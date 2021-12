Gliwice2?

Poslední dobou hýbe médii poněkud bizarní a prozatím jen vesměs slovní spor o Ukrajinu. V evropských rusofobních médiích zaprodaných vlajce s hvězdami a pruhy popřípadě té samé vlajce, ale v modrém provedení pouze s hvězdami, mají jasno, že agresorem je Rusko.

Nemohu se zbavit pocitu, že tak, jak je nám to v sytých barvách vykreslováno, tak je v tom vidět ona zatuchlost a taková ta nedočkavost a přímo natěšenost malého dítěte před obchodem s hračkami.

Tihle »správní« pihovatí kluci ale nechtějí koupit hračku, oni se spíš těší, až budou moci své nové hračky vyzkoušet, a jako rukojmí si chtějí vzít své »kamarády« na Ukrajině.

Náš světový policajt a ochránce míru po celém světě v současné době zažívá takový ten »ochráncovský absťák«. Je nutné ty pihovaté kluky něčím zaměstnat, to si každý s těch nadřízených generálských orlů tedy spíše »vrabčáků« uvědomuje.

Začíná to vždy stejně. Najít si nepřítele a odůvodnit si proč. To je to jediné kouzlo. »Nejlepší kouzelníky« už mají. Před časem vykouzlili důvod, proč zlikvidovat Irák. Bohužel trik s králíkem se kouzelníkům z CIA moc nepovedl, zbraně hromadného ničení se jaksi nepodařilo najít. Podobné to bylo v Sýrii a vlastně i v Afghánistánu. Zničit, zabít a destabilizovat a jen proto, aby si kluci měli s čím hrát. Bohužel jsme se tohoto nesmyslu v několika případech účastnili i my.

Americká agentura CIA si je jistá útokem ruských vojsk na Ukrajinu dislokovaných na území Ruska, je si jistá agresivitou Ruska. Když to ovšem vezmeme z druhé strany, čímž se média příliš nezabývají, tak kdo by chtěl mít svého největšího nepřítele za plotem, a pokud se tak už stane a budete mít na hranici armádu, co řinčí zbraněmi, tak kdo by se nepřipravil?

Smutné na tom je také fakt, že na straně Ukrajiny v různých bojůvkách našli uplatnění pravověrní fašisté, kteří stejně jako za druhé světové války ten konflikt rozdmýchávají. Je to opět stejné jako v Sýrii, kde pihovatý »amík« poskytoval podporu Islámskému státu. Jenom aby Asad nebo Rus nebyl na koni.

Jsem jenom zvědavý, co dalšího si ti američtí »čučkaři« vymyslí. Možná to budou druhé Gliwice. Nějaké to »napadeníčko« vysílačky nebo kasáren ukrajinskými převlečenými fašisty by se prostě hodilo.

Doufám jen, že ten ruský medvěd se nenechá vyprovokovat, protože všichni víme, jak by to dopadlo, doufám také, že si ti hlavní hráči řekli k problému své. Už asi vědí, kdo má větší tlačítko. Jen se bojím, aby ten americký »vrabčák« na tom tlačítku neusnul a my potom s ním.

Pavel JÁCHYM