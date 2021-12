Ilustrační FOTO - Pixabay

Dohoda o dětech bez soudu

Vláda nejspíš opět podpoří poslaneckou novelu občanského zákoníku, která má umožnit dohodu rodičů o opatrovnictví dětí a placení výživného po rozvodu bez rozhodnutí opatrovnického soudu.

Poslanecká novela je totiž podle předkládací zprávy obsahově shodná s loňskou vládní i poslaneckou předlohou, které ale Sněmovna v minulém funkčním období nestihla do voleb projednat.

Cílem novely je snížení zásahu státu do rodinných záležitostí a podpora odpovědnosti rodičů za záležitosti jejich dítěte. Novela má proto zejména umožnit uzavírat dohody o poměrech nezletilého dítěte pro dobu po rozvodu bez nutnosti jejich schválení opatrovnickým soudem dítěte.

Novela má současně nastavit soudní poplatky tak, aby podporovaly smírné a rychlé způsoby řešení záležitostí dítěte a zabránit opakovaným šikanózním návrhům na nařízení předběžného opatření ve věcech péče soudu o nezletilé.

Dosavadní dvoutisícový poplatek by tak měl být podle novely zaplacený jen za návrh rozvodu bez zjišťování příčin rozvratu manželství, v ostatních případech by se měl zvýšit na 7000 korun. Stejnou sumu má představovat poplatek za odvolání pro rozhodnutí prvostupňového soudu. Z 500 Kč na 3000 korun se má novelou zvýšit minimální poplatek za návrhy týkající se určení výživného, který by stejně jako dosud nesměl převýšit 15 000 korun.

Od soudních poplatků by měla být podle poslaneckého návrhu naopak osvobozena prvostupňová řízení týkající se dětí po rozvodu. Předloha, pod níž je podepsána desítka poslanců ze všech sněmovních klubů v čele s Helenou Válkovou (ANO), má také umožnit postoupení pohledávky na výživné k vymáhání pod hrozbou exekuce jako rychlé cesty k zajištění prostředků na výživu dítěte.

(ng)