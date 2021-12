Nebýt tak kvetoucím sadem zaprodanosti

Co všechno by bylo možné, kdyby ti, co mluví o příkladech, ale nenásledují jich, si asi ani nedovedeme představit. Žel se u nás rozmáhá pohodlnost a místo vlastní práce a prosazování našich zájmů často slyšíme, že tohle je potřeba, protože to říkají v USA nebo v Německu. Ale nenásleduje krok, který ten náš zájem realizoval. Ztrácíme trhy a uvolňujeme je pro cizí firmy. Pro příklad nepůjdu daleko. Německý byznys, potažmo němečtí obchodníci se nestrachují o Ukrajinu, ale o svůj byznys v Rusku, resp. o vzájemné letité a fungující partnerské vztahy, které by případný vyostřenější konflikt mezi Moskvou a Kyjevem mohl narušit. Němci však i navzdory tomu s neskrývaným optimismem vzhlížejí k roku 2022.

Jak uvádí RedaktionsNetzwerk Deutschland »...Panuje dobrá nálada, pozitivní výhled, a víra ve vyšší obrat.« Německo-ruská obchodní komora a Výbor pro východoevropské hospodářské vztahy tento týden prezentovaly výsledky průzkumu podnikatelského klimatu v Rusku, který se vyznačuje výrazným optimismem. Průzkumu se zúčastnilo téměř 90 německých společností s více než 50 tisíci zaměstnanci v Rusku a obratem přes 14 miliard eur. Většina je s průběhem podnikání v roce 2021 spokojena a s nadějí očekává nový rok.

Obchodní oddělení ruského velvyslanectví v Berlíně vyčíslilo letošní objem vzájemného obchodu na 5,2 miliardy euro, což je o 16 procent více než v roce 2019. Byznys se ale neděje pouze jednostranně směrem ze Západu na Východ. Opačným směrem, tedy na německý trh, zřetelně pronikají ruští podnikatelé. Třeba společnost United Wagon Company, zabývající se výrobou a opravami železničních vagónů, úzce spolupracuje s gigantickou Deutsche Bahn a největším evropským kolejovým logistikem, firmou VTG AG. Kolik je toho na náš úkor? Co mohl dělat český průmysl?

Němcům přímo pod rukama kvete i obchod s Čínou. Nárůst čínských dodávek do Německa výrazně roste (meziročně o 28,9 % a do celé EU dokonce o 33,5 %).

Již citované médium deklaruje naděje tamních byznysmenů, které v tomto ohledu vkládají do nové německé vlády. Když už jsme u těch vlád, co ta nová česká, ptám se. Uvozeno oblíbeným citoslovcem našeho pana prezidenta... Inu, i naše budoucí vláda se v tomto punktu již dosti razantně vymezila. Na Německo cílí rovněž, ale nikoli jako na příklad toho, jak budovat a uchovávat efektivní obchodní vztahy s Ruskem. Premiér Fiala se blízce kamarádí se sudetoněmeckým předákem Posseltem, stejnou diagnózou trpí i Hradem netrpěný adept na post české diplomacie - ten se dokonce významně zasadil o vyškrtnutí Rosatomu a čínského zájemce z dostavby Dukovan, »učitelskej« na vnitru zase bude čichat ruskou hrozbu na každém rohu a zburcuje všechny své podřízené, když mu CIA the boy Koudelka ráno ve čtyři zavolá. Žena za bankovní přepážkou, mířící na obranu, se také umí protirusky a protičínsky vyjadřovat. To není obrana českého národního zájmu, pokud to není kolaborace s cizí mocí, tak je to nejméně blbost a zaprodanost. Kdyby se vláda starala o rozvoj vztahů s nejsilnější ekonomikou světa, tedy s čínskou, a uměla obchodovat s Ruskem jako Německo, tak bychom byli tou nejrozkvetlejší zemí na světě. Jsme žel kvetoucím sadem zaprodanosti. Místo Číny provinční Tchaj-wan, místo Ruska možná Pobaltí. Vinou toho sklízíme jen plody, které nám jiní nechají. Ale to není rozvoj, to je hnití až do úplného vyčerpání všech výsledků hospodaření minulých generací...

Vojtěch FILIP