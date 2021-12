Jen soud o majetek?

Zestručněná zpráva ČTK z minulého týdne: Manželka, a tím i potomci pana Des Fours Walderode nárok na několikamiliardový majetek nemají, takže státu zůstává zámek Velký Rohozec, lesy, které k němu patří a další majetek, který Defoursové do roku 1945 vlastnili. Podle jakéhosi rozhodnutí z roku 1947 byl však pan hrabě prý vlastenec, protože na zámku údajně »uchovával věci odboje« a ještě pomáhal vězněným Čechům, proto odebrané československé občanství mu tento rok mělo být vráceno. Tak argumentovala obhajoba.

Tehdy, v onom roce, zřejmě jen prohlášení stačilo, aby se pobělohorský rod dostal k rozsáhlým majetkům konfiskovaným na základě dekretů prezidenta republiky. A tak majetek měl údajně být vrácen. Jenže »přišli komunisté« a ti s nějakým »tím právem« si nedělali starosti a hraběte Karla Fridricha Des Fours Walderodeho jednoduše o případně vracený majetek obrali. Tak je nám to alespoň doslova »na podnose« dnes servírováno rumlovskými a bratinkovskými polistopadovými bojovníky za lidská práva, včetně pana Karla Schwarzenberga.

Na rozdíl od oněch let 1945 až 1947 byly objeveny dokumenty, které svědčí o něčem jiném. Ty se nepodařilo včas zlikvidovat a našly se v archivu. Pan Karl Friedrich Des Fours Walderode (křestní jména už zřejmě psána německy) požádal po Mnichovu o německé občanství a zdůvodnil to svým členstvím v Sudetendeutsche Partei. Německé občanství dostal, a tím se vzdal, jako statisíce jiných Sudetoněmců, občanství československého. Obdržel zřejmě i Die Medaille zur Erinnerung an den 1. Oktober 1938, která se do 1. prosince 1939 udělovala »věrným sudetským Němcům«. Proto i na něj se vztahoval poválečný dekret prezidenta republiky z 23. května 1945 č. 12/1945 Sb., o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců…

Dejme tomu, že by nějak dokázal vysvětlit, že nařčení z členství v SdP je podvrh, který vytvořila StB, či to, že byl vlastně jako Němec k přijetí říšského občanství donucen, ale našel se jiný závažný dokument. Pan Karl Friedrich Des Fours Walderode sloužil v nacistické armádě a jako překladatel dokonce od 5. září 1941 do roku 1943 dokonce jako tlumočník v Abwehrstelle Prag. Tedy v Canarisově zpravodajské ústředně. Abwehr byla tehdy zpravodajská organizace nacistických ozbrojených sil, jež v té době byla plně ve službách agresívní politiky Hitlerovy říše. Připravovala informace o zemích, které se rozhodl Hitler napadnout, a poté hlídala, jak se situace v nich vyvíjí. Zda také její tlumočníci napomáhali gestapu překladem při výsleších zadržených před a po atentátu na Heydricha, nevíme, ale je to možné. Jisté je, že ze spolupráce s Paulem Thümmelem při jeho stycích s kapitánem Morávkem, a tedy s Londýnem, ho podezřívat nemůžeme. Kdyby existoval jen náznak takové spolupráce, jistě by byl právním zástupce desfourovské rodiny už dávno objeven. Pan hrabě Karl totiž sloužil jako pravý Němec »do roztrhání« těla.

Tato služba nepředpokládala jen překládání písemnosti. Abwehr poté, co nějaká země byla obsazena, měl za cíl sledovat a odhalovat nepřátelskou činnost proti Říši a podezřelé předávat gestapu. Kolik bylo těch předaných, nevíme, ale speciálně v období, kdy Heydrich přednesl svůj plán na poválečnou likvidaci Čechů, a po atentátu na něj jich musely být stovky. A v té době hrabě Karl Friedrich u Abwehru sloužil. Tehdy, připomeňme, Abwehr byl součástí OKW, tedy Oberkommanda der Wehrmacht, a to v Norimberském procesu bylo odsouzeno jako zločinecké.

Když po válce šlo o majetek, najednou si pan hrabě na své bývalé československé občanství vzpomněl. Dokonce si vytvořil legendu o pomoci stíhaným. Jenže i on byl součástí stíhajícího aparátu a svými překlady napomáhal k odhalování protinacistického odporu. Na místo, na které byl poslán, nemohl ostatně být povolán nikdo, kdo by nebyl dobře prověřeným stoupencem nacistické ideologie a její branné moci. Pokud by měl být rodině Des Fours Walderode majetek, o nějž se přihlásila po roce 1990, »vrácen«, byl by to výsměch potomkům těch, kteří hynuli v koncentrácích nebo na popravištích třetí říše.

Jaroslav KOJZAR