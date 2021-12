Vráťa Ebr opět v sedle

Jak sám o sobě říká emeritní knihkupec, sepisovatel a věčný optimista Vráťa Ebr, nikdy nemá čas na nudu. V novinách se stal již stálým dopisovatelem a se svým osobitým přístupem obohacuje stránky humoru již pět let. Mnozí čtenáři s ním cítili, když trávil dlouhé měsíce v loňském i počátkem tohoto roku v nemocnici. On ale není z těch, kteří by se jakkoliv podávali nepřízni osudu. I v nemocnici pracoval a dnes je již plně opět v sedle. Píše, dává dohromady svůj internetový měsíčník Ebroviny, pořádá setkání, jezdí na besedy, prostě už zase jede naplno.

Čtenáři vědí, že jste strávil značnou část minulého i letošního roku po špitálech. Jak jste na tom se zdravím teď?

Zaplaťpánbůh je to podstatně lepší. Ale stále chodím minimálně s hůlkou. Chodím, zbavil jsem se i chodítka, ale jednu nohu mám pořád špatně citlivou, a tedy špatně pohyblivou. Téměř nechodím ven, protože se bojím, aby to nedopadlo jako minule, kdy jsem sotva vyšel před dům a už jsem ležel. Na chodníku a pak zase měsíce v nemocnici. Navíc mě čekají ještě nějaká vyšetření, ale už se těším, až začnu žít normálněji a vyrazím si třeba za kamarády do hospody.

Ale to neznamená, že když nechodíte ven, že se ven nedostanete. Užil jste si už předvánoční Prahy?

Jistě, teď v úterý jsem měl setkání v Salmovské literární kavárně. Sice se tam nechám dovézt taxíkem, ale jsem rád, že jsem opět venku a dělám to, co mě baví. Setkání s milými lidmi nad milými tématy. Třeba na poslední Salmovskou přišel jako host Jakub Drda, což je syn spisovatele Jana Drdy. Dále tam byla hlasatelka a moderátorka Majka Tomsová, redaktorka Karla Hejduková, dcera spisovatele Adolfa Branalda, a třeba ještě Zuzana Vanišová, členka Jonášklubu. A pořad písničkami obohatil Milan Krbec, kapelník hudební skupiny Zelenáči.

Je to takový seriál setkání, která mají nosné téma knihy, respektive jsem to nazval: Byly fronty byly – vzpomínky nám zbyly… Ale není to v žádném případě plakání nad tím, jak to bylo za totálu hrozné. Ba naopak. To téma má spíš být takové připomenutí, jakou roli dříve knihy hrály, jak se ve čtvrtek stály fronty na nové tituly, jak lidé psali do knih přání a stížností, připomenout, co to byl Odeon, nebo KMČ – Klub mladých čtenářů, jak se dětem servírovaly knihy, což se dnes už téměř neděje. A vůbec připomenout edice, knižní kluby, Máj, Klub přátel poezie, edici Nesmrtelní, Antickou knihovnu v překladech profesora Rudolfa Mertlíka a tak dál. Navíc mám spoustu historek, jak jsme si knihkupci a nakladatelé dělali naschvály, srandy a srazy. K tomu mám různé zážitky a na ty rád vzpomínám.

Salmovská literární kavárna je oblíbeným místem vašich setkání. Jsou v plánu už i další?

Ano, budeme se tomu věnovat i v dalších dílech, dalších setkáních, která budou v Salmovské literární kavárně vždy první úterý v měsíci. Tedy 4. ledna 2022, 1. února, 1. března, 5. dubna, 3. května a 7. června. A až do května mám obsazená jednotlivá setkání zajímavými osobnostmi. A vždy to budou lidé, kteří mají co povídat o knížkách a na co vzpomínat kolem knih. Další témata pak třeba budou vzpomínky na Březen – měsíc knihy, soutěže knihkupců o nejhezčí výlohu, pravidelné besedy se spisovateli. Dnes se dělají maximálně autogramiády a šlus. Značná část je jen o byznysu, a to jde ruku v ruce s devalvací. Vždyť už dnes ani nejsou knihkupci. Když zajdete do velkých středisek, kde prodávají knihy, tak to berou jen jako zboží. Jen jako kusy na skladě či v obchodě. Dříve měli knihkupci přehled, věděli, kdo, co a kdy, případně uměli nabídnout jiného autora, jiné dílo. Vždyť já sám jsem dva roky učil na knihkupecké škole propagaci a jednání se zákazníkem. Vzpomínám si, co všechno jsme lidem uměli nabídnout, jak jsme prezentovali. I já sám, když jsem se učil na knihkupecké, pak na knihovnické škole, tak neexistovalo, abyste o knížce řekla »kus«! Kolik kusů jste dostali na prodejnu. To jsme hned byli napomenuti, protože kniha není kus. Kniha, to je samostatná veličina, artefakt. Mohlo se říci maximálně knih, nebo výtisků.

To ale není jediné setkání, které pořádáte, že? Další má být v Domě U Minuty. Kdy a na co se mohou případní návštěvníci těšit?

Ano, i tam děláme pravidelná setkání. Každé první úterý mám Salmovskou a další týden opět v úterý setkání na téma Praha v Domě U Minuty. To následující tedy bude 14. prosince 2021 od 15 hod. A Dům U Minuty, to je rohový dům známý také jako Skautský institut, na Staroměstském náměstí. A setkáme se tam nad knížkou, která mně konečně už vyšla, a já jsem moc rád, že vyšla ještě teď před Vánocemi. Knížka se jmenuje Opravník omylů v názvech pražských ulic. Luboš Drastil dělal obrázky k tomu, a kdo se trošku zajímá o Prahu a takové ty klípky, drby kolem Prahy, protože je to vlastně taky tak trochu bulvár, tak ho to určitě zaujme, i když je to ve skutečnosti spíše encyklopedie ulic.

Čtenáři již vědí, že názvy ulic jsou někdy takové zavádějící. Například že Černochova ulice není podle Karla Černocha, Bobkova ulice není podle Pavla Bobka a tak dále. Vždyť v Haló novinách vycházely ochutnávky právě z této tenkrát připravované knihy. Celkově jsem těch ulic zmapoval 175. Ke každé ulici jsem napsal ten původní význam, respektive jméno, po kom je ulice pojmenována opravdu.

Když jsem tu knížku dával dohromady, uvědomil jsem si, jak si lidé mnohokrát neuvědomují, na co, či na koho zrovna jejich ulice, jejich bydliště odkazuje. Hledal jsem, zda by nebyly ulice i s křestními jmény, která jsou konkrétnější. Ale těch je minimum. Prostě je toho hodně, váže se k tomu spousta zajímavostí, a z toho děláme právě ty pořady. Vždy jsou samozřejmě i s hudbou a zajímavými hosty. Pozvánku na pořad tentokrát přijal například Martin Patřičný, to je moc šikovný výtvarník, umělecký řezbář, ale také hezky recituje, má rád Gelnera a sám píše. Zpívající knižní grafik Pavel Štědrý, který mi hodně pomáhá, dělal právě i knihu Opravník omylů o Praze. A bude tam tentokrát i Slávek Hrzal, redaktor, moderátor, školský ombudsman a zakladatel ankety Zlatý Ámos, anebo Michaela Dolinová, herečka, zpěvačka a moderátorka. A k vytvoření příjemné předvánoční nálady na tomto posledním letošním setkání U Minuty přispěje hrou na housle vynikající český houslista a profesor Ivan Štraus.

A na závěr pořadu bude malá autogramiáda – podepíší se vám účinkující hosté do knih (nebo památníčků), které napsali a které si přinesete s sebou. A některé tituly budou na místě v prodeji.

A s vaší neutuchající aktivitou máte ještě rozpracované další knihy či tituly?

Teď na jaře chce vydat knižní klub mou knihu, která se bude jmenovat Zorničky z Prahy. Tu už mám také připravenou nějakou chvilku. V ní jsou jen takové moje postřehy, protože nejsem historik, jsem jen milovník Prahy, ale ledacos jsem prošel, poznal a tak i popsal. A dovolil jsem si říct, co se mi líbí a naopak co se mi nelíbí. V novinách vyšla ochutnávka o sochách na Petříně, kterých je tam celá řada a které jsou většinou krásné. A nakonec je hyzdí Zoubkovo sousoší obětem komunismu na Újezdě, což považuju za strašný prohřešek proti petřínské stráni. A věnuju se tam ale třeba i historii, například Stalinův pomník, když se měl bourat, jaké byly reakce a názory a tak. Prostě co jsem znal, co jsem se dozvěděl a co jsem našel, jsem dal do téhle knihy, která je konečně hotová. Ilustrovala ji zpěvačka Zorka Jandová, proto jsou to také Zorničky z Prahy, protože v jejích kresbách jsou zase její pohledy na Prahu a věřte, že má k tomu nádherné obrázky. Moc se na ní těším, vydat to má Euromedia, tak snad vše klapne. A pak ještě připravuju malou knížečku Praha mýma očima, a to by měl vydat Krýgl.

No, a abych nezapomněl na nakladatelství Futura, tak dělám se Slávkem Martenekem, vynikajícím kreslířem už jedenáctý kalendář. Teď už vyšla »Gastronomie s úsměvem na rok 2022«. A na rok 2023 už mám připravené texty do kalendáře na téma Pivo a Víno s úsměvem, případně Pivo, víno a žízeň s úsměvem, to ještě domyslíme. Práce na nich mě baví a zrovna nedávno jsem se setkal s lidmi, kteří je pravidelně kupují a mají je jako sebrané spisy.

No a kromě toho jste nám také trochu začal fušovat do řemesla a vydávat vlastní noviny, že?

Ano, už rok vycházejí, tedy mailem a na internetu se objevují Ebroviny. Což je měsíčník plný zajímavostí ze světa knih, kresleného humoru, výročí, postřehů, článků a najdete tam i pozvánku na mé akce, či křížovku pro dlouhou chvíli. Vše samozřejmě s nosným tématem knihy. Za rok chodí Ebroviny již tisíci pěti stem lidem mailem a kdo by se chtěl stát dalším odběratelem, může být také v našem adresáři. A 1x měsíčně dostane v PDF informace o autogramiádách, klubových večerech a o těch, kteří s námi spolupracují. Zájemcům postačí napsat kontakt na sebe na mail vrata.ebr@seznam.cz. A kdo používá facebook, najde mou maličkost a Ebroviny i tam.

Aktivit máte spoustu. Zbyde čas na soukromí? Jak budete třeba trávit vánoce?

Vánoce budu trávit jako každý jiný důchodce. To znamená doma v bytě s trochou něčeho dobrého. Ale budu chvíli i u syna, který bydlí nedaleko na Barrandově. A snad se podívám i do své sousední oblíbené hospůdky u svaté Anny. Naštěstí si ani nemusím příliš lámat hlavu s vařením či dárky. Protože když vidím, jak se to všechno prodražuje, tak si vždycky vzpomenu na krásný veršík Josefa Fouska, který kdesi kdysi napsal: Tenhle market, to je obchod, že mu není rovno. Snadno neseš, co sis koupil, z důchodu máš … polovic.

Navíc jsme v takovém spěchu, pořád se jen spěchá. Dneska není toho času volnějšího, co dřív bylo. Tak jsem zachytil jeden výrok, který se mi moc líbil a charakterizuje to naší dobu: »Přátelé jsou ti, kteří se tě zeptají jak se máš a počkají na odpověď.«

Co byste si přál do Nového roku, nebo co bys přál čtenářům?

Na to bych citoval výrok Alfréda Strejčka, který je už těžce nemocen a přeju mu jenom to zdraví a ten jednou v televizi říkal, že když si ťukne s přáteli s vínečkem, tak neříká »Na zdraví«, ale změnil to a říká »Na život!«. A to je bohatství. Tak na život, na to dobré a na ten optimismus v nás a bychom se tu ještě dlouho potkávali.

Helena KOČOVÁ