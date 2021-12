Má to smysl!

Říká se, že to nejlepší je nakonec. Sobotní jednání Ústředního výboru KSČM to asi zažilo, když v samém závěru předsedkyně ÚV Kateřina Konečná připomněla, že »Tomio Okamura a Andrej Babiš se už nechali slyšet, že jakkoli podporovat KSČM už nemá smysl. Ukažme jim a podobným – že to rozhodně smysl má. Příležitosti k tomu budeme mít, tak se jich chopme všichni společně!«

Jednání probíhalo v podstatně jiné podobě. Bohužel je doba taková, jaká je, a tak v reakci na ni zasedlo v budově v ulici Politických vězňů v Praze přes dvacet účastníků a přibližně dvojnásobek z různých míst po republice »svítil« na obrazovkách dálkově. Tomu také Konečná věnovala úvodní slova: »Chtěla jsem začít tím, že se konečně setkáváme na normálním jednání ÚV KSČM, nicméně situace v republice – byť se pomalu začíná zlepšovat – zatím neumožňuje jiný formát než videokonferenční jednání. Moc děkuji za technickou přípravu všem, kteří se na ní podíleli, i vám všem přítomným tady i na krajských výborech, že obětujete tuto předvánoční sobotu pro jednání naší strany.«

Kateřina KONEČNÁ.

Práce pro lidi

»Jádro naší práce musí ležet v práci na veřejnosti. Lidé musí cítit, že jsme prospěšní a společensky potřební. Jinak nás čeká cesta do zapomnění. Potřebujeme vybudovat značku, s níž bude spojeno alespoň jedno pozitivní téma. Tak, jako si například v případě, když se řekne SPD, představíte referendum – mimochodem téma, s nímž KSČM před 25 lety přišla. Za poslední léta totiž značka KSČM utrpěla mnoho šrámů. Pro některé jsme byli strana na vymření, strana nostalgiků, Babišových podržtašek či jak nás různě nálepkovali, a my nedělali nic moc pro to, abychom to změnili…« uvedla dále Konečná.

»Musíme si určit jasnou strategii a cíl. Jsme značně znevýhodnění tím, že jsme přišli o zákonodárnou iniciativu. Ráda bych proto požádala všech 13 zastupitelů, kteří nám zbyli na úrovni krajských samospráv, abychom našli v lednu volný termín a sešli se s cílem dohodnout postup, jak začít využívat zákonodárné iniciativy krajů. Je třeba s tím začít ještě před komunálními volbami, čímž se dostávám k dalšímu materiálu, který máme na pořadu jednání. Jakou taktiku zvolíme pro komunální a senátní volby v příštím roce. Místopředsedové připravili rovněž návrh Stanov KSČM a debatu o programovém směřování strany,« pokračovala Konečná.

Už žádná zima s energošmejdy!

»I proto, abychom naplnili heslo, že jádro naší činnosti je práce pro lidi, je připraven materiál k energiím. To téma totiž nikam nevymizelo. Cena emisních povolenek, která přímo ovlivňuje cenu energií, vyšplhala na historické maximum a dle odborníků nás čeká dlouhodobé zdražování,« řekla Konečná před tím, než místopředseda ÚV KSČM Leo Luzar předložil stanovisko KSČM k aktuální politické situaci, které v plném znění přinášíme na straně 2.

»Zatímco vláda nyní řeší svá koryta, občané se potýkají se zásadními problémy. Vzrůstající ceny bydlení, potravin, služeb a zejména energií ale vládní představitele evidentně příliš nezajímají. Zvyšování cen energií je zřejmě netrápí. Není se čemu divit, s ministerskými, poslaneckými a senátorskými platy se zdražování snáší lépe než s minimální mzdou, nebo s nízkými důchody. KSČM žádá důslednou ochranu spotřebitelů a konec všech státem tolerovaných šmejdů parazitujících na obavách, strachu a neznalosti lidí!

KSČM jasně několikrát jako jediná politická strana deklarovala, že otevřít trh s energiemi byla chyba. Pro ČR a její občany je důležité, aby byla strategická odvětví vlastněna a řízena státem, což se v posledních letech několikrát potvrdilo. Zastírací harakiri, které provedli manažeři Bohemia Energy, je toho důkazem.

Občané ČR nesmí být pokusní králíci, kteří budou obětováni v zájmu EU a jejího plánu nazvaného Green Deal, jemuž nastupující vládní představitelé hlasitě tleskají. Je na místě jasně říci, že tento plán povede ke zvýšení cen nejen energií. KSČM tomu říká jasné ne,« uvádí se ve stanovisku.

VV opět kompletní

O těchto tématech byly většinou příspěvky v diskusi. Byla obsáhlá, konstruktivní, občas, jak se tak u diskusí stává, i klidná, ale často bohužel opět osobní. Vystoupili postupně Karel Klimša (Frýdek-Místek), Martin Říha (Brno), Josef Šenfeld (Litoměřice), František Švarc (Kolín), Filip Zachariaš (Vyškov), Bohumil Moravec (Most), Viktor Pázler (Praha 1), Jana Pilařová Honsová (Chomutov), Miroslav Kavij (Klatovy), místopředsedové ÚV Milan Krajča a Leo Luzar, Ivan Hrůza (Praha 6), Václav Snopek (Pardubice), Květa Petříková (Vsetín) a František Pešek (Jablonec nad Nisou), někteří i vícekrát.

Staronovým členem Výkonného výboru byl zvolen jihočeský zástupce Tomeš Vytiska, VV je tak opět kompletní.

Další zasedání ÚV se koná 22. ledna.

(zmk)