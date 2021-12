Zadržen jeden z vrahů Chášukdžího

Policie na pařížském letišti Charlese de Gaullea zatkla muže podezřelého z vraždy saúdskoarabského opozičního novináře Džamála Chášukdžího. Informovala o tom francouzská rozhlasová stanice RTL.

Členové komanda ze Saúdské Arábie Chášukdžího brutálně zavraždili v říjnu 2018 na konzulátu této blízkovýchodní země v Istanbulu.

Džamál Chášukdží. FOTO - Wikimedia commons

RTL uvedla, že policie 33letého podezřelého jménem Chálid Utajbí zadržela ráno, když chtěl nastoupit do letadla mířícího do Rijádu. Jde o někdejšího příslušníka královské gardy odpovědné korunnímu princi Muhammadovi bin Salmánovi. Patří do skupiny 20 občanů Saúdské Arábie hledaných Interpolem v souvislosti s vraždou opozičního novináře. Podle justičních zdrojů, na které se odvolává RTL, francouzské úřady zahájily kroky k vydání Utajbího do Turecka.

Americké tajné služby letos koncem února zveřejnily zprávu, podle které Muhammad bin Salmán, de facto vládce Saúdské Arábie, operaci s cílem zajmout nebo zabít Chášukdžího schválil. Bin Salmán jakékoli spojování s brutálním činem podle ČTK ovšem nadále odmítá.

Novinář Chášukdží, který žil od roku 2017 v USA, psal názorové sloupky kritické vůči korunnímu princi pro americký deník The Washington Post. Rijád po zmizení muže zprvu tvrdil, že novinář z budovy odešel, po dvou týdnech přiznal, že tam byl zabit. Jeho tělo se nenašlo, podle turecké policie byl zřejmě rozčtvrcen.

Saúdská Arábie za tuto vraždu odsoudila několik lidí k trestu smrti, který posléze zmírnila. Také Turecko obžalovalo v souvislosti s vraždou Chášukdžího 26 obyvatel Saúdské Arábie, které soudí v nepřítomnosti.

(rj)