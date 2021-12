Ilustrační FOTO - Pixabay

Kancléřem SRN sociální demokrat

Německý prezident Frank-Walter Steinmeier odpoledne jmenoval novou vládu sociálnědemokratického kancléře Olafa Scholze, ministři poté ve Spolkovém sněmu slavnostně složili sliby. Bundestag dopoledne zvolil Scholze kancléřem poměrem 395:303 hlasů.

Vicekancléřem je spolupředseda Zelených Robert Habeck a ministrem financí šéf liberálních svobodných demokratů (FDP) Christian Lindner. Ministerstvo financí je přitom díky právu veta považováno po kancléřském úřadu za druhý nejvyšší post v německé vládě. V německé vládě kromě nové (v pořadí již třetí) ministryně obrany jsou naopak úplně poprvé ženy také v čele resortů vnitra a zahraničí. Vnitro povede sociální demokratka Nancy Faeserová a diplomacii spolupředsedkyně Zelených Annalena Baerbocková.

»Nyní nesete odpovědnost za 83 milionů obyvatel Německa,« prohlásil Steinmeier poté, co ministrům předal jmenovací dekrety. »Tento úkol přebíráte ve složité době,« poznamenal s odkazem na pandemii nemoci COVID-19. Dodal, že vláda má pro svou práci mandát od voličů a také většinu ve Spolkovém sněmu, kde potřebuje k prosazování norem nejméně 369 hlasů, koalice přitom disponuje 416 křesly.

Olaf Scholz. FOTO - Wikimedia commons

Osm žen a osm mužů

Nová vláda, kterou tvoří férově osm žen a osm mužů, musí ještě převzít ministerstva po svých předchůdcích. Předtím ale ministři složili přísahu do rukou předsedkyně Spolkového sněmu Bärbel Basové.

Vicekancléř Habeck je zároveň ministrem hospodářství a ochrany klimatu. Německá média tento post označují jako superministerstvo, neboť má být protiváhou tomu, že liberálové jako nejslabší člen koalice dostali druhý nejvýznamnější vládní post.

Zdravotnictví povede sociální demokrat, lékař a epidemiolog Karl Lauterbach, který je i přes svou podporu důrazných karanténních opatření u veřejnosti velmi populární.

Zemědělství má na starosti politik Zelených Cem Özdemir, který k cestě za prezidentem zvolil kolo. Na něm také následně odjel do parlamentu. Odtud zase nasedl na sedlo vpodvečer, protože ještě během večera proběhlo ustavující zasedání nového kabinetu.

Trojice stran se v koaliční smlouvě dohodla, že posílí rozvoj produkce elektrické energie z obnovitelných zdrojů, aby bylo možné uzavřít uhelné elektrárny ideálně do roku 2030. Nulové emise skleníkových plynů chce koalice do roku 2045. SPD, Zelení a FDP plánují velké investice do zdravotnictví a bydlení, přejí si posílit pravomoce Evropského parlamentu a prohloubit integraci Evropské unie.

Merkelová už není

Nyní již bývalá německá konzervativní kancléřka Angela Merkelová odpoledne po 16 letech v úřadu předala kancléřství svému soc. dem. nástupci (vicekancléřovi a ministrovi financí v její poslední vládě CDU/CSU a SPD). Na slavnostní ceremonii v budově kancléřství mu popřála úspěch.

Po kancléři sjednotiteli Helmutu Kohlovi byla druhým nejdéle vládnoucím šéfem německé vlády v dějinách spolkové republiky. Pokud by v kancléřství zůstala ještě 11 dní do 19. prosince, překonala by Kohlovo prvenství…

Éru končící kancléřky zhodnotila a očekávání od nové německé vlády prozradila i předsedkyně ÚV KSČM a europoslankyně Kateřina Konečná:

»Angela Merkelová si hleděla zájmů své země a tomu vše podřídila. Z pohledu německých občanů je to dobře. Dokázala Německo postavit do role mocnosti, chytře postupovala v rámci zahraniční politiky s Ruskem, zatímco ‚špinavou práci‘ dělali ostatní - včetně České republiky, Německo z toho profitovalo. Bohužel však de facto celou Evropu zatáhla do migrační krize, na což doplácíme všichni. ČR rozhodně nemusí nad odchodem Merkelové smutnit. Pro ni byla ČR jednou z figurek na šachovnici. A někteří čeští ‚politici‘ dělali vše pro to, aby se z naší země stala de facto další spolková země Německa, proti čemuž jako KSČM budeme vždy vystupovat. My se naopak budeme snažit dělat takovou politiku, aby byla ČR suverénní a jestli si máme ze SRN vzít nějaký příklad, tak hlavně v odměňování pracujících a výši penzí…! Nová Německa vláda má v programu brutální tlak na federalizaci EU, což není nic jiného než podřízení naší politiky Německu. Nezřízený tlak na zelenou politiku bude znamenat další problémy v energetice, dopravě, zemědělství a jinde a opětovná snaha o přijímaní migrantů způsobí další problémy v EU. Ovšem tomu všemu dala základ Angela Merkelová. Ona rozhodla o zavření jaderných elektráren, které přispívá ke zdražení elektrické energie nejen v Německu, ale i u nás. Měli bychom tedy více než jindy začít dělat opravdu suverénní politiku a prosazovat především české zájmy. Obavám se však, že s nominantem, který se byl v úterý představit na Hradě, a je jen loutkou, to bude téměř nereálné.«

Olafovi Scholzovi poblahopřál mj. i ruský prezident Vladimir Putin, přičemž dal najevo očekávání, že spolu naváží konstruktivní dialog. Zároveň šéf Kremlu zaslal telegram Angele Merkelové v souvislosti s jejím odchodem z funkce, ve kterém ocenil její dlouholetou práci v čele německé vlády a připravenost k dialogu ve vzájemném respektu. Doslova vyjádřil »upřímnou vděčnost za plodnou spolupráci… Byli jsme neustále v kontaktu a snažili jsme se najít východiska i z těch nejtěžších situací. Za léta v čele německé vlády jsi si právem vysloužila vysokou prestiž v Evropě i ve světě. Jsem si jist, že tvoje bohaté zkušenosti státníka a politika budou vždy žádané,« napsal Putin, který si s Merkelovou tyká. Slíbil přitom, že »samozřejmě budeme pokračovat v přátelské komunikaci«.

Rovněž čínský prezident Si Ťin-pching pogratuloval novému německému kancléři k jeho zvolení. Zároveň uvedl, že Čína je připravena pozvednout vztahy s Německem na novou úroveň. »Čína je připravena upevnit a prohloubit vzájemnou politickou důvěru, rozšířit kontakty a spolupráci s Německem v různých oblastech,« citovala Si Ťin-pchinga státní tisková agentura Nová Čína a upřesnila, že čínský prezident zaslal kancléři i osobní zprávu.

Rychlost, s jakou přišla gratulace z Pekingu, kontrastuje s čínskou reakcí na zvolení amerického prezidenta Joe Bidena, poznamenala agentura AFP. Čínsko-německé vztahy byly podle AFP v posledních 16 letech, kdy v čele německého kabinetu stála Angela Merkelová, celkově dobré, na rozdíl například od vztahů Pekingu s Paříží nebo Londýnem.

Lidé Scholzovi nevěří

Dvě třetiny Němců ale nevěří, že Scholz bude vládnout déle než čtyři roky. Vyplývá to z průzkumu institutu YouGov, který si objednala agentura DPA. Scholz přitom již naznačil, že by rád vládl i po dalších parlamentních volbách, které jsou plánovány na rok 2025.

V průzkumu podle ČTK počítá 20 % respondentů s tím, že koalice se rozpadne ještě před volbami. Dalších 44 % dotazovaných uvedlo, že Scholz zůstane u moci do voleb, po kterých ale nebude znovuzvolen kancléřem. Scholzovo druhé funkční období předpokládá jen 16 % účastníků ankety.

(rj)