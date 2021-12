Prezident Miloš Zeman. FOTO - Haló noviny

Fiala dělá ramena

Designovaný premiér Petr Fiala (ODS) se sešel s prezidentem Milošem Zemanem na neformální schůzce. Hovořil s ním o dalším postupu při jmenování vlády.

Uvedl to na Twitteru. Podle rádia Frekvence 1 se tak stalo v úterý. České televizi Fiala řekl, že bude nucen podat kompetenční žalobu k Ústavnímu soudu, pokud prezident nejmenuje všechny ministry nové vlády. Končící premiér Andrej Babiš (ANO) doufá v to, že na kompetenční žalobu nedojde a Zeman s Fialou naleznou řešení. Doufá také v to, že nová vláda by mohla být jmenována na konci příštího týdne.

Na dotaz ohledně obsahu schůzky se Zemanem Fiala neodpověděl, v úterý dopoledne za prezidentem ale dorazil kandidát na ministra zahraničí Jan Lipavský (Piráti), k němuž má podle spekulací prezident výhrady. Odpoledne pak byla zrušena schůzka s nominantem na ministra zemědělství Zdeňkem Nekulou (KDU-ČSL) kvůli jeho pozitivnímu testu na koronavirus.

Zeman podle Frekvence 1 na úterním jednání doporučil Lipavskému, aby odstoupil z kandidatury na ministra. Fiala poté na Twitteru uvedl, že na nominaci kandidátů na ministry se nic nemění. Také předseda Pirátů Ivan Bartoš sdělil, že za nominací Lipavského stojí. Jde podle něj o kvalitního a kompetentního kandidáta, který reprezentuje i koaliční program vznikající vlády.

O možnosti podání kompetenční žaloby, pokud by Zeman nevyhověl návrhu na jmenování nové vlády, dříve mluvil i předseda KDU-ČSL a kandidát na vicepremiéra a ministra práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Podle ústavy prezident jmenuje předsedu vlády »a na jeho návrh jmenuje ostatní členy vlády a pověřuje je řízením ministerstev nebo jiných úřadů«. O možnosti vetování návrhu premiéra, o kterém Zeman dříve hovořil, se Ústava nezmiňuje.

»Kámen úrazu spočívá v tom, že komentáře nejsou vesměs vedeny snahou dopátrat se objektivní pravdy, ale upozadit hlavu státu v této klíčové proceduře,« konstatoval v rozhovoru pro Haló noviny, který celý přetiskujeme na straně tři, právník a bývalý předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip. »Ústava dává prezidentovi právo jmenovat ministry. Ten sice nemůže jmenovat někoho bez návrhu premiéra, ale navrhovací právo není silnější než jmenovací. Prezident nemusí návrhu vyhovět,« vysvětlil dále Filip s tím, že hlava státu není podřízena předsedovi vlády a návrhy předsedy vlády prezidentovi republiky nejsou závazné příkazy.

Právník a bývalý předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip.

Původně se měl Fiala s hlavou státu sejít poté, co skončí cyklus Zemanových schůzek s kandidáty na ministry nové vlády Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se Starosty a nezávislými (STAN). Jako poslední do Lán za prezidentem dorazí v pátek nominant na ministra zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). »Uskuteční se v termínu v řádu dnů po ukončení setkání s kandidáty,« napsal mluvčí Hradu Jiří Ovčáček k avizované schůzce s Fialou.

Babiš novinářům na pražském Vítkově řekl, že se v minulosti ke kompetenčním žalobám proti prezidentovi nepřipojil, protože nic nepřinesou. »Doufám, že na to nedojde a že pan premiér Fiala najde nějaké řešení s panem prezidentem. V pondělí, myslím, mají klíčovou schůzku,« poznamenal. Doufá v to, že ke konci příštího týdne by již mohla být nová vláda jmenována. Poznamenal, že pokud nebude nová vláda do příští středy, bude se muset ještě zúčastnit summitu Evropské unie s lídry zemí Východního partnerství.

(cik)