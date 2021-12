Levici není pomoci. Brání se společné cestě

Levicoví kandidáti, kteří se příští rok ve Francii chtějí ucházet ve volbách o prezidentský úřad, odmítli návrh pařížské starostky Anne Hidalgové na jednotný postup.

Uchazeči z levicových stran se podle průzkumů nejspíš neprobojují do 2. kola a podle Hidalgové by levici výrazně prospělo, kdyby se shodla na jediném kandidátovi. Její největší rivalové ale tento nápad ihned odmítli, podle nich jde o taktický manévr, napsala agentura AFP.

Hidalgová, která se do voleb chystá jako kandidátka socialistů, ve středu večer na stanici TF1 řekla, že levici ve Francii hrozí zkáza, pokud se nedohodne na společném postupu. Situace, kdy se o přízeň voličů uchází sedm levicových kandidátů, kteří mají dohromady podporu zhruba 25 % voličů, je skutečně neúnosná.

Anne Hidalgová. FOTO - Wikimedia commons

»Anne Hidalgová si povšimla, že její kandidatura se dostala do slepé uličky, má problémy prosadit své priority… a chce se z mrtvého bodu dostat tímhle překvapením,« komentoval snahu pařížské starostky ekologický aktivista a dlouholetý europoslanec za stranu Zelených Yannick Jadot, kterého by podle předvolebních průzkumů volilo asi sedm procent lidí. Odmítavé reakce se Hidalgová dočkala i od kandidáta komunistů Fabiena Roussela.

Hidalgová má v průzkumech podporu zhruba pěti procent voličů, nejsilnějšího levicového kandidáta, bývalého europoslance GUE/NGL Jeana-Luka Mélenchona, by volilo asi devět procent oslovených lidí.

Macrona dohání Pécresseová

Francouzi budou příští hlavu státu vybírat v dubnu. V dosavadních průzkumech se jako jednoznačný vítěz 1. kola jevil současný prezident Emmanuel Macron, který však svou kandidaturu ještě oficiálně neoznámil. Jeho preference ale v posledních týdnech mírně klesají. Dalšími kandidáty, kteří by se podle současného politického rozložení mohli probojovat do 2. kola, jsou šéfka krajně pravicového Národního sdružení (RN) Marine Le Penová, krajně pravicový Éric Zemmour, který o víkendu ohlásil založení nové strany Znovudobytí (Reconquete), a také stoupající hvězda průzkumů, republikánka Valérie Pécresseová.

Ta se v jednom z průzkumů volebních preferencí dokonce pomalu začala dotahovat i na Macrona. Pokud by prošli do 2. kola právě tito dva kandidáti, vyhrála by ziskem 52 % Pécresseová, vyšlo najevo v úterý dle průzkumu stanice BFM TV.

V tomto průzkumu by pro Pécresseovou v 1. kole hlasovalo 20 % dotazovaných, ačkoliv v předchozí anketě oslovila jen devět procent potenciálních voličů. Macron tentokrát získal 23 %, což je o čtyři procentní body méně než před měsícem. Macronovi voliči jsou ale spolehliví, hlas by mu dalo sedm z deseti lidí, kteří pro něj hlasovali ve volbách v roce 2017, píše podle ČTK BFM TV.

(rom)