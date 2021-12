Svazu – ano, rozbití – ne, vyjadřují na snímku svůj názor odpůrci rozbití SSSR. FOTO – Strana pracujících na Donbase

Prohlášení Strany pracujících na Donbase

Třicet let od nezákonného rozbití SSSR

Osmého prosince 1991 proběhla největší geopolitická katastrofa v historii lidstva.

V Bělověžském pralese 8. prosince 1991 Boris Jelcin, Leonid Kravčuk a Stanislav Šuškevič, bez jakýchkoliv zákonných pravomocí a porušením výsledků referenda ze 17. března 1991, s otevřeným shovívavým postojem Michaila S. Gorbačova, tajně, bez ohledu na lid, podepsali dohodu, že »Svaz SSR jako subjekt mezinárodního práva a jako geopolitická realita přestává existovat«. Jedním škrtem pera »zrušili« obrovskou zemi s téměř třemi sty miliony obyvatel.

Rozpadem SSSR se desítky milionů etnicky ruských občanů ocitly v zahraničí. Od počátku devadesátých let se populace Ruska snížila o deset až jedenáct milionů. I bez ohledu na ztrátu neruské populace bývalých sovětských republik jsme již ztratili více lidí než ve dvou světových válkách dohromady! Ještě dříve stejní lidé, kteří za jedno sezení v Bělověžském pralese zničili to, co bylo postaveno za předchozích sedmdesát let, zradili socialistický tábor (vytvořený cenou milionů životů ve druhé světové válce a ve Velké vlastenecké válce). Vědomě provedli deindustrializaci, zabrzdili zemědělství, odtrhli od největší světové mocnosti čtrnáct republik, které předtím byly ekonomicky spojeny v jediný mechanismus.

Pokud se chceme podívat ještě hlouběji, pak vidíme zchudnutí obyvatelstva, rozpad ekonomiky, vědy, armády, růst kriminality, mezietnických konfliktů, válku v Čečensku, všechny konflikty v postsovětském prostoru, sérii oranžových revolucí, expanzi NATO na východ, válku a rozpad Jugoslávie, arabské jaro, válku v Sýrii - to vše je výsledkem geopolitické kapitulace, vzdání se nejdříve socialistického tábora, a pak Sovětského svazu.

Existuje takový pojem v politologii jako »vakuum síly«. Všechno, co bylo ve spěchu zrazeno a vzdáno, rychle zaplnily a dobyly země NATO, které přijaly naši geopolitickou kapitulaci. A celý svět je dodnes otřesen hlavně kvůli událostem z konce osmdesátých a začátku devadesátých let minulého století.

Strana pracujících na Donbase, 8. 12. 2021

Přeložil Jaromír Vašek