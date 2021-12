Tak šťastné a veselé!

Jak jsem minule slíbil, vrátím se ještě jednou, a možná už na tomto prostoru definitivně naposledy, k tématu migrace, resp. chcete-li, migrační krize. Po dlouhé době totiž v diskusním pořadu na toto téma nepřevažoval laciný krajně pravicový populismus a výkřiky jako »Starejme se o sebe, máme svých problémů dost« nebo »Běžte už s tou humanitou do háje. Každé zvíře si chrání svoje území«. Ještě že my už nejsme zvířata, že? Vykládejte to ale těm, kteří tak rádi skáčou právě na laciná černobílá extremistická řešení…

Konkrétně v díle Máte slovo věnovaném krizi na bělorusko-polské hranici se v divácké liště na obrazovce kromě dalších tradičních frází jako »Nastěhujte si je k sobě domů« či »My jsme si svobodu před 30 lety taky museli vybojovat sami, tak ať se snaží (i oni)« objevovaly i názory komplexnější, ba i zcela nečekané. Posuďte sami:

»Za vše můžou USA. Místo demokracie šíří chaos, všechno zničí a pak utečou. A my v Evropě to za ně pak vždycky vyžerem. To máme pořád zachraňovat svět?« … »Lidé obecně jsou hrozba. A je jedno, odkud jsou. Stejně planetu zničí, takže přestaňte blahořečit bílou rasu. Všichni jsme lidi a všude jsou lidé zlí.« … »Nerozumím tomu, jak jsou lidi bezcitní a sobečtí. Jak můžete nechat umírat lidi a dělat jakoby nic.« … »Hledejte příčinu někde jinde. Vždyť ti uprchlíci sem do Evropy začali přicházet poté, když Západ začal přinášet demokracii do Iráku, Afghánistánu, Sýrie atd.« … Solidárnost by měla být základní lidskou vlastností. Hlavně, že zachraňujeme pejsky a kočičky. Krávy a prasata ale žereme a na lidi sereme!« … »Máte všichni kliku, že jste se narodili tady v Česku. To si asi neuvědomujete, že jste si to nikdo nijak nezasloužili, tak už se přestaňte chovat takhle!« … »Samozřejmě že je mezi uprchlíky spousta lidí v plné síle, taky byste vyslali děti, protože pro ty chcete lepší život, staří už by (navíc) na takovou cestu a život v uprchlickém táboře neměli.« … »Když se bojíme migrační krize, tak proč těm lidem nepomáháme a neposkytujeme pomoc?« … »Nikdo nesoudí Ukrajince a Vietnamce, co tu pracují a posílají svým ženám a dětem a příbuzným každou výplatu, aby mohli nějak normálně žít. Ne, my soudíme ty, co šanci pracovat ještě nedostali.« … »Je přece jedno, odkud lidi jsou, čeho se jako bojíte? Kde jste si zase co načetli? Jako by Češi byli beránci boží, nekradli, neznásilňovali…« … »Přála bych si, aby se Česku vedlo tak špatně, aby z něj chtěli utíkat i náckové. Aby pak prosili jiné státy o azyl!« A závěrem: »V posledních letech Německo dokázalo přijmout a integrovat až milion uprchlíků a migrantů ze Sýrie a z jiných zemí. Co jsme dokázali my? Nepřijali jsme ani děti z řeckých utečeneckých táborů. A znovu se vymezujeme proti lidem v nouzi… Šťastné a veselé!« Ano, asi tak…

Roman JANOUCH