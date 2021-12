Proč musí neustále lhát?

Co je to za »společenství«, v němž se musí neustále lhát? Co je to za společnost, která své pravdy musí postavit na lžích? Dala jsem si tyto otázky, když jsem se dívala na pořad, který nás měl naplnit hrdostí nad tím, jak my ze střední Evropy pomáháme babkám ve »frontové linii« na východě Ukrajiny. Jsou na dostřel »separatistům«, ale nestěhují se ze svých domovů. Nemají dřevo na topení a přece zůstávají. A tak jim lidé z daleka zajišťují topivo, které je pro ně zárukou života. Také na tom se podílejí, jak jsme se dozvěděli, aktivisté Člověka v tísni. Možná i »hrdinná ukrajinská armáda« žijící o kus dál v hlubokých zákopech – ty nám kameraman ukázal – babkám pomáhá. Vlastně nejen zmíněná česká organizace, ale i Lékaři bez hranic, jejichž zástupci prý pronikají až skoro k bojovým liniím a poskytují případné ošetření či doručí léky, které by jim zřejmě nikdo jiný nepřinesl. To ukrajinská vláda v programu nemá.

V úterní večer nám dotvrdil všechna úskalí života v »bojové linii« i český velvyslanec u NATO pan Landovský, bývalý politik a syn herce téhož jména. Neopomněl při tom mluvit o hrozbě z Ruska, jež uzmulo Ukrajině Krym, a o separatistech, kteří také chtějí ukrást kousek země a připojit ho údajně k Putinově Rusku. Ten Krym a »srdce krvácející nad jeho ztrátou« je neustále opakovaným evergreenem, jako by Severoatlantickému paktu a Američanům šlo »jen o spravedlnost« a neměli žádný zájem o poloostrov ovládající Černé moře. Ani slzička není ukápnuta nad osudem Rusů, kteří byli odtrženi v padesátých letech od Ruské federace a darováni Chruščovově Ukrajině. Tehdy prý protesty byly tvrdě potlačeny a Západ, to »světové společenství«, to vůbec nezajímalo.

Po Majdanu tomu však bylo jinak. V době, to jste už zapomněl, pane Landovský?, snad doslova dvě hodiny po podepsání dohody vytvořené a garantované Unií povstalců a řádně zvoleného prezidenta Janukovyče, najednou podněcovaní nacionalisté již odzbrojující se státní moci vpadli »do zad«, aby se za krátký čas poté rozhodli prosadit zákaz užívání ruského jazyka. Teprve to bylo poslední rozbuškou, která znamenala konec nadvlády Ukrajiny nad Krymem poté, co tamní referendum se jednoznačně vyjádřilo pro odtržení. Současně k obraně před fašisty z Pravého sektoru a pluku Azov se zvedli obyvatelé ruskojazyčných východních částí Ukrajiny. Tak to bylo. Ne jinak.

A poté východ Ukrajiny tam, kde se nestačili lidé bránit, byl zalit krví a nenávistí. Potomci banderovců dostali totiž zelenou, ale o tom se u nás mluvit nesmí. Svědectví však nelze navždy umlčet. Proto pořady ČT, které v nás mají vzbudit emoce a protiruské nálady. Proto dnes tolik propagandistické agrese proti Rusku, jež musí být připraveno se bránit, kdyby přece jen ukrajinští nacionalisté schopní jakékoli provokace, chtěli své problémy řešit zbraněmi. Nebezpečné totiž je, že mají za sebou, nebo se tak domnívají a jsou v tom utvrzováni, pakt, který si osobuje právo zasahovat všude, kde Spojené státy mají své zájmy. Sem také patří současná válečná psychóza, tvrzení o připravovaném lednovém napadení Ukrajiny Ruskem, ač každý soudný člověk ví, o jaký hoax jde.

Taťána JIROUSOVÁ