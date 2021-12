Vánoce, staré legendy a zvyky

Vánoce si u nás, a nejen u nás, přisvojila katolická církev, ale i jiné křesťanské církve. Ani slůvkem nepřipomíná, že počátek je v pohanské oslavě svátku zimního slunovratu. Pravda, tento pro naše předky tak významný den si připomínají opravdu jen zasvěcení do mystiky spojené se slunovratem. Nejen s tím zimním, ale i s letním.

Důvodem oslav zimního slunovratu je vítání delšího dne (delší doby během dne, po kterou svítí Slunce), ústup zimy a sněhu a příchod tepla, lepších podmínek pro růst zemědělských plodin potažmo více úrody a jídla. Různé kultury si tyto cykly vysvětlovaly jako přízeň bohů a odpovídajícím způsobem je oslavovaly. Každá po svém…

Letos u nás (v České republice) k zimnímu slunovratu dojde v úterý 21. prosince v 17 hodin středoevropského času, některé zdroje ho předsunují o dvě minuty před 17 hodinu. Zimní slunovrat je nejkratším dnem a nejdelší nocí v roce. Slunce se začíná vracet!

S příchodem křesťanství vzaly pohanské svátky za své. A pokud některé významné dny opravdu nejdou z kalendáře vymazat, jsou alespoň »přemaskovány«. A tak máme Vánoce. Třeba jen připomenout, že zimní slunovrat v pohanském pojetí byl a je svátkem smrti a následného znovuzrození. V některých nekřesťanských kulturách je dokonce vnímán jako začátek nového roku. Je to do jisté míry logické. Kdy jindy začít rok než v den, kdy se začne vracet Slunce, zdroj životodárné energie tepla a světla?

Takže – aniž bychom chtěli znevažovat Vánoce a ať tvrdí křesťanské církve cokoli jiného, jejich původ je veskrze pohanský! V předkřesťanské Evropě a v prvních staletích křesťanství byly běžné zimní oslavy spojené zejména se zimním slunovratem. Slunce vstoupí do znamení Kozoroha a nastane zimní slunovrat, což znamená, že po nejkratším dni v roce přijde nejdelší noc. Slunce je nejníže nad obzorem, takže jeho paprsky dopadají do české kotliny nejvíce šikmo. Na své pouti po obloze Slunce dosáhlo obratníku Kozoroha a vrací se zpět k rovníku. Nastává astronomická zima.

Tento astronomický jev sledovali naši předkové odpradávna. Podle starých legend právě v tento den, kdy je síla životodárného Slunce nejslabší, dosahují spojené síly temna vrcholu svého působení na Zemi a hranice mezi naším světem a silami podsvětí mizí. Podle pradávné tradice došlo v tomto období ke zrození boha Slunce, čehož obratně využili křesťané. Oslavy zimního slunovratu byly tak u Slovanů nahrazeny křesťanskými Vánocemi, kdy oslavy zrození slunečního božstva byly nahrazeny svátkem narození Ježíše Krista.

I křesťanská tradice zdobení stromu má své kořeny právě v těchto pohanských oslavách. Rodiny si do domů nosily živý strom, aby uchránily duchy dřeva před chladem drsných zimních měsíců. Drobné pochoutky se věšely na strom jako dary potravin pro duchy a na samý vrch se dávala pěticípá hvězda – pentagram, magický symbol pěti živlů. Čtyři spodní cípy symbolizují čtyři živly (oheň, vodu, zemi a vzduch, vrchní cíp pak pátý živel, kterým je lidský duch. U křesťanů vyjadřoval pentagram pět Kristových ran na kříži, probodnuté ruce a nohy a ránu do srdce. I pověstná betlémská hvězda se znázorňuje jako pěticípá s ohonem komety. Údajně se tak zobrazovala proto, že pěticípá hvězda je už od pohanských dob spojována s životní sílou.

Zimní slunovrat označuje klíčovou část přirozeného ročního cyklu. Slunce se vydává na novou pouť směrem k delším a delším dnům a novému období růstu a obnovy. V duchovním smyslu připomíná, že stará cesta musí vždy zemřít, aby mohla začít nová. Katolická církev marně bojovala s pohanskými zvyky, ale šikovně je ve svůj prospěch využila. A »přetvořila«. K naději, přinášející do života lidí a přírodě symbol Slunce, přidala narození Páně.

Náboženskou podstatou Vánoc je oslava narození (vtělení) Ježíše Krista. Příběh a okolnosti narození Ježíše jsou často znázorňovány pomocí vánočních betlémů. Události, které se vztahují k početí a narození Ježíše, jsou popsány v Bibli, konkrétně v Novém zákoně. Jde samozřejmě o legendu, která nemá žádnou oporu v logice přírody. Omlouvám se věřícím, ale již samotnému početí dítěte bez sexu (milování) nevěří dnes ani malé děti. Zkuste dnešním dětem, které ve škole procházejí, byť jen minimální, základní sexuální výchovou, vysvětlit, že panna čeká dítě, aniž by »byť jen prstem« zavadila o muže svých snů… A přesto Marie (ač panna) počala dítě, aniž by o tom její partner (tehdy snoubenec) Josef věděl. Vůbec se mu to nelíbilo, komu by se to také líbilo, že. Marii však »potěšil« Duch svatý, o čemž přesvědčil naivního Josefa anděl, který sestoupil z nebe. Kde se vzal, tu se vzal. A aby Marie nebyla takříkajíc »v hanbě« a sousedi ji nepomlouvali, přijal ji za manželku. Především proto, že ji měl rád. O manželském sexuálním životě Marie a Josefa v bibli není ani slovo. Marie zřejmě zůstala pannou až do porodu…

Ano, pak se narodil Ježíš se svým strastiplným, úctyhodným životem. Veřejně působil jako pocestný kazatel v oblasti dnešního Izraele a západního břehu Jordánu. Hlásal brzký příchod Božího království a vyzýval k obrácení či pokání. Kolem roku 30 jej Římané v Jeruzalémě ukřižovali. Křesťané považují Ježíše za Židy očekávaného Mesiáše, Spasitele lidstva a Božího syna, muslimové za jednoho z nejvýznamnějších proroků. Od údajného a nepřesně spočítaného data Ježíšova narození se počítá náš letopočet.

Radujme se a veselme se!

Na tradice a vánoční zvyky zapomínáme. Není na ně čas. Běháme po obchodech a utrácíme peníze za dárky, často nejen zbytné, ale i zbytečné. Z vánočních oslav se žel vytrácí úcta, přátelství a láska, i když ne všude. Vztahy se hodnotí cenou a počtem dárků, které jsme dostali či dali. Pravda, v mnoha rodinách stále spočívá kouzlo Vánoc v radosti ze společných setkání. Nejhezčí jsou setkání v kruhu rodiny! Jen tak…

Oslava Vánoc je historicky spjata s lidovými zvyky, které mají kořeny v pohanských rituálech a oslavách slunovratu. Noc z 24. na 25. prosince byla odpradávna považována za »svatou noc«. Křesťanský rozměr dostala oslava narození Ježíše prý až v polovině čtvrtého století. Těžko říct, jak to opravdu bylo. Tradice nadílky na Štědrý den (popřípadě na 25. prosince) údajně vznikla až v 16. století. »Vymysleli« ji němečtí protestanti, kteří odmítali uctívat svaté podle římskokatolické církve. A nelíbil se jim ani sv. Mikuláš, který původně dával dětem dárky. Proto nadílku přeložili na den narození Ježíše Krista, tedy na 25. prosince. Byl to pravděpodobně Martin Luther, kterého katolická církev opravdu »nemusí«, kdo s touto změnou přišel.

České tradice

Podívejme se spolu na české vánoční tradice. Proč nosí Ježíšek dárky? Nejednou se mě ptala vnoučata, jak je to možné, že Ježíšek (dítě) nosí dárky a kde je bere? Jak to, že zná dětská přání? Tajemství, které neradno dětem brát, protože Ježíškovi píšou svoje přání. Už proto, že vánoční nadílka je i rodinnou oslavou a dárky pod stromečkem jsou či mohou být též výchovným prvkem. Ježíšek přináší vánoční dárky dětem tajně po východu první hvězdy 24. prosince, kdy by měla podle tradice usednout rodina ke štědrovečerní večeři, a nikdy nebývá při nadělování spatřen. Po večeři a zazvonění zvonečkem se vchází do místnosti s rozsvíceným vánočním stromečkem a následuje společné rozbalování vánočních dárků.

Vánoční zvyky

České, ty pravé Vánoce, měly a mají (pokud je chcete dodržovat pro jejich romantiku) řadu čar a kouzel. Tak třeba, ke štědrovečernímu stolu se má usedat, jak již výše zmíněno, v okamžiku, kdy vyjde na obloze první hvězda. Tradice praví, že u večeře musí být vždy sudý počet strávníků. Pokud není, pak nutno přidat jeden talíř navíc pro nečekaného hosta. A ještě – od svátečního stolu se nesmí vstávat, odcházet pak mají všichni najednou až po skončení večeře. Kdo pravidlo poruší, ten se prý příštích Vánoc nedožije. A to by byla škoda, když je nám spolu tak dobře. Proto musí-li někdo během večeře od stolu odejít, potom je nutné, aby se ze židlí zvedli všichni, ano, i děti.

Zcela zapomenuta je tradice zdobení štědrovečerního stolu. Na jednom rohu ležel pecen chleba, aby měla rodina co jíst i během příštího roku. Na druhém pak »slaměnka«, svazek sušených květů a obilí, symbol toho, co pole dalo, pro lepší úrodu. Na třetí roh se pokládaly peníze slibující blahobyt. Na čtvrtém rohu pak byla miska na kousky jídla jako dar pro dobytek a drůbež.

Neznám žel rodinu (ani ta naše k nim nepatří) která by nohy štědrovečerního stolu obepínala řetězem nebo provazem, symbolem soudržnosti rodiny. A navíc řetěz prý chrání rodinu před zlými duchy. Zvyk to byl rozhodně zajímavý.

Na Štědrý den se nesmí zametat a vynášet z domu odpadky a smetí, protože spolu s nimi si vynesete i štěstí. Ani do hospody se nesmělo chodit, natož v ní hrát karty. A zapomeňte na klení, byť by vám třeba i sekera spadla na nohu. Ale pozor! Netřeba se sekery bát! Bolí vás nohy? Stoupněte si na Štědrý den bosou nohou na sekeru! V roce příštím bolet nebudou. Zkusil jsem to, ale nohám to nikterak neprospělo. Možná proto, že sekera byla stará a nedobře nabroušená. Kdo ví…

Neperte! O Štědrém dni se nesmí prát prádlo, aby se nepřivolala do domu smůla. Tak praví česká vánoční tradice. Ani čistit chlévy se na Štědrý den nesměly. Čištění chlévů by přineslo kulhání dobytka.

Po pometlu (smeták, metla…) kterým se čistila pec od popela, přebíhali malí chlapci, aby se nepočurávali. Proč jen oni? Že by počurávání holčiček bylo tolerováno? Tomu nevěřím. A co postarší pánové mající problémy s prostatou? O tom se tradiční české vánoční zvyky nezmiňují.

Napsat dopis milému chlapci či milé dívce na Štědrý den – to byla přímo pohroma. Totiž předvěst brzkého rozchodu. O zamilovaných SMS nikde ani slovo. Pravda – mobilní telefony jsou až z doby současné. Ale rozchod bych ani tak neriskoval…

Vánoční stromek

Ozdoba Vánoc, pod níž Ježíšek dává dárky, se u nás podle dostupných zdrojů objevila v 16. století, kdy se s tímto symbolem života římskokatolická církev jakžtakž srovnala; předtím však, ale mnohde i později, jeho i jen jednoduché zdobení tvrdě postihovala. Lidé se však nevzdali, a tak církev »chytře« ozdobené větve stromku začala vysvětlovat jako symbol příslibu věčného života a umisťovala ho dokonce i v kostelích.

Zapomenut je prazáklad tohoto zvyku, který pochází ještě z dob pohanských magií a kouzel souvisejících s kultem Slunce a kultem zelených stromů. Slavily se »svaté noci« zasvěcené slunečnímu božstvu, při nichž nechyběl ani tanec pod stromy, jež byly ozdobeny ovocem a sladkostmi. Původně se takto zdobily stromy ve volné přírodě, posléze se tento zvyk přenesl do lidských obydlí. Třeba jako zdobení domu chvojím zdobeným jablky a červenými stužkami. Ano, to jsou dosud přežívající vánoční vítací věnce zavěšené například na dveřích.

V domácnostech se stromeček zdobil velmi skromně – malovanými perníčky a jiným pečivem, sušeným ovocem, jablky, ořechy a fábory podle symboliky ořechů jako přivolávačů lásky a štěstí a jablek jako atributu zdraví. Zavěšoval se za špičku nad štědrovečerní stůl, stavěl do středu stolu nebo na okno.

Faktem ale je, že jedličku uctívali již staří Římané, pro něž byla symbolem Saturnálií, slavností slunovratu. Při keltských oslavách byly stromy hodnoceny jako symboly života, světla na nich pak jako symboly Slunce. Keltové věřili, že větvičky chvojí přinášejí štěstí, zdraví a úspěch.

Vánoční stromeček, tak, jak ho známe dnes, je z historického pohledu tradicí mladou. V českých zemích se údajně poprvé objevil v roce 1812. Na venkově se vánoční stromek objevil až téměř o sto let později, tedy ve 20. století.

Jiří JANOUŠKOVEC

FOTO - archiv