»Chytrá« auta mohou snižovat nehodovost

Auta vybavená novými takzvanými chytrými technologiemi mohou podle mezinárodní studie snížit nehodovost na silnicích až o polovinu. Už nyní aktivní záchranný systém eCall, který automaticky při nehodě kontaktuje tísňovou linku, zamezí podle dat v Evropě až 2500 obětí nehod ročně.

Uvedl to projekt Česko v datech s tím, že automobilů s chytrými technologiemi bude postupně přibývat.

Dopravních nehod v České republice i Evropě podle statistik dlouhodobě ubývá. Současně klesá také počet úmrtí na silnicích. Zatímco během roku 1999 se na tuzemských silnicích stalo více než 211 000 dopravních nehod, při kterých zemřelo 1336 lidí, loni policie evidovala přes 94 000 nehod a 460 usmrcených. Loňský provoz sice ovlivnila i koronavirová krize, sestupný trend byl ovšem patrný i v předchozích letech.

Podle mezinárodní studie, na kterou upozornil projekt Česko v datech ovšem k poklesu mohou ještě výrazněji pomoci chytré a automatizované technologie v autech. Jejich dopad by pak měl být v jednotlivých zemích různý. Podle studie by přechod na chytrá a automatizovaná vozidla ve Velké Británii mohl snížit nehodovost o 41 procent, v Indii by se snížila až o 54 %.

Světový trh s chytrými vozidly by se podle dat na platformě Statista měl do roku 2028 ztrojnásobit. Zatímco jeho objem v roce 2020 činil 56 miliard dolarů, v roce 2028 by to již mělo být 192 mld. USD. Tato vozidla se už ale používají nyní, například v sousedním Německu je podle Statisty běžně využívá 38 % řidičů, ve Francii 57 %.

Podle České kanceláře pojistitelů by při současném vývoji měla na konci dvacátých let po českých silnicích jezdit už jen necelých 20 % vozidel bez asistence. »V rámci středního scénáře dalšího vývoje předpokládáme nejprve rychlejší náběh vozidel s vyspělými asistenčními systémy, ale také s téměř desetiprocentním zastoupením poloautonomních vozidel. Na konci třicátých let by pak těchto poloautonomních aut mělo být v Česku už 52 %,« řekl Petr Jedlička z České asociace pojišťoven.

Už nyní auta využívají řadu nových technologií. Projekt Česko v datech v této souvislosti upozorňuje na již používaný záchranný systém eCall využívající evropské satelity, s jejichž pomocí vozidlo při nehodě samo kontaktuje tísňovou linku a operátorům sdělí přesnou polohu. Systém podle projektu Česko v datech umožní záchranářům dostat se na místo havárie až dvakrát rychleji. Další technologie pak umožňují komunikaci systémů v autech mezi sebou. Vyměňují si tak například data o situaci na silnici či o své poloze. Pokud třeba jeden vůz musí zastavit na nepřehledném místě, automaticky na sebe včas upozorní ostatní. Další automatizované systémy, jako například adaptivní tempomat, zase přebírají část řízení na sebe. Vedle toho se rozšiřují i jednotlivé asistenční systémy, například od července příštího roku budou všechna nová auta v Evropě vybavena i systémem EDR, který bude monitorovat zejména rychlost, brzdění či sklon vozidla na vozovce, a umožní tak lépe hledat příčiny nehod.

(ici)