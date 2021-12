Prezident Miloš Zeman. FOTO - Haló noviny

Lipavský je problém

Prezident Miloš Zeman odmítá jmenovat ministrem zahraničí Jana Lipavského (Piráti). Vyčítá mu nízkou kvalifikaci nebo vztahy k Izraeli a visegrádské čtyřce. Podle jmenovaného premiéra Petra Fialy (ODS) je potřeba, aby Ústavní soud jednou provždy vyřešil otázku kompetencí ohledně jmenování nových členů vlády.

Ústava podle Zemana neukládá povinnost, aby musel akceptovat každý návrh, který je mu předložen. Výhrady má i k dalším kandidátům na ministry, ty ale jmenuje. Zeman to uvedl v prohlášení, které na webu Pražského hradu zveřejnil jeho mluvčí.

Fiala chce v pondělí po schůzce s prezidentem Zemanem v Lánech oznámit konkrétní kroky. Již dříve řekl, že bude nucen podat kompetenční žalobu k Ústavnímu soudu, pokud Zeman nejmenuje všechny ministry nové vlády. Další postup chce oznámit po pondělní schůzce se Zemanem. S žalobou k Ústavnímu soudu souhlasí i další předsedové stran vznikající vládní koalice.

Zeman své stanovisko zveřejnil poté, co se sešel se všemi kandidáty na ministry v nové vládě Petra Fialy. V Lánech jako posledního přijal uchazeče o místo ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09). Nemluvil zatím s kandidátem na ministra zemědělství Zdeňkem Nekulou (KDU-ČSL), který měl pozitivní test na koronavirus. Prezidentův kancléř Vratislav Mynář řekl Českému rozhlasu-Radiožurnálu, že se Zeman s Fialou setká v pondělí, aby se domluvili na termínu jmenování nové vlády. Nekulu chce Zeman podle kancléře jmenovat až po Novém roce, do té doby by resort řídil šéf lidovců a kandidát na ministra práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

»U některých kandidátů se ukázalo, že se věcné problematice jim přisouzených resortů v minulosti nevěnovali, což zakládá riziko deficitu odborné kompetence,« uvedl mluvčí Jiří Ovčáček ve stanovisku prezidenta. »Nicméně, ve snaze přispět k ustavení nové vlády neodmítne prezident republiky svůj podpis na jmenování těchto osob, pouze na problém nízké odbornosti a preference politických, respektive stranických funkcí, upozornil předsedu vlády,« dodal.

Výjimkou je ale Lipavský, kterého Zeman podle svého mluvčího odmítá jmenovat ze čtyř důvodů. Má podle něj nízkou kvalifikaci, protože absolvoval jen bakalářské studium. Odkázal se na informace týdeníku Euro, podle kterého byla závěrečná bakalářská práce Lipavského hodnocena »nejhorší možnou známkou«. V minulosti Zeman dočasně pověřil řízením stejného ministerstva Jana Hamáčka (ČSSD), který pouze s maturitou zastával i funkci ministra vnitra a prvního místopředsedy vlády.

Kandidátovi na šéfa české diplomacie vyčítá »distancovaný postoj« ke spolupráci se zeměmi Visegrádu (Slovensko, Polsko, Maďarsko) a ke vztahu s Izraelem, což podle prezidenta je v rozporu s programovým prohlášením. Lipavský opakovaně odmítl tvrzení, že s těmito zeměmi nechce spolupracovat.

Poslední výtku k Lipavskému má Zeman kvůli jeho návrhu, aby se příští Sudetoněmecké dny konaly na českém území.

»Prezident republiky konstatuje, že Ústava ČR neukládá prezidentu republiky povinnost akceptovat každý návrh, který je mu předložen. Naopak, ústavodárcův výraz ‚návrh‘ implikuje, že tento návrh může být jak přijat, tak odmítnut, jinak by nebyl návrhem,« dodal ve stanovisku Ovčáček.

Zdravotní stav se zlepšuje

»Klinický stav je uspokojivý, vykazuje trvalé známky zlepšování. Důležitá je samozřejmě nutriční péče. Domníváme se, že stav pana prezidenta je stabilizovaný, léčebná opatření jsou adekvátní a myslíme si, že s doplněním rehabilitace by se mohl stav pana prezidenta zlepšovat,« řekl po jednání prezidentova lékařského konzilia jeho vedoucí, lékař Tomáš Zima.

Zemana podle něj v Lánech pravidelně navštěvuje jeho ošetřující lékař a ředitel ÚVN Miroslav Zavoral. Lékařské konzilium bude fungovat dál, řekl Zima. V případě chronického onemocnění, kterým trpí Zeman, ale podle něj není nutné, aby se scházelo často, pokud to nebude zdravotní stav hlavy státu vyžadovat. »V případě potřeby se můžeme sejít kdykoliv,« dodal.

Informace o pozvolném zlepšování stavu prezidenta konziliumm následně potvrdilo i v tiskové zprávě, kterou zveřejnila na webu ÚVN mluvčí nemocnice Jitka Zinke. Podle zprávy nebyly od posledního zasedání konzilia, které se konalo 5. listopadu, zaznamenány ve zdravotním stavu prezidenta nové skutečnosti. »Všichni přítomní členové nadále souhlasí se zavedenými terapeutickými postupy,« uvádí zpráva. Konstatuje také, že péče o prezidenta v Lánech je poskytována »s náležitou profesionalitou« a že ÚVN zajišťuje pravidelné ambulantní prohlídky lékaře specialisty. Domácí zdravotní péči nyní podle konzilia stanovuje praktický lékař, u kterého je Zeman registrován. Kdo jím je, ÚVN neuvedla.

Lékařské konzilium se v Ústřední vojenské nemocnici sešlo dopoledne. Kromě Zimy jsou jeho dalšími členy třeba chirurg Pavel Pafko nebo fyzioterapeut Pavel Kolář. Za ÚVN v něm zasedá Zavoral, Monika Nývltová z endokrinologického centra a přednosta kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Tomáš Tyll.

