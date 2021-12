Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Vlaky začínají jezdit podle nového jízdního řádu, někde se změní dopravci

Od neděle začínají na železnici jezdit vlaky podle nového jízdního řádu. Největší změnou je výměna dopravců na některých tratích, například mezi Ústím nad Labem a Kolínem, kde místo Českých drah začíná jezdit RegioJet. U většiny linek se pouze upraví čas odjezdu, případně mírně i jejich trasa. Na kolejích budou také desítky nových vlaků. S prodejem jízdenek začali dopravci už během podzimu.

České dráhy plánují v novém jízdním řádu vypravovat denně v průměru 6783 spojů osobní dopravy, z toho bude denně v průměru 478 dálkových vlaků. Vlaky ujedou během nového jízdního řádu přibližně 118 milionů kilometrů. Dráhy vedle vnitrostátních spojů v rámci nového jízdního řádu budou jezdit také do Německa, Polska, na Slovensko, do Maďarska, Rakouska a do Švýcarska. Firma spolu s novým jízdním řádem nasadí desítky nových vlaků. Hlavní novinkou budou vlaky InterJet, které budou jezdit na linkách z Prahy do Chebu.

Další nové vlaky dopravce vypraví na severní Moravě či v západních Čechách. Dopravce také od příštího roku tradičně navýší ceny jízdného, a to v průměru o 3,2 procenta. Dráhy zohledňují inflaci do svých tarifů každoročně.

Největší změnou v jízdním řádu RegioJetu je vstup na linku R23 Ústí nad Labem-Mělník-Nymburk-Kolín. Dopravce zde po úspěchu v soutěži ministerstva dopravy nahradí České dráhy. Denně bude RegioJet na trati vypravovat celkem 16 spojů, osm v každém směru. Další změny se týkají dálkových spojů mezi Prahou a Brnem, které od nedělebudou zastavovat také ve stanicích Havlíčkův Brod, Žďár nad Sázavou a Kolín.

Leo Express zachoval svých 16 spojů, dva zpáteční spoje na Slovensko a také víkendové spojení do Krakova. Podle mluvčího Emila Sedlaříka se dopravce snažil i přes plánované výlukové práce zachovat také co nejpodobnější jízdní časy svých dálkových vlaků. Bez velkých změn by měl pokračovat i provoz vlaků Arrivy a dalších dopravců.

Dopravce se vymění i v některých regionálních tratích. Změny čekají cestující například na Českolipsku, kde na trati z Mladé Boleslavi přes Českou Lípu do Rumburku budou místo Českých drah jezdit vlaky Trilex německé společnosti Die Länderbahn.

Cestující budou moci druhým rokem také využívat jednotné jízdné na železnici. Stejně jako u Českých drah se jejich cena navýší o inflačních 3,2 procenta.

(čtk)