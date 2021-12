Rozhovor Haló novin se sociologem profesorem Janem Kellerem

O světu, který »se zbláznil«

Svět koncem roku 2021 jako by se zbláznil. Zbláznil se opravdu?

To, čeho jsme nechtěnými svědky v domácí i zahraniční politice, by bylo k smíchu, pokud by to nehrozilo velice vážnými důsledky. Člověk má občas pocit, že se mu to všechno zdá, ale až se z toho probereme, probudíme se do hodně kalného rána.

Ale konkrétně. Věříte v puče? V poznatky zvláštních služeb? Ta naše po několika letech »odhalila« ruské agenty zapalující sklad munice ve Vrběticích, ta ukrajinská byla rychlejší a rychle zase dokázala »odhalit« připravovaný puč na Ukrajině. Neobdivujete se jim?

Naše služby jsou opravdu hodně zvláštní. Pokud by byla historka o ruských agentech pravdivá, musely by přece v normálním státě okamžitě začít padat hlavy náčelníků tajných služeb, kteří by měli za bezpečnost v zemi zodpovídat. Anebo jsou snad placeni za to, že údajným agentům nebyli ani schopni sami přijít na stopu, natož aby jim v jejich činech zabránili? Co se týče ukrajinské rozvědky, ta odhalila, že k puči dojde počátkem prosince. Bohužel neupřesnila kterého roku, takže z toho budeme nervózní každoročně někdy před Mikulášem.

Co říkáte tvrzení, že Rusko počátkem ledna začne obsazovat Ukrajinu? Věříte tomu?

Pokud se bude Kyjev a NATO hodně snažit, tak k tomu dojít může. Řada velkých válek začala pečlivě naplánovanými provokacemi. Jenom blázen by Rusko provokoval uprostřed zimy. Bohužel dnes jsou hodně zvláštní lidé i ve velících strukturách. Ale na generála ve výslužbě Petra Pavla jste se mne neptal.

Mluvili jsme spolu naposledy ještě před úprkem z Afghánistánu. Čekal jste tam takový vývoj?

To, že se to tažení nedalo vyhrát, bylo zřejmé už od samého počátku. Vliv intervenčních sil byl v zásadě omezen na prostor pečlivě opevněných vojenských posádek. Předpokládalo se, že tažení skončí, jakmile bude Tálibán schopen zabránit jim v leteckém zásobování. Myslím, že nikdo neočekával, že k útěku dojde tak brzy a že si prchající zapomenou v zemi tak hodně nejmodernější bojové techniky.

Jak jej jinak hodnotit?

Nedivil bych se, pokud by byl ten nečekaný bleskový odchod domluven s určitým předstihem. Jenom nás o tom spojenci zapomněli informovat. Patrně jsme jim za to nestáli.

A co z tohoto hlediska očekáváte, že bude dál?

O Afghánistánu se bude v médiích mlčet, aby se veřejnost nedozvěděla, jaké zrůdnosti se tam dějí. Dodávky opia směrem na Západ budou nerušeně stoupat, takže nebude nikdo, kdo by si stěžoval. Geopoliticky stoupne v oblasti vliv Číny, která má zájem o afghánské surovinové zdroje. Evropská unie čas od času vydá prohlášení, že je jen otázkou času, kdy v Afghánistánu převládnou naše nejvyšší hodnoty. Prostě očekávám standardní vývoj.

Jste ovšem také ekolog. Věříte, že přece jen Green Deal, který vymyslela Evropská unie, je nadějí, anebo to je jen mlžení neřešící skutečně účinná opatření?

Přesně řečeno, nejsem ekolog. Ekologie je přírodovědná disciplína a jsem si jistý, že nikdo z autorů Green Dealu se touto vědou nikdy ani okrajově nezabýval. Já jsem se věnoval společenským aspektům problematiky životního prostředí. Jak říkával německý sociolog Ulrich Beck, ekologická krize není krizí přírody, ale společnosti.

Nyní k vaší otázce. Pokud by myslela Evropská komise svůj boj proti klimatické změně vážně, musela by mimo jiné omezit dopravování stále větších objemů zboží na stále delší vzdálenosti. To v prvé řadě znamená, že by musela klást velký důraz na potravinovou soběstačnost zemí a regionů. Ona však všechny kroky k potravinové soběstačnosti potlačuje ve jménu rozvoje volného trhu. Pod tímto heslem fakticky podporuje nadvládu agroprůmyslu a velkých obchodních řetězců nad drobnými producenty a malými prodejci. Už tato skutečnost ukazuje, že o ekologii tady zase až tak moc nejde.

Energie zdražují. Nikdo neví, co bude dál. Ne zcela se chce věřit, že vše je způsobeno koronavirem. I další důvody nám už byly předhozeny. Jak to vidíte vy?

To, co se děje v energetice, je velice neprůhledné. Jisté je jen to, že Česká republika vyrábí proud velice lacino, poté je obchodován na německé burze a prodáván za vysoké ceny našim domácnostem a firmám.

To mimo jiné znamená, že i pokud bychom postavili třeba tři další jaderné reaktory, na této logice se nezmění vůbec nic. Takhle vypadá svobodný obchod v praxi. Brusel vydává emisní povolenky. Část se jich rozdá zadarmo firmám, u kterých hrozí, že by jinak z Evropy odešly, část si musejí kupovat zbylé podniky, u kterých se odchod nepředpokládá. To vytváří obrovský prostor pro spekulanty a překupníky. Přitom se nedá zjistit, kdo všechno a jakým způsobem s povolenkami kšeftuje. I tomu se říká svobodný obchod.

Lze přece jen očekávat nějaké zklidnění situace, protože už mnoho lidí žije na okraji chudoby?

Ty finanční kruhy, které mají z této energetické politiky obrovské zisky, přece vůbec nemusí zajímat, kolik lidí žije na okraji chudoby. A politici, které by to zajímat mělo, jsou zase příliš krátcí na jisté vysoké podnikatelské kruhy. Dobře vědí, že voliče mohou před volbami zmanipulovat. Nejrůznější Pandora Papers jsou pro tyto příležitosti vždy už dopředu nachystány. A stejně dobře politici vědí, že ti skutečně mocní by jim nikdy neodpustili, pokud by je o jejich zisky připravili.

A konečně, co říkáte odbornosti členů nastupující vlády a vedení Poslanecké sněmovny? Před volbami dlouhodobě zástupci pětikoalice kritizovali nekompetentnost ministrů. Jeví se vám, že to, co se nám nyní nabízí, bude kompetentnější?

Pamatuji se, jak se kdysi skandovalo: »Nechceme straníky, chceme odborníky!« No tak teď se chystá vláda, ve které bude rekordní počet straníků, ale odborníka jsem tam nenašel ani jednoho. Zemědělec bude řídit sociální věci, paní, která odmaturovala ze stavebního materiálu, bude vévodit vědě a výzkumu. Bakalář bez zkušeností s diplomacií chce být ministrem zahraničních věcí a člověk, kterého nebavilo učení na základce, bude ministrem školství. Ještě si do předčasných voleb užijeme.

Ještě přece jen jedna otázka: Myslíte si, že zmíněný nedovzdělaný kandidát na ministra zahraničí, který se může pochlubit možná jen dobrou znalostí angličtiny a chování na burze, může být dobrým ministrem zahraničí? Proč, podle vás, na jeho kandidatuře jak Piráti, tak Fiala tolik trvají?

Je to v pořadí už třetí nastrčená loutka, která stane v čele ministerstva zahraničí, aniž by ho ve skutečnosti sama řídila. Domnívám se, že to je ten jediný důvod, proč na něm všichni tak zásadově trvají.

Jaroslav KOJZAR