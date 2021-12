Ilustrační FOTO - Pixabay

Nový domov pro lidi s autismem

V Mladé Boleslavi se otevřel nový Domov pro lidi s nízkofunkčním autismem. Zařízení, které je ve Středočeském kraji ojedinělé, bude pomáhat lidem s těžšími formami autismu, kteří jsou vzhledem ke svému chování nároční na péči a vyžadují velmi individuální přístup.

»Pořadník je již naplněný, zájemců je trojnásobně více. První klienti se nastěhují v lednu. Kapacita je pět míst a jde o celoroční službu,« řekla Luďka Jiránková, ředitelka organizace Centrum 83, která bude domov provozovat.

Klientům, kteří nastoupí do domova, je podle Jiránkové v průměru 30 let. Každý bude mít svůj pokoj. »Bereme opravdu ty, kteří dělají v zařízeních, kde jsou umístěni, nebo rodinám doma problém. Jsou to klienti, kteří nekomunikují, a jejich reakce je někdy nevyzpytatelná. Většinou přerostou přes pubertu a pak už si s nimi nikdo neví rady,« uvedla Jiránková.

Náklady na rekonstrukci domu v Havlíčkově ulici vyšly na 22 milionů korun a uhradil je kraj ve spolupráci s městem, které využilo dotace z EU. Kromě pěti míst je v domově i jedno krizové lůžko pro lidi s autismem, kteří se náhle ocitnou bez pečující osoby.

Zájemci o umístění do domova si musejí podat žádost, dostanou se do pořadníku a následuje sociální šetření. Podle Jiránkové je nyní pořadník naplněný, zájemců o umístění je trojnásobně více, než jaké jsou kapacitní možnosti. Centrum 83 připravuje rekonstrukci dalších prostor, kde má vzniknout domácnost pro dalších šest klientů. Tyto prostory se mají otevřít v příštím roce.

Lidé s autismem bývají citliví na smyslové podněty, v novém zařízení je na to pamatováno. Výhled do rušné ulice zakrývá mléčná fólie, okna jsou kvůli bezpečí klientů bez klik a topení je umístěno v podlaze. »Každý klient má vlastní pokoj, aby měl klid,« dodala Jiránková.

(zmk)