Ilustrační FOTO - Pixabay

Ministerstvo zdravotnictví radí odložit večírky

Denní nárůst potvrzených případů covidu sice klesá, ministerstvo zdravotnictví však dále nabádá k opatrnosti. V protiepidemických doporučeních k Vánocům radí mimo jiné vyhýbat se větším skupinám lidí, dodržovat rozestupy, odložit večírky a setkávat se raději venku.

Ve středu v ČR přibylo 16 179 potvrzených případů covidu, zhruba o 5000 méně než před týdnem. Je to sedmý pokles v řadě. Incidenční číslo se poprvé od 21. listopadu dostalo pod 1000. Za posledních sedm dní připadá na 100 000 obyvatel 979 nakažených. V nemocnicích je s covidem 6478 pacientů. V těžkém stavu je 1072 z nich.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) zveřejnil na twitteru jedenáct doporučení k nadcházejícím svátkům. »Pokud se necítíte fit nebo máte příznaky onemocnění covid-19, zůstaňte doma. Všichni očkovaní mají k dispozici dva preventivní PCR testy, a rozočkovaní dokonce testů pět. Využijte je,« píše v letáku ministerstvo. Apeluje také na očkování.

Setkání s blízkými a přáteli doporučuje ministerstvo raději venku. »Pokud plánujete návštěvu kamarádů nebo rodiny ve vnitřních prostorách, nejprve si ověřte, že se všichni cítíte dobře,« uvádí. Návštěvy doporučuje spíš kratší a v menším počtu lidí, dodržovat by se měly rozestupy a omezit by se měly fyzické kontakty, jako je podání rukou nebo objetí. V místnostech je třeba také více větrat, radí alespoň pět minut po každých 20 minutách. Při návštěvě u seniorů doporučuje nosit respirátor.

Vzhledem k předvánočním nákupům radí nakupovat ideálně přes internet, potraviny i dárky. V kamenných obchodech pak využívat dezinfekci na ruce, dodržovat rozestupy a mít správně nasazený respirátor. Na nákupy by neměla chodit celá rodina, naopak je vhodné nakoupit třeba i seniorům, aby do obchodů vůbec nemuseli.

Vánoční večírky doporučuje ministerstvo odložit na dobu, kdy nebude epidemická situace tak vážná. »Existuje příliš velké riziko, že se někdo na takové akci nakazí. A nejde jen o party v restauracích, ale i oslavy ve firmách,« uvádí ministerstvo. Podobně varuje i před silvestrovskými oslavami. »Vyhněte se větším skupinám lidí a vydržte to tentokrát bez bujarých večírků. Pokud už zamíříte mezi lidi, hlídejte si rozestupy a noste respirátor,« píše.

Omikron šestkrát nakažlivější než delta

Odborníci včetně Ústavu zdravotnických informací a statistiky další vlnu nákaz očekávají v lednu a únoru, protože se přes svátky lidé setkávají a cestují po celé republice. Přeplnění nemocnic podle nich může zabránit třetí dávka očkování, která velmi rychle zvyšuje ochranu před vážným průběhem nemoci.

Hrozí také rozšíření nové varianty omikron, která je podle dosavadních studií asi šestkrát nakažlivější než současná delta. Imunita u lidí, kteří prodělali COVID některou z předcházejících variant, není proti omikronu moc dobrá. Očekává se i snížení účinnosti vakcín, pomoci může přeočkování. Zatím ale nejsou data o tom, že by varianta omikron způsobovala horší průběh onemocnění. Řekl to molekulární genetik Jan Pačes z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd ČR.

Odborníci podle Pačese mají k dispozici už některá data o omikronu, z kterých lze odhadnout trendy. Špatnou zprávou je podle genetika to, že varianta je výrazně více infekční. »Lidé, kteří prodělali nákazu nějakou předcházející variantou, tak bohužel jejich imunita proti variantě omikron není moc dobrá,« řekl Pačes. Předběžné výsledky dvou studií také ukazují, že je možné očekávat i snížení účinnosti vakcín proti covidu.

Dobrou zprávou podle Pačese je, že odborníci zatím nemají žádná data, která by ukazovala, že je tato varianta příliš nebezpečná. »Ale je to pořád ještě na začátku, protože těžké případy přicházejí až se zpožděním,« poznamenal. Některá data naznačují, že by k omikronu mohly být náchylnější děti.

Ministerstvo informovalo, že objednalo nová antivirotika ve formě tablet, která mohou lidé užívat doma. Příští týden by měly dorazit dvě palety, což je 5760 dávek, o týden později další tři palety.

Roste zájem o očkování

Z dat ministresrtva zdravotnictví vyplývá, že v zemi dosud s koronavirem zemřelo 34 129 lidí. Od neděle 28. listopadu až do tohoto pondělí byl denní počet obětí vždy vyšší než 100.

Incidence zůstává v šesti krajích vyšší než 1000. Nejhorší situace je nadále na východě ČR.

V zemi stále roste zájem o očkování, zejména o třetí posilující dávku, která by měla lépe chránit právě i před variantou omikron. Ve středu podstoupilo očkování v ČR 90 649 lidí, přibližně o 17 000 více než před týdnem. Pro třetí dávku si přišlo 78 266 lidí, což je dosud nejvíce za jeden den.

Zdravotníci v ČR podali dohromady přes 14,1 milionu dávek vakcíny proti koronaviru. Ukončené očkování má více než 6,4 milionu lidí, což podle ministerstva zdravotnictví představuje 60,2 procenta ze všech obyvatel. Z lidí od 12 let výše, kteří se zatím mohou očkovat, je plně naočkovaných 69 procent. Od půlky prosince se otevře registrace i pro děti od pěti do 12 let.

(jad)