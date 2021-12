Ilustrační FOTO - Haló noviny

Uklízíme, jak jinak!

Rozhodli jste se letošní předvánoční úklid pojmout skutečně velkoryse? Pak bylo dobré si předvánoční úklid rozplánovat do několika týdnů. Teď je už ale pozdě! Vánoce jsou za pár dní. Babičky však ví jak na to. A my vám nabízíme několik jejich triků.

Navlhčenou houbičku použijte k odstranění vláken, vlasů a chuchvalců prachu z látky. Prostě houbičku namočte a pak po čalounění nebo oděvu přejíždějte, všechno se na ni samo nachytá. Stejně či podobně vám může posloužit vlhká utěrka z mikrovlákna. Moderní babičky ji používají…

Zavařovací gumičky můžou pomoci proti klouzání koberce či běhounu. Do každého rohu přišijte jednu širokou gumu a díky tomu přestane mít »chuť« se pohybovat.

Fáčovinu můžete použít, když chcete vyluxovat zásuvky, kde je spousta drobných předmětů. Přelepte jí hubici vysavače, takže se vysaje skutečně jenom drobný nepříjemný prach. Tento trik babičky používaly již v polovině minulého století.

I se škrábanci na bílých domácích spotřebičích si bábinky uměly poradit. Zakrývaly je lakem, který se používá na opravování překlepů. Po zaschnutí je přetřely bezbarvým lakem na nehty. Nějaký čas to vydrželo, byť, tak říkajíc, nic moc dokonalého.

K vyčištění těžko dostupných puklin a štěrbin používaly párátko namočené v lihu. Jím úzké prostory snadno vyčistíte. Funguje to i na knoflíky na telefonním přístroji nebo na klávesnici počítače.

Ocet je, pravda, univerzální čistič na kde co. I starší toaletní mísu jím můžete vyčistit. Ale nejen ji. I některé moderní toaletní mísy propouštějí trochu vody (však mě tím ta naše trápí) a voda zanechává tenký proužek rzi. Ani pravidelné mytí nestačí. Babičky nalily do splachovací nádrže nebo do mísy ocet, ano, na noc. Když to budete dělat pravidelně, zbavíte se i tmavých proužků nad vodní hladinou.

Žehličku můžete vyčistit zubní pastou. Moderní žehličky se snadno čistí, ale ty starší, dobře sloužící, nemusíte vyhazovat. Jemné abrazivum, které pasta obsahuje, vám pomůže zbavit pracovní plochu připečených vláken. Na studenou žehličku dejte trochu běžné, negelové pasty, vydrhněte hadrem a otřete. Podobnou službu vám poskytne i slabá vrstva jedlé sody.

Solí se zbavíte nahnědlých skvrn od čaje a kávy v hrníčcích. To je opravdu starý »babský« trik. Houbičkou nebo hadříkem se solí třete všechna zahnědlá místa. K soli můžete přidat také ocet a postup zopakovat. Anebo místo soli použijte trochu jedlé sody.

Vršek ledničky, na který sice není vidět, ale strašně se na něj práší a špatně se myje, překryjte vrstvou potravinové fólie. Při příštím velkém úklidu ji potom jenom jednoduše nahradíte novou. Anebo horní plochu zakryjte utěrkou, kterou čas od času vyměňte.

Kartóny od vajíček nevyhazujte, ale podobně, jako to dělaly a dělají šikovné maminky a babičky dosud, je použijte na pořadač kde čeho, především drobných maličkostí. Knoflíků, patentek, zavíracích špendlíků. I do dílny se hodí, například na matičky, šroubky či hřebíčky. Zdrobněliny jsou namístě, protože na ty opravdu malé jsou nejlepší. Pokud je váš kutil používá častěji. Pokud ne, dejte mu krabičky od pleťových krémů nebo krémů na ruce.

Mimochodem, kartóny od vajec jsou dobré i k ukládání vánočních ozdob! Můžete je mít doma uložené, především ty menší, dokonce bezpečně v několika patrech nad sebou.

Ale to jsme odběhli od úklidu na poslední chvíli příliš daleko.

Ten spočívá ve stylu úklidu, použitých materiálech a samozřejmě i v odpovídajících čistících látkách. Jak již řečeno, babičky často k úklidu používaly ocet. Na ošetření staršího nábytku používaly směs jedné kávové lžičky olivového nebo lněného oleje, půl šálku běžného osmiprocentního octa a půl šálku červeného vína. Nábytek směsí poctivě vytřely, nechaly vyschnout a potom suchým měkkým hadříkem vyleštily. Věřte nevěřte, perfektní!

A ještě drobnost… Pro všechny, kdo rádi uklízejí s barevnými čistícími utěrkami, dnes vesměs z mikrovlákna, ale i jinými, řekněme jinak »zbytnými« hadříky, mají babičky dobrou radu. Většinou utěrku rozložíte a utíráte plochu celou plochou. Bábinky však věděly, že je dobré utěrku skládat například na čtverec a ten ještě jednou přeložit. Postupným otevíráním a překládáváním utěrky získáte 16 ploch využitelných pro úklid. Utěrky netřeba vyhazovat, vyperte je a použijte znovu. Tak to dělaly a dělají naše maminky a babičky.

Ty také vědí, a nepochybuji o tom, že to víte i vy, že utěrky z mikrovlákna jsou báječné nejen na tzv. mokrý či vlhký úklid, ale dobře slouží i za sucha nebo jen lehce zvlhčené.

Určitě předvánoční úklid zvládnete i na poslední chvíli. I díky tomu, že do něj spravedlivě zapojíte celou rodinu.

(jan)