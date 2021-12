Na seminář se ženy sjely v hojném počtu. FOTO – Haló noviny/Roman BLAŠKO

125 let od narození Jožky Jabůrkové IV.

Seminář Komise žen se 16. října věnoval dvěma výjimečným ženám-komunistkám, které v tomto roce mají výročí. První je Josefa Jabůrková (1896-1942), všeobecně nazývaná Jožka, která se narodila před 125 lety. Druhou Marie Kudeříková (1921-1943), jíž nemožno říkat jinak než líbezně - Maruška. Maruška by letos na jaře oslavila 100. narozeniny.

Přednášku o nich si pro účastnice semináře pořádaného Komisí žen ÚV KSČM připravila Mgr. Eva Bartůňková, badatelka Sekce regionálních dějin KSV. Dnes otiskujeme závěrečnou část (předchozí vyšly 21. října a 11. a 25. listopadu). Přestože bylo vystoupení Mgr. Bartůňkové velmi obsažné, bylo by velkou škodou s ním neseznámit naše čtenáře a čtenářky.

(mh)

Památka Jožky Jabůrkové

Jak na Jožku vzpomínáme? Za minulého režimu v úctě, jakou zasluhovala. Vznikly knihy, film Zastihla mě noc, odhalovaly se pomníky a pamětní desky. Ale to už se naší otázky – jak na ni vzpomínáme – netýká. Dnes se na ni zapomíná, nebo je dehonestována. Spojnicí různých dob jsou pomníky. Každý ví, jak je to v jeho regionu.

Já podám hlášení za Prahu. A shrnu to: V Praze je to obrovská ostuda.

Dnes v Praze najdeme jednu Jožčinu sochu (nebo dvě?) a jednu pamětní desku. Pamětní deska v Biskupcově ulici na Žižkově, kde Jožka s manželem Josefem Palečkem bydlela, zůstává na místě, je opatřena věnečkem a dům s předzahrádkou jsou pěkně upraveny. Zarazila mě zhoršená čitelnost desky, ale nenašla jsem ve zdrojích žádné vysvětlení, tak to může být jen můj pocit.

Ostudný je osud pomníku od sochařky Věry Merhautové. Je to dost podobné jako odstranění pomníku maršála Koněva. Socha Jožky stála od roku 1965 v parčíku proti parku Klamovka v Košířích. Po roce 1989 byla provokativně natřena, v tomto případě ne na růžovo, ale na žluto. Toto znehodnocení poskytlo argument k nápadu sochu odklidit. Podle jednoho zdroje byla autorka dokonce dotázána, zda by souhlasila, kdyby bylo její dílo darováno městu Ravensbrück. Je-li to pravda, je to vážně enormní chucpe. V roce 1992 uspěla restituentka pozemku s požadavkem, aby socha byla odstraněna, protože překáží výstavbě schváleného dvoupodlažního domu. Pomník byl odstraněn se souhlasem vlastníka, tj. Galerie hl. m. Prahy, a uložen do depozitáře.

V roce 1996 začalo hnutí na obnovu pomníku, Občanská iniciativa Vděčnost, petice za obnovení její sochy. Je třeba připomenout roli, kterou při tom hrála Věra Picková (spoluvězeňkyně Jabůrkové). Po dlouhé snaze získat v Praze místo byl pomník znovu odhalen 30. 7. 2002 na Olšanských hřbitovech. Mimochodem, od rychlého odstranění pomníku k zahájení stavby v Košířích uplynulo skoro 28 let, kdy se na prázdné ploše nic nedělo, zarůstala plevelem. Až v poslední době tam vzniká masa mnohopodlažního domu - určitě to není dvoupodlažní rodinný dům.

Pro zajímavost: v Praze máme ještě jeden pomník, o němž si hodně místních myslí, že jde o Jožku Jabůrkovou. Stojí v parčíku před školou v Jeseniově ulici. Ve skutečnosti se jedná o sochu Anny Proletářky od sochaře Ladislava Kovaříka. Parčík se bude upravovat, ale plány, jak byly představeny, počítají se zachováním sochy. Jak ukázala anketa k úpravě parku, zcela v souladu s přáním místních.

SIROTA

Mária Václavjaková

Bylo kdysi děvčátko

ztratilo svou matku

tehdy slunce zapadlo

konec pro pohádku

Sirota šla světem dál

všude hlad a nemoc

dělník tvrdě pracoval

nenacházel pomoc

Jožka dala srdce k boji

píše, prosí, přesvědčuje

kdo hlad nikdy nepocítil

nevěří, jen odsuzuje

Svět se zbláznil, běsnil

ukradli nám svobodu

ďábel už si na nás chystal

dlouholetou porobu

Padla jim hned do spárů

v hrudi odvážné srdce

hordy obsadily Prahu

pro ni zapadalo slunce

Tam daleko v cizí zemi

v krutém těžkém vězení

děvče ubili tam k smrti

nelítostní katani