Energetické zlo přichází z Bruselu

Cena elektřiny poroste v příštím roce o 30 až 50 procent, cena plynu o 50 až 70 procent, řekl ministr průmyslu a obchodu v demisi Karel Havlíček (ANO). Uvedl to s odkazem na jednání se zástupci ČEZ. Vliv na zdražování má podle něho a premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO) rostoucí cena emisních povolenek, které mají vliv na cenu energie 20 až 30 procent.

»To, co se nyní děje s cenami energií, je důsledkem jednak přístupu Evropy a České republiky k Rusku a Číně, jednak – a to velmi zásadně – Green Dealu společně s rozhodnutím Evropské komise, že se elektřina musí prodávat přes mezinárodní burzu,« řekl Haló novinám ekonomický expert KSČM Pavel Hojda. »Samozřejmě, jestliže Německo odstavuje jaderné elektrárny a likviduje uhelné, dochází na burze ke zdražení energie. U nás se levně vyrábí, a na burze ji draze nakupujeme. To je pro nás obrovský problém, protože jsme průmyslová, exportní země, a navíc jsou u nás třetinové mzdy proti německým. Každé takové zdražení je pro nás téměř likvidační,« připomněl.

»KSČM, jak to stojí i ve vyjádření ústředního výboru, byla vždy proti tomu, aby se energetika dostala do soukromých rukou. Aby se elektřina obchodovala soukromými společnostmi. Chtěli jsme, aby výroba a distribuce elektrické energie byla v rukou státu a garantovaná státem. Rozhodně by se nestalo to, co se nyní na energetickém trhu děje. Některé soukromé společnosti ve snaze získat co nejvíce zákazníků ‚podstřelovaly‘ ceny, uzavíraly smlouvy na dva, tři roky a samozřejmě, jak dochází k výkyvům, zdražování emisních povolenek, dostaly se do problémů. A velcí dodavatelé si nyní s trhem mohou dělat, co chtějí a stanoví si cenu elektřiny, jak potřebují,« uzavřel Hojda.

Pavel Hojda (KSČM).

Zoufalé pokusy

Vláda v demisi bude na středečním mimořádném jednání Sněmovny navrhovat opatření, kterým by se domácnostem snížila platba za energie asi o 35 procent. Zda se středeční mimořádná schůze uskuteční, ale není jisté. Poslanci se k energetickým předlohám sice sejdou, návrh programu ale mohou zamítnout. Poslanci ANO chtějí na schůzi projednat novelu, jež by umožnila stanovit nulovou sazbu daně z přidané hodnoty u elektřiny a plynu na celý příští rok. Standardně podléhají sazbě 21 procent. Končící kabinet schválil nulovou sazbu dočasně na letošní listopad a prosinec.

V návrhu programu je také novela o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, která předpokládá převedení části peněz z výnosů z prodejů povolenek do státního rozpočtu. Celkově má jít zhruba o 17 miliard korun, které mají jít následně podle kabinetu na zmírnění sociálních dopadů vysokých cen energií. Za obdobným účelem chtějí poslanci ANO projednat ve Sněmovně také novelu o podporovaných zdrojích energie. Jejím cílem je umožnit, aby byla domácnostem kompenzována část regulované ceny elektřiny.

Podle Havlíčka jsou odpuštění DPH a poplatku za obnovitelné zdroje jediná plošná opatření, která je možné udělat. Česko dá ročně na obnovitelné zdroje zhruba 46 miliard korun, 20 miliard z toho přispívají domácnosti a firmy. V roce 2022 by měl celou výši podpory uhradit stát. Příspěvek nyní činí 495 korun za každou spotřebovanou megawatthodinu.

Rozhoduje Německo

Podle Havlíčka jde o krátkodobou podporu, ve střednědobém horizontu je třeba se zaměřit na plyn a jádro. »Jádro v delším horizontu může vyřešit ten problém, je to stabilní zdroj,« řekl Havlíček. Stavba nového bloku jaderné elektrárny v Dukovanech je podle něho připravena, i tak jde ale podle něj o otázku dalších 15 až 17 let, než bude možné tento zdroj využívat. »Do té doby řešení plynem a postupným útlumem uhlí. Nic jiného se vymyslet nedá,« řekl Havlíček.

Česko zároveň chce, aby se do obchodování vrátilo asi 400 milionů emisních povolenek, o jejichž stažení do rezervy rozhodla Evropská komise (EK). Pokud by EK uvolnila povolenky zpět na trh, zastavil by se růst jejich cen.

Cena emisních povolenek v Evropské unii vystoupila v polovině týdne na více než 90 eur za tunu oxidu uhličitého vypuštěného do atmosféry a podle analytiků by mohla do konce letošního roku vzrůst na 100 eur (více než 2500 Kč) za tunu.

Evropský systém obchodování s emisemi ETS je hlavním nástrojem pro snížení emisí skleníkových plynů v Evropské unii. Stanovuje limity celkového množství skleníkových plynů, které mohou vypouštět sektory v jeho působnosti, zároveň umožňuje podnikům získat nebo koupit emisní povolenky, s nimiž lze podle potřeby obchodovat. Když se cena povolenek zvyšuje, roste i motivace firem snažit se omezovat emise.

Hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda uvedl, že ČR narazí na razantní odpor Německa a dalších. EU je podle něj ve věci reformy povolenkového systému rozpolcena. Nejostřeji se vyjádřilo Polsko, které od minulého týdne hrozí vystoupením ze systému obchodování s povolenkami. Zhruba polovina států EU však současný systém podporuje, neboť podle nich teprve nyní, při vyšších cenách, plní svůj účel.

Při současných cenách termínových kontraktů na plyn na rok 2023 podle Kovandy platí, že se uhlí vyplácí využívat více než plyn až do ceny povolenky kolem 105 eur za kus.

