Ilustrační FOTO - Haló noviny/Pixabay

Jaká by měla být česká zahraniční politika?

Senát podle svého bezpečnostního výboru doporučí vládě, aby příští týden podpořila společný postup Evropské unie kvůli údajně destabilizujícímu působení Ruska.

Důvodem má být jak posilování ruských vojsk na hranicích s Ukrajinou, tak jeho údajné dezinformační aktivity. Vláda by také měla podpořit přípravu zásadnějších protiruských sankcí, »pokud by Rusko přistoupilo k další agresi vůči Ukrajině«. Horní komora by se včerejším doporučením výboru měla zabývat příští týden.

Předseda výboru Pavel Fischer (nezávislý) novinářům řekl, že doporučení by mělo být mandátem pro české zástupce na jednání Evropské rady, které se má uskutečnit příští týden ve čtvrtek. »Jsme zastánci teritoriální integrity Ukrajiny,« uvedl. Proto je podle něj třeba zaujmout jednotný a společný postup nejen v NATO, ale i v Evropské unii.

Česká republika by měla podle výboru prosazovat posílení obranyschopnosti východního křídla NATO. Měla by také se Slovenskem, Maďarskem a Polskem konzultovat krizové varianty dalšího vývoje na Ukrajině. Rusko u ukrajinských hranic - podle amerických i ukrajinských zpravodajských služeb - shromažďuje vojáky kvůli údajné další anexi ukrajinského území, Moskva to však odmítá.

Čeští vojáci na polsko-běloruskou hranici

Senátní výbor se také, podobně jako sněmovní výbor pro bezpečnost, postavil proti podpoře nelegální migrace běloruským režimem a jeho ozbrojenými složkami. »Jsme svědky vedení války jinými prostředky,« konstatoval výbor, podle něhož »běloruský režim zneužívá bídy migrantů k prosazování vlastních politických cílů«.

Česko by podle Fischera mělo co nejrychleji odpovědět na žádost Polska o vojenskou pomoc kvůli situaci na hranicích s Běloruskem. Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) za nejpravděpodobnější označil vyslání jednotky armádních ženistů. Vláda chce na pomoc s ochranou polsko-běloruské hranice mandát pro nasazení až 150 vojáků na dobu 180 dnů. Čeští vojáci mají pomáhat polským vojákům s ochranou hranic, ale nebudou plnit úkoly bezprostředně související s migranty, sdělil končící premiér.

»Mandát bude do 150 vojáků na dobu do 180 dnů, obdobně jako tam již pomáhají Britové a Estonci,« uvedl Babiš. Po schválení vládou musí být mandát projednán ve výboru pro obranu Poslanecké sněmovny a ve výboru pro zahraniční věci a bezpečnost v Senátu, následně pak v obou parlamentních komorách.

Lipavský u Zemana

Včera se setkal v Lánech s prezidentem republiky Milošem Zemanem kandidát na ministra zahraničí v příští koaliční vládě Jan Lipavský (Piráti). Podle rádia Frekvence 1 prezident doporučil Lipavskému, aby odstoupil z kandidatury na ministra zahraničí v nové vládě Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se STAN. Frekvence 1 se odkázala na dva zdroje obeznámené s jednáním.

Lipavský po včerejším jednání připustil rozdílné názory na některé záležitosti. Se Zemanem probíral priority v zahraniční politice, debatu označil za věcnou a korektní. Obecně hovořili i o postupu při jmenování vlády. »Jmenování probíhá na bázi premiér-prezident a tam si myslím, že je také potřeba se o tom dál bavit. My jsme obecně debatovali o tom, jak má proběhnout jmenování vlády,« řekl Lipavský. »Je potřeba postupovat podle ústavy a opět nemohu říct nic jiného, než že je to záležitost pana premiéra, který nese seznam nominantů za panem prezidentem,« dodal. Fiala několikrát řekl, že nehodlá ustupovat z navrženého seznamu kandidátů.

Lipavský nechtěl včera na brífinku rozebírat do detailů, kde se názorově se Zemanem rozcházeli. »Jsou oblasti, kde jsme debatovali. O otázce Izraele, o V4 (ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko). Představil jsem velmi konkrétní kroky, které se vážou k české zahraniční politice, k tomu, co by česká zahraniční politika mohla dělat v těchto vztazích,« řekl. Věří tomu, že rozdílnost názorů není důvodem pro nejmenování vlády.

Z hlediska priorit považuje Lipavský za klíčové budovat konsenzus v zahraniční politice na základě dialogu mezi vládou, prezidentem, šéfy parlamentních komor a dalšími klíčovými aktéry. Za důležité považuje otázky ekonomické prosperity, bezpečnosti i vztahů se světovými velmocemi - Spojenými státy, Ruskem a Čínou.

ZOH v Pekingu

Lipavský se ještě jako opoziční politik vyjadřoval v tom smyslu, že by se vládní představitelé neměli zúčastnit nadcházejících zimních olympijských her v Pekingu. Za nový kabinet zatím mluvit nechce, řekl po včerejší schůzce v Lánech. O této záležitosti s prezidentem nehovořil.

Spojené státy v pondělí oznámily, že se na zimní olympiádu, která se uskuteční v únoru v Pekingu, nevypraví žádní představitelé americké vlády. Bílý dům své rozhodnutí odůvodnil údajným porušováním lidských práv v Číně. Vláda prezidenta Joea Bidena zároveň vyjádřila podporu americkým sportovcům, kteří na hry pojedou.

»Nedovoluji si v konkrétních otázkách mluvit za vládu, jejímž jsem pouhým kandidátem. Tady bych byl velmi zdrženlivý,« řekl Lipavský. »Nicméně dříve jsem se k otázce vyjadřoval jako opoziční politik. Můj osobní názor byl takový, že nelze nikomu nic nařizovat, ale moje doporučení by bylo se takové akce nezúčastnit,« dodal.

Už v červnu vyzval Senát české politické představitele, aby se olympiády v této asijské zemi neúčastnili. Horní komora se na tom usnesla na podnět svých výborů zahraničního a pro lidská práva. Čínské velvyslanectví v Praze se proti výzvě ohradilo, Senát podle něj přijal usnesení na základě lží a dezinformací, čímž se pokusil o politickou manipulaci olympiády. Také proti aktuálnímu rozhodnutí Spojených států Čína ostře protestovala a pohrozila protiopatřeními.

KSČM je pro spolupráci, mírovou politiku a odzbrojení

Otázky Haló novin pro místopředsedu ÚV KSČM Milana Krajču

Jak hodnotíte usnesení senátorů směrem k vládě, tj. zaujmout jednotný sančkní postup vůči »destabilizujícímu« chování Ruska?

My jako KSČM dlouhodobě a zásadně odmítáme politiku různých sankcí, ať už jsou namířeny proti Rusku nebo dalším zemím. Jsme přesvědčeni, že taková politika nepřispívá ke stabilizaci poměrů v Evropě a ve světě. Naopak sankce jsou součástí stupňující se kampaně za destabilizaci vztahů na našem kontinentě. S dalšími navrhovanými sankcemi vůči Rusku proto rozhodně nesouhlasíme.

Česká republika by měla podle senátního výboru prosazovat posílení obranyschopnosti východního křídla NATO, co na to komunisté?

Jestliže mám jmenovat nějaký subjekt, který v Evropě především ohrožuje mír v Evropě, tak na prvním místě je to jednoznačně NATO. Severoatlantický pakt je od svého založení v roce 1949 agresivním vojenským paktem, a to se nemění, naopak se to opakovaně prokazuje. KSČM vždy vystupovala proti členství ČR v NATO a aktivitám NATO u nás i jinde ve světě.

Nejinak je tomu i ve vztahu k tzv. posilování východního křídla NATO. To by prakticky znamenalo více vojenských základen, více provokačních vojenských manévrů NATO ve východních členských státech tohoto paktu, což by vyvolalo jen další zvyšování napětí, další destabilizaci a – řekněme si to na rovinu - nebezpečí války.

Čeští pravicoví politici odmítají účast vládních činitelů na zimních olympijských hrách v Pekingu. Co vy na to?

Olympijské hry jsou mimořádná sportovní událost, svátek nejen pro sportovce, ale i pro sportovní fanoušky. Věřím, že olympiáda navzdory složité situaci - máme tady také ještě ve světě nezdolaný COVID-19 - proběhne úspěšně a že i čeští olympionici přivezou mnoho medailí. Různá protičínská a antikomunistická prohlášení a postoje pravicových politických představitelů právě v souvislosti s konáním olympiády v Číně vnímám jako účelová a jednostranná. Za KSČM takovéto postoje odmítám a přeji olympijských hrám v ČLR a jejich účastníkům úspěch.

Jaký je váš názor na případného budoucího ministra zahraničí Jana Lipavského z Pirátů?

Pokud by se stal ministrem zahraničních věcí Jan Lipavský, zahraniční politika ČR by dle mého názoru pokračovala špatným směrem. Z názorů, které publikuje a zastává, je zřejmé, že kopíruje politiku USA, Evropské unie a NATO. Žádné iluze ohledně Pirátů a jejich politiků nejsou namístě. My jako KSČM prosazujeme zásadní změnu zahraniční politiky tak, aby byla orientována na mezinárodní spolupráci se všemi národy, mírovou politiku a odzbrojení, aby vycházela ze suverenity naší země.

Monika HOŘENÍ