Jan Kavan, Ilona Švihlíková a Kateřina Konečná během debaty o limitech české zahraniční politiky FOTO – Haló noviny/Monika HOŘENÍ

»Můžete vyhrožovat válkou, přesto mír zvítězí«

Na téma Limity české zahraniční politiky proběhla v úterý večer debata V podzemí Slovenského domu v Praze. Účastnili se jí europoslankyně a předsedkyně ÚV KSČM Kateřina Konečná, ekonomka docentka Ilona Švihlíková, bývalý ministr zahraničí a předseda Valného shromáždění OSN Jan Kavan, někdejší velvyslanec v Bulharsku Petr Pospíchal a politolog Zdeněk Zbořil. Akce byla koncipována jako pocta Kavanovi k jeho životnímu jubileu 75 let.

Kavan je pro Konečnou, jež začínala svou politickou kariéru v Poslanecké sněmovně jako mladá členka zahraničního výboru, stálým mentorem, s nímž konzultuje. Tehdy byla v tomto sněmovním výboru, jak uvedla, dělná pracovní atmosféra. Výbor vedl Ladislav Laštůvka (ČSSD) »a byla tam jména jako Jan Zahradil, Zdeněk Jičínský, Libor Rouček, Míla Ransdorf, Václav Exner... Tento zahraniční výbor měl svůj smysl«. Tato sestava byla největší zahraničně-politickou školou Konečné, protože zmínění politici, ačkoli měli své osobité názory na zahraničí politiku, si je uměli sdělovat, diskutovat o nich a respektovat je. Od roku 2006 – to platí i dosud - tomu už tak není, přiznala. O současné zahraniční politice ČR se již nediskutuje, a už vůbec se aktéři politických názorů nijak vzájemně nerespektují.

V jednom svém proslovu ve Sněmovně řekla poslankyně Konečná na adresu tehdejšího ministra zahraničí Cyrila Svobody, že »nikdy nemůže být na zamini hůře«, poté však již raději tuto formulaci nikdy nepoužila, neboť vždy s dalším ministrem hůře bylo. Česká zahraniční politika se stává podle ní »plytkou, hloupou, podřízenou něčemu či někomu, rozhodně to nejsou české národní zájmy ani čeští občané, možná mainstream České televize«. Jde po povrchu, nemá žádnou váhu. A takto nás za posledních 20 let začali brát na mezinárodní úrovni, sdělila. »Naše zahraniční politika se stala malou, bezvýznamnou, nic neříkající, což je ostuda.« Dostáváme se do pozice »jsme do počtu«.

Zdeněk Zbořil.

Existují však podle Konečné lidé, kteří by zvládli se odrazit, kteří by naši zahraniční politiku mohli nastartovat. Limitami české zahraniční politiky jsou dle ní národní zájem v konkrétnosti a »personálie«.

Skok do náruče USA

Konečná připomněla, jak Václav Havel sliboval lidem neutralitu. »Promarnili jsme, že jsme mohli zaujmout nové geopolitické místo ve světě. Namísto toho jsme záhy skočili do náručí USA, jejichž primárním cílem jsou intervence, preventivní války, rozpoutávání konfliktů, absolutní mezinárodní nestabilita. To je jediné, co zahraniční politice USA dlouhodobě vyhovuje, s čím umí pracovat a z čeho těží a vydělává,« zdůraznila. V ten moment, kdy se ČR dostala do vleku USA, jsme se stali druhořadým státem, který bude vždy v nějaké »koalici ochotných«, což podlamuje naše sebevědomí. »Naučili jsme se omlouvat svou neschopnost, likvidovat lidi, kteří ještě něco ze zahraniční politiky uměli«, a děláme tak, že je jednodušší fungovat pod Velkým bratrem, než přicházet s vlastními myšlenkami. Vyzvala proto k vytvoření, během příštích čtyř let, nové zahraniční politiky, jiné než je ta, kterou reprezentují pravicové strany. »Dlouho můžete harašit zbraněmi a vyhrožovat válkou, a přesto přijde doba, kdy mír zvítězí – a na to musíme být připraveni,« zakončila své vystoupení Konečná.

Strašidlo mccarthismu

Ekonomka Ilona Švihlíková vyšla z ekonomického základu, který ovlivňuje i zahraniční politiku. U nás se velmi dbá, uvedla ironicky, aby byly zohledněny zahraniční zájmy, přičemž by bylo záhodno, aby byly zohledněny právě ty české – což, jak zdůraznila, od nastupující Fialovy vlády nelze čekat.

Obavy Švihlíkové vzbuzuje především návrat mccarthismu, který by měl být dávnou minulostí, jenže »toto strašidlo z bažin se znovu vynořuje a má velmi silné dopady na českou politickou scénu«. Debaty o české zahraniční politice jsou »jednodimenzionální, jsou charakteristické ideologickou zaťatostí, vítězí ‚správný‘ ideový postoj spolu s neznalostí a nevzdělaností«. Předstíráme mnoho let, že cizí zahraniční zájmy jsou ty naše, uvedla. Švihlíkové dělá starost zneužití demonstrativní zahraniční politiky pro domácí cíle, »že je potřeba zase vytvářet seznamy zrádců, zaprodanců, agentů, tedy těch, kteří mají na zahraniční politiku jiný názor, než je například názor pana Lipavského«. Součástí levicové politiky podle ní je rozvojová pomoc či aktuálně distribuce vakcín – to není jen věcí solidarity, je to důležité pro zdraví všech obyvatel světa.

Média fascinována válkou

Usilovat o mír, preferovat diplomatická řešení a odmítat válku, to je základní rys levicové zahraniční politiky, podtrhla Švihlíková. Česká média jsou dle ní naopak fascinována válkou a konfliktem, prezentují to jako něco vznešeného, čeho je čest se zúčastnit. Tento jednodimenzionální obraz je v českých médiích naprosto dominující.

Spojitost s nenávistí vůči určitým zemím a národům ne nepřijatelný. Poukázala například na to, jak je běžné říkat v českém prostoru »Rusák«, což je naprosto nepřijatelné u jakéhokoli národa, státu, etnika. Švihlíková jako příklad současného mccarthismu zmínila případ sociálního vědce Marka Hrubce, který byl v Akademii věd »odstřelen« za komunikaci s čínským tiskem.

Poděkovala Kavanovi za to, že »nese stále pochodeň, že zahraniční politika se dá dělat jinak«, že lze preferovat diplomatická řešení. Je živoucím příkladem toho, že i malá země umí hledat flexibilní koalice na podporu nejvzácnějšího veřejného statku, jaký máme, a tím je mír. Švihlíková se vyznala, kéž by se na levicové scéně našli další, kteří by byli schopni »tuhle pochodeň vzít a vyrazit ji z rukou mccarthistů, jejichž hlavním programem je nenávist a sestavování seznamů nepřátel«.

Kavanova politika všech azimutů

Jan Kavan ve svém proslovu shrnul svou úlohu v české a světové zahraniční politice, zopakoval některé stěžejní mezinárodní události, které se udály v době výkonu funkce ministra zahraničí a předsedy VS OSN.

Česká zahraniční politika je dle něho značně nesrozumitelná, mezi slabší stránky patří nejednotnost v přístupu k zahraničně-politickým problémům. Zesnulý Petr Uhl, jemuž přítomní vzdali čest a uctili jeho památku povstáním, označil kdysi Kavanovu zahraniční politiku za »politiku všech azimutů«, čehož si Kavan velmi vážil a váží.

Čeští diplomaté a politici si musí být vědomi našich omezených možností, je přesvědčen Kavan. Od levicového ministra zahraničí očekává podporu principu solidarity, odmítání nespravedlivých válek, agrese, anexe a okupace cizího území nebo extrémních nacionalistických či populistických postojů. Současně je nutno nevzdat úsilí o otupení hrotů hrozícího sporu. Uvedl příklad, kde by mohla česká zahraniční politika pomoci - přispět k vyřešení izraelsko-palestinského konfliktu.

»Obzvláště v zahraniční politice by se protichůdné postoje měly řešit vzájemnou dohodou. Nalezení kompromisu by mělo být uměním každého diplomata. Prioritou naší zahraniční politiky by mělo být zanesení do struktur, které zaručují stabilitu, což v našem případě je EU,« je přesvědčen někdejší ministr. Měli bychom postupovat ke sjednocené, demokratické, sociálně spravedlivé, prosperující a mírové Evropě bez napětí, Evropě svobodných občanů a spolupracujících regionů.

Pozdravný dopis u příležitosti jubilea Jana Kavana zaslal historik Jan Tesař (zveřejníme v Naší pravdě).

(mh)