Rusko stabilizuje mír ve světě

V poslední době ze všech stran slyšíme z kapitalistických médií hlavního proudu o tom, jak je Ruská federace více či méně agresor. A jak se připravuje na útok na území Ukrajiny. V jednom z médií vyšlo: »Rusko podle příslušníků americké rozvědky plánuje případnou vojenskou ofenzivu proti Ukrajině, která by mohla být zahájena už začátkem příštího roku a které by se účastnilo odhadem 175 000 vojáků. Informovala o tom agentura AP, která se odvolává na nejmenovaného vysokého amerického představitele.« Na to reaguje ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov a s odvoláním na informace ukrajinských zpravodajských služeb uvedl, že Rusko shromáždilo u hranice s Ukrajinou více než 94 000 vojáků a na konci ledna může spustit rozsáhlou vojenskou ofenzivu proti Ukrajině.

To samé médium uvádí reakci RF, respektive tiskové mluvčí ministerstva zahraničních věcí, »Spojené státy provádějí speciální operaci s cílem vyostřit situaci kolem Ukrajiny a zároveň přenést odpovědnost na Rusko,« citoval ruský list Kommersant z prohlášení mluvčí ruské diplomacie Mariji Zacharovové. Washington podle Moskvy podniká »provokativní akce poblíž ruských hranic, které jsou doprovázeny rétorikou obviňování«.

A kde je pravda? Ano, Ruská federace má svá vojska už dávno na hranicích s Ukrajinou i Běloruskem, a to zejména kvůli napětí z celé řady důvodů. Migrační krize, politická krize v Bělorusku, občanská válka na Donbase. Vojenská přítomnost výcvikových jednotek NATO a dalších různých vojenských soukromých kontraktorů pod přímým i nepřímým velením Západu. Ruská federace má však vojska pouze na svém území, mimo své vojenské základny v Bělorusku. Na Donbase, jak tvrdí ukrajinská strana, žádní ruští vojáci nejsou. Nakonec opakuji po sté… Kdyby tomu tak bylo, dávno by Západ toho využil.

Hlásit to, že RF chce zaútočit, svědčí jen o tom, že situace pro neoliberální Západ je opravdu zoufalá. Vyplývá mi z toho, že potřebují vyvolat konflikt za každou cenu a vtáhnout RF do horkého konfliktu. Neoliberální Západ by si tím vyřešil řadu problémů.

Je tu však nejedno ale! Armáda Ruské federace nedávno provedla sestřelení a rozprášení už nefunkční orbitální stanice a tím dala signál, že má technologie, které klidně použije k vyřazení různých orbitálních systémů, jako GPS a další. Takže pokud si Západ s paktem NATO myslí, že rozpoutají horkou konvenční válku u hranic Ruské federace, tak se mýlí. Rusko není žádný agresor, ale v současné době je naopak zásadní stabilizační mírový prvek ve světě a chrání především své zájmy, ale dokonce i zájmy naše.

Roman BLAŠKO