Putin opravdu blázen není

Jednání Putin – Biden prý nedopadlo nejlépe. Tedy podle našich médií. Americký prezident prý odmítl dát záruky, že se Ukrajina nestane členskou zemí NATO. Biden měl říci, že je to věcí nikoli Ruska, ale Kyjeva a Aliance. Naše média to chápou jako oprávněné. To, že Rusko se cítí ohroženo, není akceptováno. Prý ohrožuje, anektovalo již Krym a východ Ukrajiny a chce stále víc. Obsadilo je, odtrhlo od ukrajinského státu. Kdybychom ovšem byli tak důslední v obhajobě práva a neměnnosti hranic mezi národy, pak bychom museli konstatovat, že hranice Ukrajiny nebyly po rozpadu Sovětského svazu pevně stanoveny a vedení státu tuto »maličkost« vlastně pominulo. O tom se již také psalo, ale pro jistotu se naše média k tomu nevracejí. Jen jedno vědí jistě – Krym Nikita Chruščov v roce 1954 při příležitosti sjednocení Západorožského hejtmanátu s Ruskem věnoval Ukrajině. V roce 2014, po Majdanu, po několikrát opakovaném referendum rozhodlo o osamostatnění poloostrova, aby o něco později bylo přijato zpět do svazku Ruska, jehož součástí bylo od roku 1783. Bylo to možné proto, že zdejší obyvatelstvo bylo v převážné většině ruské národnosti a nemalá část obyvatelstva se narodila ještě za doby, kdy byl Krym součástí Ruské federace.

Pokud jde o východ Ukrajiny, kde se po Majdanu vytvořily dvě samostatné republiky, protože zdejší ruskojazyčné obyvatelstvo se cítilo ohroženo postbanderovskými tlupami, Rusko nemá zájem na jejich připojení. Pokud by byly plněny i politické body z Minské dohody také ukrajinskou stranou a nebylo spoléháno na sílu, už dávno by tu lidé neumírali. To není dezinformační zpráva, to je skutečnost.

Po strohých informacích z jednání Putin–Biden jsem si připomenul jiné jednání. Bylo mezi Gorbačovem a Bushem st. a konalo se u pobřeží Malty na palubě výletní lodi Maxim Gorkij. I datum je zajímavé: 2. prosinec 1989. Tehdy Gorbačov prohlásil: »Opouštíme jednu epochu, studenou válku, a vstupujeme do nové epochy« a podepsal dokument, jimž vlastně zlikvidoval nejen Varšavskou dohodu, ale i celý socialistický blok. Měl však přijmout ujištění, že NATO se nebude rozšiřovat směrem na východ. Nikoli o souběžném zrušení Aliance. To dodrženo nebylo.

Jelcin, který Gorbačova brzy svrhl, by ve svém alkoholovém opojení ochoten podepsat všechno, nejen mimo jiné tzv. Budapešťské memorandum, jímž se prý Rusko vlastně vzdalo Krymu, ale jakýkoli jemu podstrčený dokument. Sovětský svaz tak přestal existovat. Členy NATO se staly pobaltské země, ale i další členské státy bývalého Varšavského seskupení. To už byla výzva. Spojené státy se staly hegemonem světa. Rusko zase druhořadou mocností. Když se však zásluhou Putina vyhrabalo z popela, stalo se opět nepřítelem a Ukrajina »jablkem sváru«. Nová »studená válka« nutí Rusko být obezřetným. Přijetí Ukrajiny do svazku NATO by prudce zvýšilo ohrožení Ruska. Jen blázen může věřit, že by tomu tak nebylo. A Putin opravdu blázen není.

Jaroslav KOJZAR