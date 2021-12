Ilustrační FOTO - Pixabay

Od března bude očkování pro vybrané skupiny povinné

Lidi nad 60 let a vybrané profese, u kterých více hrozí nákaza koronavirem, se budou muset od března povinně očkovat proti COVID-19. Vyhláška ministerstva zdravotnictví, která tuto povinnost zavádí, vyšla ve sbírce zákonů. Příští šéf resortu Vlastimil Válek (TOP 09) povinné očkování odmítá, nový předpis chce změnit.

Vyhlášku předložilo současné vedení ministerstva zřejmě krátce před koncem svého mandátu. Někteří zástupci nově nastupující vlády jsou proti povinnému očkování lidí nad 60 let, je to podle nich pro tuto skupinu diskriminační. U profesí chtějí nechat rozhodnutí na jejich profesních organizacích.

Kandidát na ministra zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) po setkání s prezidentem Milošem Zemanem zopakoval, že plošné povinné očkování podle věkových kategorií odmítá, o čemž informoval i prezidenta. »Informoval jsem ho, že povinné plošné očkování nepovažuji za správnou cestu,« uvedl Válek. Je podle něj třeba si vzít příklad z Portugalska a posílit očkování. Například za seniory by s ním lékaři měli přijet domů. Vyhláška o povinném očkování bude podle Válka jistě upravena.

Stínová ministryně zdravotnictví za KSČM Soňa Marková našemu listu řekla, že chápe důvody, které vedly současnou vládu v demisi k tomuto kontroverznímu kroku. »Nemocnice opět musí odkládat plánovanou péči, zdravotníci jsou přetížení, a ještě musí čelit nevybíravým útokům odpůrců očkování. Nápor bude vrcholit kolem Vánoc, a ještě k tomu hrozí, že po svátcích, kdy se budou lidé více setkávat, znovu dojde k nárůstu těžkých případů právě těch neočkovaných. Na JIPkách jich leží 75 procent,« připomněla Marková. Ukázalo se podle ní, že pouhé přesvědčování nefunguje. Svědčí o tom fakt, že i v nejrizikovějších skupinách lidí starších 60 let je ještě půl milionu neočkovaných. Zdravotní sestry a sociální pracovníci jsou proočkováni dokonce jen ze šedesáti pěti procent. Přitom je jasně prokázáno, že očkování chrání před těžkým průběhem. »Je pochopitelné, že budoucí ministr zdravotnictví a celá pětikoalice je proti. Celou dobu se negativně vymezovali proti všemu, co činila odcházející vláda, i když jiné vlastní účinné recepty nikdy nenabídli. Považuji za ostudné, že politici a političky ani v tváří tvář závažnému onemocnění, hrozbě smrti a velkých materiálních ztrát neumí táhnout za jeden provaz. Je třeba naslouchat skutečným odborníkům a vzít zodpovědnost i za nepopulární opatření. Zdraví a životy lidí za to stojí,« zdůraznila Marková.

Soňa Marková.

Povinně se očkuje proti 11 nemocím

Vyhláška zavádí povinnost nechat se proti COVID-19 očkovat pro zdravotníky včetně studentů medicíny, zdravotnických škol a ostatních zaměstnanců zdravotnických zařízení. Povinnost by měla platit také pro pracovníky v sociálních službách, hasiče včetně části dobrovolníků, vojáky a jejich aktivní zálohy, policisty a městské strážníky nebo celníky.

Proti povinnému očkování jen lidí nad 60 let se vyslovila Česká vakcinologická společnost, podporovala by ho spíš pro všechny nad 18 let jako plánuje například Rakousko nebo Německo. Naopak Společnost infekčního lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně ve svém stanovisku návrh podpořila.

Dokončené očkování má 82 procent lidí starších 60 let, neočkovaných je skoro půl milionu lidí tohoto věku. Z profesních skupin jsou nejvíce očkovaní vojáci a lékaři, kde je proočkovanost více než 85 procent. U pracovníků sociálních služeb se odhaduje podíl očkovaných na 65 procent. Policistů a hasičů jsou očkovány zhruba tři čtvrtiny, jejich zástupci vyjádřili obavy, že by povinnost mohla vést k odchodům ze služby.

V ČR se zatím lidé povinně očkují proti 11 nemocem, většina vakcín se podává v dětském věku. Jsou to například látky proti spalničkám, tetanu nebo záškrtu, které se díky očkování v ČR prakticky nešíří. Podle dat Státního zdravotního ústavu nebyl u těchto nemocí zachycen do konce listopadu ani jeden případ.

Také u dalších nemocí vyhláška už počítá s očkováním některých profesí. Například složky integrovaného záchranného systému se očkují proti žloutence typu A a B, proti žloutence B také zdravotníci vybraných oborů, stomatologové nebo zaměstnanci domovů pro seniory a azylových domů.

(jad)