Zbabělost

Podobných prohlášení jsme si mohli v uplynulých letech budování kapitalismu v Česku přečíst celé tucty. Zároveň jsme si rovněž mohli především v médiích hlavního proudu mnohokrát ověřit, jak tento »kritický dialog« ve skutečnosti vypadá. Měřeno tímto kritériem, tak je to s demokracií v kapitalismu docela nahnuté, a to raději neberu v úvahu zcela nedemokratické rozdělení majetků, a tím i moci, které z voleb dělá jen jakousi alibistickou stafáž pro nadvládu kapitálu.

Znovu jsme si mohli tento fakt ověřit ve čtvrtek 2. 12. v pořadu Máte slovo, kde nám jeho moderátorka M. Jílková znovu předváděla, jak vypadá »svobodná a vyvážená« diskuse. Ono už samotné zadání tématu této »diskuse« (»usiluje Rusko a Lukašenkův režim o destabilizaci Evropy, máme se bát ruské invaze na Ukrajinu?«) navodilo tu správnou atmosféru, kdy bylo jasné, kdo má být souzen a odsouzen. Stejně tak výběr diskutujících tomuto předem nastavenému schématu odpovídal. Nemá smysl mluvit o europoslanci Vondrovi, jehož intelektuální výbava se omezuje na fanatickou rusofobii, ani na jakéhosi ředitele jednoho z mnoha politických institutů, vyznačujících se naprosto jednotným postojem kopírujícím tu »správnou« euroatlantickou ideologii, který pouze opakoval fráze o ruské hrozbě a ilustroval tím, v jakém stavu je »objektivita« těchto pracovišť. Ještě smutnější pohled byl na pány, kteří měli jakoby hrát roli oponentů a kteří měli alespoň malinko otupit protiruské zaměření »diskuse«. Těmi »oponenty« byli bývalý poslanec a chartista Bašta a orientalista Petr Pelikán. Pan Bašta jen dokumentoval, že ta údajná statečnost chartistů končí v okamžiku, kdy by měli vystoupit ze schématu, kde ta mýtická západní civilizace i s jejím imperialismem, kolonialismem, fašismem, »humanitárními« intervencemi je ta jediná správná a bezchybná. Ostatně i pan Bašta ví, za co se dnes rozdávají funkce, granty, velvyslanecké posty a vůbec všeliké prebendy tohoto režimu, a podle toho se chová. Vysokoškolský pedagog Pelikán se přece jen pokusil občas slabým a roztřeseným hláskem skutečně oponovat, třeba když konstatoval, že jeho známí v Bělorusku (běženci z Iráku a Afghánistánu) neregistrují žádný nátlak od místních úřadů, aby se přesunuli k polským hranicím, ale nedovolil si tento fakt nijak zdůrazňovat, co kdyby začali nějací univerzitní kádrováci prověřovat jeho předky a zjistili by, že nějaká jeho prabába byla levicového zaměření, neřkuli komunistka. Takové profesory přece nepotřebujeme.

Asi i proto se naši oponenti obrnili »bobříky mlčení«, nebo přímo přizvukovali, když poslouchali o »zločinných« aktivitách Putinova režimu v Rusku, který přepadl mírumilovnou Gruzii (ačkoliv realita je taková, že v srpnu 2008 přepadla gruzínská vojska s podporou amerických a izraelských instruktorů dělostřeleckou palbou osetinské město Cchinvali s tisíci civilních obětí, aby následně dostala na frak od ruské armády). Pánové přitakali i na výklady o ruské »anexi« Krymu, kdy po nelegálním majdanském převratu v Kyjevě si místní obyvatelé v referendu zvolili příslušnost k Rusku. Ale to my, uvědomělí »Zápaďáci«, přece víme, že všechna referenda a všechny volby jsou »v cajku« jen tehdy, když jejich výsledky jsou v zájmu našeho svobodného Západu a jdou proti Rusku, Číně apod.

Zato tito »odvážní oponenti« se po celou dobu trvání této »diskuse«, ve které hráli hlavní roli migranti, neodvážili »ani špitnout« o faktu, že velkou vinu na osudu lidí z Blízkého východu a Afghánistánu mají zločinecké intervence vedené USA, na kterých se podílela i ČR. Miliony mrtvých v těchto zemích nestojí těmto obráncům lidských práv ani za zmínku. Zato do omrzení opakují litanie o ruské hrozbě a ruské rozpínavosti, kdy každému, kdo má IQ lehce nad 80, musí být jasné už při pohledu na mapu a na pozice NATO a Ruska, kdo je agresivní a kdo koho ohrožuje.

To bychom zde ovšem museli mít profesory, bývalé chartisty a jiné intelektuály, kteří se nekrčí zbaběle v zájmu svých kariér před momentálně vládnoucími kruhy.

Pavel JANÍČKO