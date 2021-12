Kancléřka Angela Merkelová se vždy uměla prosadit. Nenápadně i nečekaně. FOTO - Wikimedia commons

Politoložka: Merkelová vždy dobře reagovala

V úřadu německé kancléřky zažila Angela Merkelová čtyři prezidenty USA a musela najít řešení řady mezinárodních krizí, přesto po parlamentních volbách v roce 2005 nikdo netušil, že v čele vlády stráví 16 let. Politoložka Andrea Römmeleová, děkanka berlínské vysoké školy Hertie School, za stabilitou vlády Merkelové vidí schopnost kancléřky dobře se orientovat v nepřehledných situacích.

»Vždy si zachovala klidnou hlavu, vždy měla kompas a vždy uměla zareagovat,« vysvětluje Römmeleová, která na instagramovém kanálu televize ZDF hodnotila kancléřčinu vládu. »Ona nikdy neměla nějaké vize, ale dobře reagovala,« myslí si politoložka. To se ukázalo i v době uprchlické krize v roce 2015, kdy Evropa, a především Německo čelily přílivu statisíců běženců. »Opět měla jasný kompas, jasný humanitární kompas, kdy řekla, že těm lidem musíme pomoci a že jim také pomůžeme. My to zvládneme, řekla tehdy,« připomenula Römmeleová známou větu, která už s Merkelovou zůstane navždy spojena. Migrační krize nebyla jediná, s níž se Merkelová musela potýkat. »Byla to kancléřka, jež se musela vypořádat s řadou velkých krizí,« říká politoložka. Tři roky po usednutí do kancléřského křesla čelila světové hospodářské krizi, jež ohrožovala eurozónu. Věnovala se i situaci na Donbasu a přechodu Krym k Rusku, odchodu Británie z EU a v neposlední řadě pandemii. Zapomínat podle Römmeleové nelze ani na nehodu v japonské jaderné elektrárně Fukušima v roce 2011, kdy nukleární komplex zasáhla vlna tsunami. V reakci na to vláda Merkelové rozhodla, že SRN do konce roku 2022 odstaví z provozu všechny své reaktory. »Fukušima byl moment, kdy Merkelová učinila obrat o 180 stupňů. Přiznala, že poté, co se ve Fukušimě stalo, změnila přístup a postoj k jaderné energetice,« uvedla Römmeleová.

Emeritní profesor Humboldtovy univerzity v Berlíně Herfried Münkler, patřící k předním politologům, označil éru Merkelové za šťastnou náhodu pro Německo. »Protože za složitých podmínek byl právě její zdrženlivý a řekněme typicky ženský vládnoucí styl nehnaný testosteronem pro Německo dobrý,« míní. Zdrženlivost, již zmínil, byla jasně patrná už v roce 2005, kdy Merkelová s konzervativní Křesťanskodemokratickou unií (CDU) a sesterskou Křesťansko-sociální unií (CSU) v parlamentních volbách těsně porazila tehdejšího ostříleného soc. dem. kancléře Gerharda Schrödera. Vítězství CDU/CSU o jedno procento temperamentní Schröder nepovažoval za důvod, aby Merkelová získala kancléřské křeslo. »Žádnou koalici s mými sociálními demokraty nepovede. Nic si nenamlouvejte,« prohlašoval tehdy. »Nikdo s výjimkou mě není schopen sestavit stabilní většinu,« zdůrazňoval. V souboji o kancléřství nakonec prohrál a krátce po zvolení Merkelové šéfkou vlády se stáhl z politiky.

»Mnoho politiků Merkelovou podcenilo,« vysvětluje Römmeleová. I když Merkelová vystupovala klidně a byla vstřícná ke kompromisům, uměla své představy prosadit. Své o tom ví třeba exšéf poslanců CDU/CSU Friedrich Merz. Kvůli názorovým sporům s kancléřkou se z vysoké politiky stáhl, avšak po jejím odchodu z vedení CDU v roce 2018 usiluje o zvolení předsedou konzervativní strany. Dvakrát už ale prohrál vedle osobností, které byly kancléřce blízké. V roce 2018 se šéfkou CDU stala Annegret Krampová-Karrenbauerová, kterou letos v lednu nahradil Armin Laschet. Po zářijových parlamentních volbách, které pro CDU hledající novou identitu skončily nejhorším výsledkem od založení spolkové republiky, vybírá strana opět nového předsedu.

(čtk)