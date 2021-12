Ilustrační FOTO - Pixabay

Odškodné za násilné odtržení od rodin

Šest Inuitů původem z Grónska žádá po dánské vládě odškodné za to, že je úřady v padesátých letech minulého století násilně odtrhly od rodin a poslaly do Dánska. Cílem tehdejšího projektu bylo posílit v dětech dánskou identitu. Dánsko se už před rokem oficiálně omluvilo, každý ze šesti přesídlených teď žádá odškodné 250 000 dánských korun (855 500 korun), napsala agentura AFP.

»Přišli o život se svou rodinou, o svůj jazyk, kulturu, o pocit sounáležitosti,« sdělil listu Politiken zástupce žadatelů Mads Pramming. Advokát dal vládě dva týdny na odpověď, pokud ji ale nedostane, chce podat žalobu. »Pokud stát nezaplatí, jsme připraveni jít k soudu,« uvedl Pramming.

Násilná deportace

Dánská vláda v roce 1951 násilně deportovala z Grónska dvaadvacet dětí. Byly tehdy ve věku pěti až devíti let a šlo buď o oboustranné sirotky nebo o děti, které ztratily jednoho z rodičů. Cílem této akce bylo posílit v dětech dánskou identitu, aby mohly po návratu na arktický ostrov sloužit jako vzor pro ostatní. Jenže když se v roce 1953 děti vrátily do Grónska, byly hned poslány do sirotčince a zcela izolovány od příbuzných.

Dánská premiérka Mette Frederiksenová je ochotna přijmout odpovědnost. Odškodnění je zatím nejisté. FOTO – commons.wikimedia.org

Odmítnutá žádost

»Nemůžeme změnit minulost. Můžeme ale přijmout odpovědnost a omluvit se těm, o které jsme se měli starat, ale zklamali jsme,« uvedla dánská premiérka Mette Frederiksenová. Dánská ministryně sociálních věcí sice uznala chybu, omluva ale podle jejího mínění neznamená automaticky také vyplacení kompenzací. Grónská poslankyně Ellen Kristensenová žádala omluvu a odškodné pro tyto děti už na konci devadesátých let dvacátého století, tehdejší dánská vláda ale její žádost odmítla.

Grónsko, největší ostrov světa, je autonomní součástí Dánského království. V hlavním městě Nuuk má vlastní vládu a parlament.

(ava, čtk)