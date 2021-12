Vždy ve střehu

Zase jsem vyhrála. Jenom nevím co. Ani to nechci zjišťovat. Lidé vystupující pod různými křestními jmény mi posílají e-maily, v nichž mi tuto úžasnou novinu stále opakují. Nekliknu na řádek s oznámením. Obávám se, abych si do počítače nezanesla vir. Protože řádí nejen ten epidemický, ale i počítačový, který by nejspíš chtěl proniknout k mým datům, aby se oni neznámí zvěstovatelé výhry dostali naopak k mým penězům. Pokud bych ovšem přestala být ve střehu a obluzena slibovanou vysokou částkou jim údaje sama neposlala. Jiní se kryjí za značku známého obchodního řetězce a v oné viditelné řádce tvrdí, že jsem získala dárek. Dokonce spustili nátlakovou akci. V dalším e-mailu se ptají, jestli ho opravdu nechci poslat, když jsem se jim neozvala. To tedy nechci. Proč by mě ostatně nějaký supermarket, kam nechodím, zasypával dárky? Možná lze namítnout, že podobná lákadla jsou příliš průhledná, než aby na ně někdo skočil. Jenže případy, kdy opakovaně příjemci e-mailů uvěří, že se s nimi chce někdo podělit o ohromné dědictví, jen potřebuje číslo účtu a zaplatit poplatky, nebo touží získat jejich lásku, jen jaksi nemá peníze na letenku, varují. Dříve jsme se smáli hlášce ve známém českém filmu: »Vždy ve střehu!« Teď žijeme ve společnosti, kde stačí polevit v ostražitosti a spláčeme nad výdělkem. Podvodníci jsou většinou krok či kilometr před legislativou a stále vymýšlejí nové finty.

Nedávno vyšla zpráva, že firmy si stále přeprodávají seznamy telefonních čísel a e-mailů. Taky jsem se na jeden takový dostala, kdo ví jak. Stále mi volají mladí muži, tedy podle hlasu, kteří mi nabízejí skvělé možnosti k investování. Jeden mi důvěrně sdělil, že jako základní investice stačí pouhých dvě stě tisíc korun. Když jsem se rozesmála, uraženě zavěsil. Ale mé číslo klidně prodal dál.

Zanedlouho volal jiný »svůdce«. Odpověděla jsem, že jsem v důchodu. Ten už ale měl jiné školení. »Snad máte úspory, ne?« vybafl na mě. »Tak to bych je radši propila,« odsekla jsem. Taky přerušil spojení. Asi usoudil, že mé úspory nejsou tak velké, když je dokážu propít. Takže mu za tu námahu s přemlouváním, abych mu je předala, nestojím.

Činí se i e-mailoví namlouvači, kteří mi už zaslali několik úžasných osobních investičních plánů. Tady ale hrozí větší nebezpečí, že tomu někdo naletí. Roztočila se spirála zdražování, která úspory znehodnocuje. Někdo by se mohl domnívat, že si pomůže. Přiznávám, že moc nevěřím tomu, že mi volají skuteční zástupci investičních společností. Ale i na jinak ostražité číhá další past. Bojím se, že do ní opět tak jako v jiných letech řada lidí vstoupí. Blíží se Vánoce a reklamy lákají na půjčky. Pořídíme si je jen po pár kliknutích na mobilu. Jak jednoduché. Jak těžké je pak splácet.

Nedá se nic dělat. I v předvánočním čase, tak jako jindy, musíme být vždy ve střehu, aby nás někdo nenapálil, nebo jsme se dokonce do potíží nedostali sami.

Miroslava MOUČKOVÁ