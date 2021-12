Ilustrační FOTO - Pixabay

Virus se nešíří víc ve školách

Epidemie koronaviru se podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislava Duška nešíří víc mezi dětmi než mezi staršími věkovými skupinami. Jenom se u nich díky plošnému testování víc zachytávají pozitivní případy a lépe se trasují.

»To, co vidíme, je jenom odrazem testové strategie. Počet nově potvrzených případů je nejvyšší v mladých věkových kategoriích teď proto, že tam plošně testujeme, jsou snadno dosažitelní i pro trasování,« řekl Dušek na Metropolitním zdravotnickém kongresu. »To, že v dospělé populaci vidíme poloviční zátěž, neznamená, že se tam ten virus nešíří,« dodal.

Případné prodloužení vánočních prázdnin by tak podle něj nemělo žádaný efekt. Opatření mířená jen na školy nepovedou k dostatečnému efektu, protože ostatní věci omezené nejsou a děti se budou dál setkávat, uvedl. Rodiče navíc nejmenší dětí budou muset dát někam na hlídání nebo s nimi zůstat doma. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) v minulých dnech tlumočil obavy z nemocnic z toho, že zavřené školy by pro ně znamenaly prohloubení personálního problému u matek, které by zůstaly doma s dětmi. »Jsem přesvědčen, že v této fázi epidemie není virus jenom ve školách. Zásah jenom do škol nezabrání tomu, aby ta vlna populací nedoběhla,« řekl Dušek.

Podle dat ÚZIS byl počet pozitivních na 100 000 obyvatel za poslední týden v celé populaci zhruba 1000. Mezi dětmi šest až 11 let to bylo zhruba 2400 případů, u starších ve věku 12 až 19 let kolem 1900. Od začátku listopadu se nakazilo koronavirem přes 165.000 dětí do 19 let. Přestože jde asi o pětinu obyvatel, tvoří třetinu pozitivních testů.

Ministerstvo stanoví pohotovostní nemocnice

Vojtěch na kongresu uvedl, že ministerstvo zdravotnictví stanovilo pro Prahu na každý den pohotovostní nemocnice, které budou přijímat pacienty přivážené sanitkami, které jinde odmítnou. Na problém odmítání přivážených pacientů nemocnicemi upozorňuje zdravotnická záchranná služba už několik let.

Podle ministra se distribuce pacientů nyní řídí národním dispečinkem intenzivní péče. »Je nastavená minimální denní kapacita pro jednotlivá zařízení. Vyhlášení stop stavu se řídí striktními pravidly,« řekl Vojtěch. Stop stavem nemocnice označují takovou naplněnost pacienty, kdy nemohou přijímat další.

V případě, že nebude místo pro pacienty v běžné spádové nemocnici, jsou podle Vojtěcha stanovené takzvané pohotovostní nemocnice. »Pro každý den v týdnu a víkend bude určena jedna, do které bude směřován převis pacientů, které by nemohla přijmout cílová nemocnice,« dodal.

V Praze je sedm státních nemocnic, šest zřizuje ministerstvo zdravotnictví a jednu ministerstvo obrany. Další zařízení jsou soukromá, církevní nebo městská.

Očkování u zdravotníků by mělo být povinné

Z dat ÚZIS, která na kongresu prezentoval hlavní epidemiolog Institutu klinické a experimentální medicíny Petr Smejkal vyplývá, že mezi lékaři je 88 procent očkovaných proti COVID-19, mezi sestrami 83 procent. Posilující dávku má 54 procent lékařů a 36 procent sester. Nejnižší proočkovanost mají ostatní zdravotničtí pracovníci, těch se nenechala očkovat asi pětina a posilující dávku má méně než třetina.

Proočkovanost u lékařů a sester se podle Smejkala stále zvyšuje. Zdravotníci také nyní chodí na posilující dávky, protože byli očkováni mezi prvními na začátku letošního roku. »Zdravotník, který má tři dávky, je podstatně méně rizikový než ten, který má dvě dávky,« poznamenal Smejkal.

Smejkal podpořil zavedení povinného očkování mezi zdravotníky. »Očkování u zdravotníků je něco, co musíme vymáhat. Doufám, že u téhle profesní skupiny to bude povinné,« řekl.

(jad)