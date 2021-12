Ilustrační FOTO - Pixabay

Pankrácká společnost proti metru D

Ministerstvo dopravy zamítlo námitku o podjatosti pražského magistrátu v souvislosti se stavbou metra D. Argumenty v námitce označilo ve svém rozhodnutí za nedůvodné. Námitku podal na ministerstvo spolek Pankrácká společnost, která se rovněž odvolala proti vydanému nepravomocnému stavebnímu povolení.

Na rozhodnutí v tomto případě město čeká. Pokud odvolání ministerstvo zamítne, městu a dopravnímu podniku (DPP) nebude nic bránit v zahájení stavby, uvedl náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě).

Spolek Pankrácká společnost proti stavbě metra vystupuje dlouhodobě, kdy nesouhlasí mimo jiné s vybudováním stanice Olbrachtova. Metro D v první fázi spojí Pankrác s Novými Dvory a poté povede až do Písnice. »Pokud by ministerstvo rozhodlo, že je magistrát podjatý, všechno by se vrátilo na začátek. To by zpozdilo výstavbu metra o rok až rok a půl,« řekl Scheinherr.

Případnou podjatost magistrátu řešilo ministerstvo několikrát a celý proces se táhl skoro rok a půl. Odbor drážní a vodní dopravy ministerstva námitku o podjatosti v září 2020 zamítl. Následovalo několik odvolání spolku a následných rozhodnutí rozkladové komise ministerstva dopravy. Nakonec nyní ministerstvo potvrdilo své rozhodnutí, že magistrát podjatý není.

V současné době musí ministerstvo rozhodnout ještě o osudu stavebního povolení, které bylo vydáno letos v červenci a zatím je nepravomocné. Spolek se proti povolení odvolal krátce po jeho vydání. »Na rozhodnutí v tomto případě ještě čekáme,« řekl Scheinherr.

V minulosti vznikly DPP komplikace také s uzavřením smlouvy se stavitelem. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) ale letos v červnu rozhodl, že podnik může uzavřít smlouvu s vítězem tendru na stavbu první části metra. Do té doby mu v tom bránilo předběžné opatření vydané loni v červenci. Letos v červnu všechna řízení spojená s touto zakázkou skončila a s nimi i platnost zákazu.

Spolku dlouhodobě vadí v projektu metra několik věcí. Jednou z nich je stavba tzv. pilotové stěny v blízkosti budoucí stanice Olbrachtova, velikost staveniště nebo kácení vzrostlé zeleně. Scheinherr v minulosti řekl, že ve všech námitkách se město snažilo vyjít obyvatelům vstříc a zmenšilo prý staveniště, které nebude před domem, a z původního plánu vykácet asi stovku ze 109 stromů bude pokáceno 33 stromů. Zástupci spolku několikrát zopakovali, že městu nevěří, že dodrží své sliby.

V první fázi vznikne metro mezi Pankráci a Novými Dvory a pokračovat pak bude do Depa Písnice. V budoucnu má být postavený úsek z Pankráce na náměstí Míru. Kam povede případně metro z náměstí Míru, zatím nebylo rozhodnuto. Jednou z variant bylo náměstí Republiky, podle druhé by měla trasa zamířit na Žižkov a dále do Vysočan. Celková předpokládaná cena je podle letošní aktualizace 97,79 miliardy korun a investorem je DPP.

(ng)