Ilustrační FOTO - Pixabay

Polsko dává košem emisním povolenkám

Tak jsme se dočetli, že Sejm, dolní komora polského parlamentu, 10. prosince 2021 zavázal polskou vládu vyjednat s Evropskou komisí buď zrušení obchodu s povolenkami na emise oxidu uhličitého, nebo souhlas s neuplatňováním tohoto obchodu Polskem. Prostě, obchod s povolenkami je pro Polsko (a nejen pro něj – J.Z.) zjevně nepřijatelný.

I když k polské energetice, a zejména k polské energetické politice mám mnoho vážných výhrad (asi 70procentní závislost na uhlí, neboť polská Solidarita po převzetí moci na základě tlaku různých zelených a hornických křiklounů a diletantů řady směrů pohřbila téměř dokončenou jadernou elektrárnu v Zarnowieci a s ní i rozvoj jaderné energetiky v zemi, která nemá větší možnosti rozvoje obnovitelných zdrojů paliv a energie), uvedené usnesení polského parlamentu považuji za správné. Proč?

Oteplování klimatu

Na začátku je skleníkový efekt. Jde o fyzikální jev, kvůli kterému je teplota povrchu Země asi o 33 oC vyšší. Jen díky němu existují na Zemi příznivé podmínky pro vznik a rozvoj života. Vytvářejí ho takzvané skleníkové plyny (GHG), tj. vodní pára, oxid uhličitý, metan, ozon, oxid dusný, freony a některé další. V úhrnu se příspěvek jednotlivých GHG ke skleníkovému efektu na Zemi dosud uváděl vodní pára 36-72 %, oxid uhličitý 9-26 %, metan 4-9 % a ozón 3-7 %.

Velikost skleníkového efektu na Zemi vždy kolísala. Problém je, že jsme svědky mimořádně rychlého zesilování skleníkového efektu, což způsobuje četné nežádoucí jevy. Primárně jde o růst průměrné teploty na povrchu Země. Způsobuje tání ledovců, stoupání hladiny moří, zatápění nízko položených pobřežních regionů, velké vichřice, sucho, povodně atd., dále konflikty o mizející přírodní zdroje, zejména vodu. Problém sílících klimatických změn je velmi vážný a ohrožuje existenci lidí na Zemi.

Podle dominující teorie velkého klimatického panelu IPCC jsou hlavní příčinou zesilujícího skleníkového efektu rychle rostoucí antropogenní, lidmi vytvářené emise oxidu uhličitého. Množství vodních par v ovzduší se nemělo měnit. Metan se přehlížel, role ozónu měla být malá, role oxidu dusného a freonů, přestože jde o silné skleníkové plyny, měla být vzhledem k jejich velmi nízkým koncentracím okrajová.

První část 6. zprávy IPCC o stavu klimatu ze srpna 2021 ale zjistila, že se v ovzduší zvyšují nejen koncentrace oxidu uhličitého a metanu, ale také jinak než družicemi globálně velmi obtížně měřitelných vodních par. To má určitý, zatím nespecifikovaný dopad na strategii boje proti sílícím změnám klimatu. Boj zaměřený jen na emise oxidu uhličitého vzhledem k rostoucím emisím metanu byl neudržitelný už dříve, však po prokázání rostoucích koncentrací vodních par v ovzduší se ocitl zjevně mimo realitu. Evropská unie na něm ale trvá. Zcela nepochopitelně trvá i na pouze emisích z komínů a výfuků a přehlíží rozsáhlé emise metanu při těžbě fosilních paliv a mnohé další.

Problémy obchodu s povolenkami v USA

Obchod s povolenkami na emise oxidu siřičitého používaly Spojené státy v 70. letech minulého století ve snaze stimulovat jejich efektivní snižování. Stát stanovil přípustný objem emisí oxidu siřičitého z velkých zdrojů pod úrovní skutečně vyprodukovaných emisí, stanovil harmonogram snižování tohoto přípustného objemu, tento limit včetně harmonogramu snižování rozepsal na jednotlivé firmy úměrně jejich dosavadním emisím a stanovil, že firmy zapojené do tohoto obchodu, které vystačí s nižšími emisemi oxidu siřičitého než bezplatně přidělený limit, mohou ušetřenou část povolenek do limitu prodat firmám, které tyto emise nedokážou snížit. Oficiální hodnocení říká, že obchod byl úspěšný a efektivní. K zásadnímu snížení emisí oxidu siřičitého došlo, a to pro příslušné firmy nejlevnějším možným způsobem.

K takovému hodnocení jsou tři vážné námitky. Podle první nebyl hlavní příčinou rychlého snižování emisí oxidu siřičitého v USA v 70. letech obchod s povolenkami, ale emisní limity, takže firmám nezbylo než realizovat významná opatření na snížení emisí, pokud nechtěly riskovat zastavení provozu z důvodu jejich nesplnění. Podle druhé námitky nelze mluvit o efektivnosti v situaci, kdy se nekalkulují ekonomické škody ze znečištění oxidu siřičitého. Podnikově mohou být efektivní, byť pro podniky je obvykle nejefektivnější nerealizovat žádná opatření na ochranu ovzduší, ale národohospodářsky nikoliv. Ekonomické škody na životním prostředí můžou úspory na úrovni podniků významně převýšit. Třetím problémem je, že umožňuje spekulativní chování, tj. spekulovat na růst či pokles cen emisních povolenek.

Stejné je to u emisí oxidu uhličitého

Problémy obchodu s povolenkami na emise oxidu siřičitého platí plně i pro obchod s povolenkami na emise oxidu uhličitého. Mají přitom další komplikace. Emise oxidu siřičitého způsobují škody především v regionu, kde jsou vypouštěny, samozřejmě v závislosti na tamních rozptylových podmínkách, výšce komínu a převažujícím směru větru. Emise oxidu uhličitého a jiných skleníkových plynů působí na klima ale nezávisle na místě emise. Přispívají k oteplování klimatu na Zemi shodně, ať jsou vypouštěny kdekoliv na světě. Povinností všech států světa by mělo být antropogenní emise skleníkových plynů snižovat, a to všech a efektivně. Totiž, nemusí příliš pomoci snižování emisí oxidu uhličitého, když je o to víc budou nahrazovat emise metanu aj.

Proto přepočítáváme oteplovací účinek jednotlivých druhů skleníkových plynů na tzv. CO 2ekv . – účinek jedné tuny emisí oxidu uhličitého. Ze stejných důvodů musíme počítat oteplovací účinek jednotlivých druhů fosilních i nefosilních paliv, výroben elektřiny a tepla, klíčových výrobků (výroba surového železa, oceli, hliníku, aut, kyseliny sírové, obilí atd.) v celém reprodukčním cyklu, tj. od těžby přes dopravu, zušlechťování, spotřebu, likvidaci odpadů a zařízení po skončení životnosti. A stejně tak musíme počítat celkovou energetickou náročnost, jinak mu v rámci boje se zhoubným oteplováním můžeme napomáhat, jak se to rýsuje u vodíkové energetiky.

Tragické je, že dobře placení páni a dámy ve vedení Evropské komise si takové výpočty nedali provést, za jediného viníka sílící klimatické krize dál označují antropogenní emise oxidu uhličitého, a to v zásadě jen ze spalování uhlí. Jimi schválená a poté na Evropské radě prosazená Zelená dohoda pro Evropu se nezmiňuje o jaderné energii, ani o ropě a zemním plynu. Nechali si (zřejmě německými Zelenými) podstrčit projekt likvidace téměř bezemisní jaderné a emisní uhelné energetiky a ponechat stranou na celkové emise skleníkových plynů nejnáročnější ropu a zemní plyn. Tento paskvil schválili jako základní orientaci EU s tím, že se její cíle zajistí obchodem s povolenkami na emise oxidu uhličitého, které se ale nebudou přidělovat bezplatně a jejichž počet bude vedení EU výrazně omezovat, takže jejich cena vyletí do závratné výše a donutí členské státy a podniky ukončit využívání uhlí.

Války, embarga, vykořisťování

Jsou tu ale i další problémy. Pokud vyspělé státy přepadají, embargují, rozvracejí a nelítostně vykořisťují zaostalejší státy, těžko předpokládat, že by jiné státy braly chvályhodný záměr omezit emise oxidu uhličitého a zastavit rozvrat klimatu jinak, než jako veliké západní pokrytectví. A to přesto, že jsou většinou sílícími klimatickými změnami ohroženy ještě víc než vyspělé státy.

Státy, které nejsou členy EU, vesměs zachovávají zdrženlivost. V nelítostně vykořisťovaných rozvojových státech, kde často vládne bída a nejednou i hlad, to sotva překvapí. Bída se nejprve musí odstranit, a pak se může uvažovat o vyšších potřebách včetně ochrany klimatu.

Pokud jde o vyspělejší státy včetně ekonomických velmocí Číny a Indie, ty hájí nepřekvapivě svou konkurenceschopnost. Se špinavými praktikami údajně demokratického Západu včetně pokryteckého vývozu západních pseudohodnot mají smutné zkušenosti. Vědí, že pokud EU diletantsky prováděnou politikou ochrany klimatu vyžene své podnikatele do zahraničí, nejspíš na tom ekonomicky vydělají. Ano, Zelená dohoda pro Evropu má sice chvályhodné cíle, ale byla schválená v takové podobě, že je nebezpečná všem.

Nejde přitom zdaleka jen o nesmyslný boj proti mírovému využívání jaderné energie. Je také potřeba podpořit energetické využívání materiálově nevyužitelných odpadů a odmítnout tolerování ničivých jaderných zbraní. Zakázat těžbu ropy a plynu z břidlic a zkapalňování zemního plynu za účelem jeho přepravy, ne tyto, z hlediska stability klimatu, nejhorší druhy fosilních paliv podporovat. Na některé nesmysly politiky EU nedávno právem upozornil ruský prezident Vladimir Putin. V Bruselu jsou ale slepí a hluší.

Zelenou dohodou k energetické krizi

Zelená dohoda pro Evropu se ještě nezačala realizovat a již vyvolala hlubokou energetickou krizi. Dlouhodobě zlá energetická politika EU má tyto hlavní části:

Prosazení trhu s elektřinou a zemním plynem, které podvazují rozvoj velké energetiky, jež Českou republiku zbavilo výhody levné elektřiny a levného plynu.

Odstoupení EU od dlouhodobých smluv na dodávky ropy a zemního plynu z Ruska ve prospěch jejich nákupu na energetické burze, na něž většina členských států EU ke své škodě přistoupila.

Prosazování obnovitelných zdrojů energie za každou cenu včetně šíleného pálení potravin (je to hrubě nevýhodné zvláště pro bývalé socialistické státy, které nemají velký potenciál tzv. obnovitelných zdrojů energie; v ČR to pomohlo vytvořit rekordní, převážně fotovoltaický finanční tunel do kapes spotřebitelů elektřiny).

Prosazení obchodu s povolenkami na emise oxidu uhličitého, jehož se nyní chopili finanční spekulanti.

Privatizace velké energetiky v řadě států EU včetně ČR.

Sabotování výstavby plynovodu Nord Stream 2 Spojenými státy, vedením EU i řadou členských zemí v čele s Polskem a pobaltskými trpaslíky.

Sílící protijaderné šílenství, stále více pronikající do vedení EU. Nyní je znásobilo vyhlášením programu likvidace uhelné a jaderné energetiky a zásadního omezení povolenek na emise oxidu uhličitého. Tedy, o jadernou energetiku se dosud bojuje. Může se stát, že blok vedený Francií ji prosadí jako bezemisní či nízkoemisní zdroj elektřiny, kterým opravdu je, k velké nelibosti Zelených a jiných fanatiků.

Počínající energetickou krizi v EU na jaře 2020 dočasně přebily lockdowny, vyvolané pandemií nového druhu koronaviru SARS-CoV-2. Po krátkodobém prudkém poklesu světové ekonomiky a cen paliv a energie v roce 2020 nastal letos strmý růst cen paliv a energie. Zemní plyn na burze zdražil pětkrát, silová elektřina třikrát, prudce šly nahoru i ceny uhlí a ropy. Začínající zima prý bude mrazivá. Sázka na drahý břidlicový plyn, brutálně Unii vnucovaný Spojenými státy, končí fiaskem, neboť prakticky celý vývoz břidlicového plynu z USA přeplácí Čína a další státy jižní a východní Asie. Do EU se nedostává. Jednou z příčin prudkého zdražování paliv a energie z velkých zdrojů je právě obchod s povolenkami na emise oxidu uhličitého, jejichž ceny do závratné výše vyhnala jednak unijní politika ochrany klimatu, jednak finanční spekulanti. Jistě chápete, že radní z pověstného Kocourkova museli zrudnout závistí.

Přístup Polska

Jedině Polsko nepodpořilo Zelenou dohodu pro Evropu. Nebylo to z odporu proti vedení EU, chcete-li z euroskepticismu, jak někteří tvrdí. Základem byla prostá kalkulace, že realizaci Zelené dohody by Polsko nepřežilo.

V této situaci nepřekvapuje, že polský Sejm zavazuje polskou vládu prosadit vyvázání se ze zhoubného obchodu s povolenkami ne emise oxidu uhličitého. Nechce-li Polsko rychle zbankrotovat, nemá jinou možnost. Polsko zde bojuje samozřejmě v první řadě za sebe, reálně ale i za druhé státy včetně ČR, kterou idiotská Zelená dohoda pro Evropu ničí podobně, byť vzhledem k relativně silné jaderné energetice méně.

Byl to ale český premiér Andrej Babiš (ANO 2011), který jel na onu osudnou Evropskou radu prezidentů a premiérů států EU s vládním pověřením odmítnout Zelenou dohodu pro Evropu jako pro ČR nepřijatelnou. Tam ale z nepochopitelných důvodů otočil a tento dokument k naší škodě podpořil. Zavázal tak ČR k jejímu plnění. Navíc ani neprosadil, aby se za bezemisní či nízkoemisní zdroj energie považovaly jaderné elektrárny. Babišem prosazená poznámka pod čarou, že »některé členské státy EU zajišťují své potřeby elektřiny i využíváním jaderné energie«, jen konstatuje skutečnost.

Jan ZEMAN