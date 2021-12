Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Výhrůžka škrtnutím plynovodu Nord Stream 2

Americký prezident Joe Biden ujistil v úterním videorozhovoru ruského prezidenta Vladimira Putina, že USA a jejich spojenci zareagují na případnou vojenskou eskalaci mezi Ruskem a Ukrajinou tvrdými ekonomickými a dalšími opatřeními, mj. zablokováním plynovodu Nord Stream 2.

Putin naopak požádal o závazné záruky nerozšiřování NATO na východ a poukázal na aktivity útočného vojenského paktu NATO poblíž ruských hranic… Oba prezidenti jednali prostřednictvím videokonference dvě hodiny. Očekávalo se, že se budou věnovat hlavně krizi kolem Ukrajiny, k jejímž hranicím Rusko stahuje své vojáky.

Podle agentury Reuters američtí představitelé sdělili členům amerického Kongresu, že existuje dohoda s Německem, podle které by v případě invaze na Ukrajinu Berlín zavřel plynovod Nord Stream 2, který má po dně Baltského moře přivádět zemní plyn z Ruska do Německa. Podle zdroje agentury ale není jasné, zda se USA a Německo dohodly na tom, co přesně rozumí pod pojmem invaze…

Biden v rozhovoru s Putinem v úterý dále zopakoval, že podporuje svrchovanost a územní celistvost Ukrajiny, vyzval k uvolnění napětí a návratu k diplomacii.

Putin upozornil na »nebezpečné pokusy (ze strany NATO) ovládnout ukrajinské území«, stojí v prohlášení Kremlu. »Proto Rusko stojí o spolehlivé, právně zajištěné garance, které vyloučí rozšiřování NATO na východ a přesuny útočných zbrojních systémů do států poblíž Ruska,« uvádí se dále v prohlášení.

Putin ale také Bidenovi navrhl zrušení všech omezení týkajících se diplomatických zastupitelství, jež USA a Rusko vzájemně zavedly v minulých měsících.

Bezpečnostní poradce Bílého domu Jake Sullivan, který po summitu hovořil s novináři, řekl, že Biden se ohledně Putinových požadavků k ničemu nezavázal a neučinil ani žádné ústupky. Zopakoval, že prezident stále zastává ten názor, že všechny státy si mají svobodně vybrat, ke komu se připojí. »Bylo tam mnoho dobré vůle k ústupkům, žádné kárání, ale prezident vyjádřil jasně, jaký názor v daných tématech USA zastávají,« sdělil k Bidenovým postojům Sullivan.

Sullivan rovněž uvedl, že v případě napadení Ruskem Spojené státy Ukrajině dají k dispozici »další obranný materiál«. V případě ruské invaze na Ukrajinu by Washington podle něj dodatečně podpořil i spojence ve východním křídle NATO. Vzhledem k tomu, že Moskva se na žádnou takovou invazi nechystá, jde ze strany USA (a Ukrajiny) jen o účelovou propagandu a falešné očerňování Ruska.

Řešili i Írán

Dalšími tématy rozhovoru byl americko-ruský dialog o strategické stabilitě, ale i kybernetické útoky a Írán. Putin řekl, že Biden doufá, že vídeňská jednání o dohodě o íránském jaderném programu vyústí v řešení, jež bude přijatelné pro všechny.

(rj)