovat s ostatními státy Evropské unie. S odvoláním na úřad francouzského prezidenta Emmanuela Macrona to uvedla agentura AFP. »Bereme volbu Američanů na vědomí,« uvedl Elysejský palác. Také britský vicepremiér Dominic Raab uvedl, že Británie v patřičnou dobu zváží, zda se k bojkotu zimní olympiády připojí. On sám do Pekingu nepojede.

To Itálie se nehodlá připojit k diplomatickému bojkotu. Agentuře Reuters to řekl vládní zdroj. Itálie má být totiž pořadatelem ZOH v roce 2026 a tradičně má silný zájem se jich účastnit.

Například Nizozemsko se zatím nerozhodlo, zda se připojí k diplomatickému bojkotu. Uvedl to nizozemský ministr zahraničí Ben Knapen. »Chceme si promluvit s našimi evropskými partnery a zjistit, co můžeme společně udělat. Raději bychom viděli společnou evropskou reakci,« prohlásil Knapen.

Putin dorazí

Olympiáda se má konat od 4. do 20. února, ale vzhledem k čínským omezením pro vstup cizinců na své území kvůli šíření nemoci COVID-19 se očekává, že do Pekingu přijede jen málo světových politiků. Významnou výjimkou má být ruský prezident Vladimir Putin, který už podle ČTK přijal pozvání svého čínského protějšku Si Ťin-pchinga.

