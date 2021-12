Nechci ze svých daní platit válku

Opravdu nesnáším, když ze mne někdo chce za každou cenu udělat hlupáka. Vláda schválila vyslání 150 českých vojáků-ženistů na polsko-běloruské hranice. Slouhové cizích zájmů v českém Senátu už radostně vykřikují, že to vládě, kterou jinak nenávidí, schválí. A podle výsledku voleb to udělá i nová Poslanecká sněmovna. Já si ale položil otázku proč. Odpověď je až trapně jednoduchá, jde o vytváření dalšího tlaku na Rusko přesunem vojenských sil v Evropě. Stačí si spočítat počty migrantů na začátku krize, když je A. Merkelová pozvala do Evropy, a počty nyní.

Ptám se, proč téměř čtyřicetimilionový národ a stát, kterým Polsko je, nemá takovou vlastní armádu a policii, že si nedovede na svých hranicích poradit s pár tisíci migrantů? Alespoň to propaganda tvrdí. Proč jsou tam Britové a další cizí vojáci? Jak tedy vypadají některé další armády NATO, když má 150 českých ženistů snad odvrátit destabilizaci EU? Proč EU kritizovala Maďarsko za stavbu plotu na svých hranicích se Srbskem, když tehdy byl migrační tlak mnohem vyšší, a jak nyní může prý až 7000 imigrantů destabilizovat EU? To už je skutečně nad chápání každého normálně uvažujícího člověka.

Porovnejme si imigraci např. do Řecka, Španělska, Itálie, Německa, Velké Británie, severských zemí a tehdejší rozhodnutí Evropské komise, že posílí Frontex o 1500 lidí a středomořská hranice tak zůstala nechráněna. K jaké destabilizaci při této ohromné migrační vlně v EU došlo? Slyšíme jen lež na lež a manipulaci fakty, ale potom nemáme v takovém společenství, kterým EU je, co pohledávat a měli bychom s politiky EU skončit, neboť my jsme takový chaos nezpůsobili, ani jsme s tím nesouhlasili. Pokud propagandou označených až 7000 jedinců může EU destabilizovat, tak politici EU a NATO, žel i ti naši, s občany »hrají« nečestnou, nepoctivou a hanebnou hru. Ženijní vojsko dosud vždy sloužilo jako předvoj pro připravovanou ofenzivu pozemních vojsk.

Chápu, že po zrušení povinné vojenské služby tohle moc mladých lidí už neví. Ale měli bychom se opravdu už naprosto se vší vážností zabývat tím, kam a kdo ČR směřuje a nenechat se ohlupovat stávající tzv. »politickou elitou«. Nechci vydávat mnou placené daně na eskalaci konfliktu a válku.

Vojtěch FILIP