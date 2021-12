Lidé by si to už měli uvědomit

Ještě stále na jmenování ministrem vnitra čekající Vít Rakušan se ve středečním televizním zpravodajství velmi razantně postavil na stranu stoupenců očkování. Dokonce řekl, že se mělo být radikálnější v opatřeních již před půl rokem, či dokonce dřív, a nemuseli bychom být tam, kde jsme dnes. Jenže kdo v předchozích měsících nejvíce zpochybňoval vládní opatření?

Nebyly to snad strany dnešní koalice? Dobře si vzpomínám, jak se ze strany opozice kritizovala všechna přijatá opatření, až Babišova vláda pod tlakem ustoupila, a mnohá uvolnění, která měla být přijímána později anebo vůbec nepřijímána, byla tehdejší vládou oproti názorům odborníků rychle uskutečňována. Nebylo jí to k volebnímu vítězství nic platné, ale to nemohla vědět. Nyní vláda v demisi postupuje rezolutněji, ale není to pozdě?

Pan Rakušan a jeho vládní tým si najednou uvědomili, proto o tom mluvil, že vládní nařízení byla rušena skutečně příliš brzo, a zřejmě za to chce svalit vinu na Babiše a jeho ministry. Počítají s tím, že lidé zapomínají, a zřejmě mají kus pravdy, protože jinak by se jim nikdy nemohlo podařit přivlastnit si vládu. Oni byli totiž také jednou z příčin, proč máme vysokou nemocnost a stále zbytečně umírají lidé. Za několik dnů převezmou vládu. Bude tedy na nich, aby se vypořádali s koronavirem. Proto jsou dnes rádi, že vláda v demisi přijímá opatření, která by sami museli udělat. Ta sebereflexe jim však, jak je zřejmé z Rakušanova vystoupení, chybí a bude chybět. Zůstává jen důkaz, jaké to ministry budeme po příští měsíce mít. Asi by si to lidé už konečně měli uvědomit.

Michaela KNOTKOVÁ