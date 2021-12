Ilustrační FOTO - Pixabay

EU: Minimální mzda nebude povinná pro všechny

Státy Evropské unie (EU) se shodly na společných principech, podle nichž by v budoucnu měly určovat minimální mzdy. Ministři sociálních věcí 6. prosince odsouhlasili návrh pravidel, jež mají zajistit zlepšení podmínek pro nejchudší skupiny pracujících. Norma nepočítá se zavedením jednotné úrovně minimální mzdy pro celou EU, stanovuje ale postup, jak by země měly dospět k její dostatečné výši. Cílem je také posílit kolektivní vyjednávání zaměstnanců se zaměstnavateli.

Ministři se dohodli i na společném přístupu k návrhu pravidel, jejichž cílem je snížení platových rozdílů mezi muži a ženami. O konečném znění obou norem budou v příštích měsících vyjednávat zástupci států s Evropským parlamentem (EP). »27« se snaží sladit pravidla pro nejnižší výdělky, neboť jsou v EU velmi odlišná a v řadě států podle Evropské komise (EK) nereagují na vývoj cen a dalších hospodářských ukazatelů. »Práce by se měla vyplatit. Nemůžeme dopustit, aby lidé dávající do své práce veškerou energii žili přesto v chudobě a nedosáhli na slušné životní podmínky,« řekl slovinský ministr práce a sociálních věcí Janez Cigler Kralj, jehož země nyní EU předsedá, a vedla proto vyjednávání mezi všemi členy.

Ta nebyla jednoduchá, neboť skupina hlavně skandinávských zemí nemá stanovenou úroveň minimální mzdy a sází na systém kolektivního vyjednávání. Nechtěly proto kývnout na žádná závazná pravidla spojená s nejnižší mzdovou hladinou. Konečný kompromis požaduje po státech, které mají výši minimální mzdy definovánu, aby její výši pravidelně upravovaly podle pevných a jasných kritérií. Tento požadavek se týká 21 zemí EU včetně ČR. »Určitě nejde o nějakou revoluci, je to spíše o úpravě parametrů a o tom, aby každý stát měl nějaká pravidla, ať již na úrovni kolektivního vyjednávání nebo na úrovni nějaké zákonné úpravy,« řekla náměstkyně české ministryně práce a sociálních věcí Martina Štěpánková. Podle ní má směrnice zajistit větší předvídatelnost růstu minimálních mezd. Pro ČR patrně nebude znamenat nutnost významných zásahů do existujících pravidel.

Států, které zákonem definovanou minimální mzdu nemají, se bude více týkat další závazné pravidlo, že když nebudou kolektivní vyjednávání o mzdách zahrnovat aspoň 70 % všech zaměstnanců, musí země připravit plán jak situaci zlepšit. V tomto bodě je hlavní rozdíl mezi návrhy schválenými státy a europoslanci, kteří žádají práh zvýšit na 80 % zaměstnanců. Státy by měly pravidelně o výši minimálních mezd či podmínkách kolektivního vyjednávání informovat EK, jež je může vyzvat k odstranění případných nedostatků. »Je to jasný vzkaz, že by se pravidla měla sjednocovat a vést ke zvyšování minimálních výdělků,« reagoval eurokomisař pro zaměstnanost Nicolas Schmit na kritiku, že návrh nepřináší žádnou závaznou výši minimálních mezd.

Zástupci vlád se shodli i na přístupu ke směrnici o platové transparentnosti, jež má přispět k odstranění nerovnosti v odměňování mužů a žen za stejnou práci. Zaměstnanci tak získají možnost zjistit informace o kritériích, na jejichž základě stanovuje zaměstnavatel jejich plat či mzdu. Dozvědí se, jaká je průměrná výše výdělku mužů a žen za stejnou práci, jakou vykonávají oni. Firmy od 250 zaměstnanců musí každý rok zveřejnit údaje o rozdílech ve výdělcích mužů a žen. Konečnou podobu obou norem by měly státy s europoslanci dohodnout během francouzského předsednictví EU. V případě neshod se vyjednávání možná protáhne až do předsednictví ČR, které začíná v červenci.

