Hledá se nový Afghánistán

O Afghánistánu se dozvídáme už jen okrajové zprávy. Většina je spíše negativních. Co totiž svým vítězstvím získal Tálibán, víme, anebo jsme schopni si to domyslet. Návrat středověku, který už málokdo v Evropě očekával, je najednou tady. A vůbec mu nepřekáží moderní technika, spíše naopak. Bojovník na oslu dobýval sousední údolí i několik let, ozbrojenec v tanku zajišťovaný ze vzduchu dronem nebo vrtulníkem dokáže obsadit, jsou-li proti němu obrazně řečeno obránci ozbrojení puškami z druhé světové války, během jednoho dne i několik údolí. Pokud však proti místním, majícím takové nejmodernější zbraně a znalost prostředí, někdy i pomoc obyvatel, ale vždy podporu jeho náboženství, stojí cizí armády zaštiťující se tzv. demokratickou ideologií a lidskými právy po americku, nemohou ony cizí armády uspět. To přece každý věděl na samém začátku. Přitom tehdy Tálibán nebyl zas tak vojensky silný, jako je dnes. Cizí vojska, cizí ideologie dokázala naopak sjednotit značnou část Afghánců proti nim. Proto cizáci nemohli vyhrát.

Ta válka stála údajně 240 tisíc zbytečně ztracených nebo těžce poškozených životů. Někdo spočítal, že v tomto čísle je 71 tisíc afghánských civilistů a na 70 tisíc afghánských vojáků, tedy těch, kteří stáli po boku interventů. Ale co s Afghánci? Asi to číslo je pro svět málo přesvědčivé. Proto jiný příklad. Padlo zde 2442 amerických vojáků, 1144 vojáků NATO, 549 humanitárních pracovníků, 136 západních novinářů a 14 příslušníků AČR.

A to vše proto, že jsme prý chtěli si to nejen vypořádat s teroristy, a zemi, která »strádala« pod knutou náboženského fanatismu, přinést »svobodu, demokracii, lidská práva«. Tedy oficiálně. Šlo však i o strategické postavení, o bohatá naleziště železa, kobaltu, mědi, zlata, lithia ad. Nic z toho však nesměřovalo k nám do České republiky. Od toho byli američtí zájemci, kteří si přivlastnili rozhodování o nalezištích. Přesto nás tato válka ročně stála přibližně miliardu.

Dnes do čela našeho státu přicházejí lidé, kteří jsou v ještě větší vazbě na USA. Do čela resortů, jež budou rozhodovat o naší obraně a našich zájmech ve světě, se mají postavit polovzdělaní lidé, jejichž jedinou kvalifikací je vazba na Spojené státy. V čele ministerstva obrany má stát málo vzdělaná bankovní úřednice, jíž se podařilo dosáhnout na titul bakalářky a zahraniční »ostruhy« získávala až ve Sněmovně, a ministerstva zahraničí bakalář z fakulty sociálních věd a absolvent »nalejváku« z Anglie, jinak burzovní »specialista«. Zřejmě nás pod jejich vedením v zájmu Spojených států čekají další mise. Ve směru Rusko, po čemž touží oba dva nominanti, to nebude. Na to ani Spojené státy nemají. Naštěstí! Takže se hledá nový Afghánistán.

Josef ŠENFELD, předseda OV KSČM Litoměřice