Trest pro Čínu

Spojené státy oznámily, že budou bojkotovat olympijské hry v Pekingu, tedy jejich vrcholní představitelé. Tím dali pokyn, aby do Číny nikdo z jejich satelitů nejezdil. Týká se to i nás. Bude-li ministrem zahraničí jmenován začátečník Lipavský (Piráti), nepochybuji, že mezi prvními, kteří odmítnou přijet na zahájení OH, bude i on a připojivší se Fialův vládní tým. Co by totiž neudělali pro to, aby je »Velký otec« od řeky Potomac nepohladil. A on to jistě udělá. Možná při tom i nějaký ten metál si někdo bude moci připevnit na sako, anebo - pokud je moderní, na tričko až ke krku.

Důvod? Nedodržená lidská práva. A ten poslední hřebíček? Prý jistá čínská tenistka byla sexuálně obtěžována jistým bývalým komunistickým představitelem a byl kolem toho šrumec. Pak zmizela z dohledu – určitě byla zavražděna či dokonce uvězněna. Vězení totiž v Číně, alespoň podle mainstreamových médií, je totiž horší než smrt. Představte si, že vás pošlou do převýchovných kurzů, jako tisíce a miliony a miliardy Ujgurů! Tam jako kdysi byste museli denně místo příslušných vět Bible opakovat do ohloupnutí myšlenky prezidenta Si napsaná v »rudé knížce«. Že současný prezident nic podobného nenapsal? Nevadí. Napíše. Jistě napíše.

Ona tenistka se sice už ohlásila, ale svobodně se prý nemůže účastnit žádného tenisového klání. Kdo to ví? No přece do všeho nejlépe zasvěcené americké zvláštní služby, jež mají vždy naprosto pravdivé informace. Jako např. o zbraních hromadného ničení v Iráku. Že se žádné po invazi NATO tam neobjevily? Buďte klidní! Ony se jednou najdou, i kdyby měly být skryty pod Bílým domem či Kapitolem ve Washingtonu. Jen mě překvapuje, že žádné sankce nebyly vyvozeny třeba Čínskou lidovou republikou, když se bagatelizovaly sexuální skandály významných herců a podnikatelů v USA. Proč se Čína a další země nerozhodly, že tam na protest nebudou jezdit? Jednoduchá odpověď. Protože nevědí, co jsou to »lidská práva«, a nechápou, že není nic významnějšího než každému toto právo přiznat. Proto souzená policistka, která zastřelila Afroameričana (černocha se říkat nesmí), se zřejmě dočká osvobození. Byla by jinak porušena její lidská práva. A ty má přece stejné každý – černoch, běloch, muslim Ujgur, americký prezident a policistka zastřelivší Afroameričana. Aby se něčemu podobnému předešlo, tak i v detektivce ze severu Anglie Vraždy z vřesovic musí alespoň v pozadí místnosti policistů být příslušnice se skrytými vlasy pod muslimským šádorem. Jen Číňané stojící v čele své země je dozajista nemají, jinak by se přece američtí představitelé do Pekingu dostavili.

To, že Biden a jeho lidé do Pekingu nepojedou na zahájení zimních olympijských her, bude pro Čínu údajně políček, tedy alespoň podle prorežimních médií. Nepochybuji o tom, že naši noví představitelé se k tomu připojí. Ale osobně si myslím, že Číňané mohou být jen rádi. Ušetří mnoho peněz za ochranku, protože všude se najdou blázni, kteří se chtějí dostat do historie, stejně jako se to stalo s Markem Chapmanem, vrahem zpěváka Johna Lennona.

Otakar ZMÍTKO