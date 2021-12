Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Nízké zásoby snižují připravenost státu na krize

Státní zásoby ropy a pěti z devíti základních potravin byly minimálně čtyři uplynulé roky pod požadovaným limitem, což by mohlo snížit připravenost ČR na případné krize. Zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) při kontrole hospodaření Správy státních hmotných rezerv (SSHR) v letech 2016 až 2021.

S majetkem a penězi hospodařila SSHR ve sledovaném období podle NKÚ hospodárně a v souladu se zákony. Například ochranné a zdravotnické prostředky v souvislosti s koronavirovou pandemií nakupovala levněji, než udával limit navržený vládou. Nedostatky tak kontroloři zjistili jen v oblasti přípravy opatření pro krizové stavy a zajištění hmotných rezerv.

Konkrétně zásoby ropy a ropných produktů byly od dubna 2017 do letošního června pod požadovanou hranicí 90 dnů takzvaného průměrného denního čistého dovozu. Od poloviny letošního roku zásoby ropy díky zpomalení ekonomiky stouply nad limit, jejich množství se reálně však nezměnilo. Pokud se zásoby nedoplní, klesnou po oživení ekonomiky opět pod požadovanou úroveň, zdůraznili kontroloři.

Dodali, že správa několikrát zpracovala pro vládu návrhy na doplnění rezerv ropy a produktů z ní, naposledy v roce 2020, kdy byly jejich ceny nízké. Vláda však nerozhodla. Podobně reagoval také předseda SSHR Pavel Švagr. »Nákup ropy jsme v minulých letech navrhovali několikrát. Bohužel, nikdy jsme nebyli vyslyšeni. A to ani během první vlny pandemie covidu-19, kdy ceny ropy spadly na historické minimum, se nám nepodařilo získat souhlas vlády k dokoupení. A je pravdou, že díky poklesu ekonomiky zákonný limit 90 dnů plníme. Stav zásob je zhruba 93 dní průměrných denních čistých dovozů. S růstem ekonomiky se ale tento problém znovu v nějakém čase obnaží a bude potřeba hledat řešení,« řekl.

Chybné rozhodnutí pravicové koalice

Jeho slova potvrdil také stínový mluvčí KSČM pro průmysl a obchod Pavel Hojda. »SSHR je závislá na státním rozpočtu a samozřejmě i na rozhodnutí vlády v případech, kdy navrhuje potřebná doplnění případně změny ve sledovaných položkách. Co se týče nafty a ropných produktů je situace obdobná a v době, kdy roste cena ropy i ropných produktů nemůže SSHR nakupovat potřebné množství, pokud nemá potřebnou výši ze státního rozpočtu,« řekl Hojda našemu listu.

Kontroloři současně připomněli, že SSHR skladovala motorovou naftu v letech 2010 až 2017 u soukromé firmy v Německu, která v roce 2014 skončila v insolvenci a insolvenční správce zpochybnil vlastnické právo ČR k uskladněným zásobám. Naftu se sice podařilo přemístit do ČR, v době kontroly NKÚ ale v kauze dál přetrvávaly soudní spory. Za řešení celého problému dosud zaplatila 124 milionů a tyto výdaje budou podle NKÚ dál narůstat.

»Zásadní rozhodnutí z let 2009 a 2010, kdy se mělo šetřit na uskladnění nafty tím, že bude uskladněna u soukromé firmy v Německu bylo chybné a podílela se na tom tehdejší pravicová koalice vedená ODS,« dodal Hojda.

Zásoby potravin jen na 1,3 dne

Při kontrole zásob základních potravin NKÚ zjistil, že rezervy pěti z devíti druhů základních potravin byly pod limitem stanoveným ministerstvem zemědělství. »Zásoby potravin máme aktuálně zhruba na 1,3 dne fungování státu. Čím nižší je potravinová soběstačnost v naší republice, tím větší důraz bohužel budeme muset dávat na potravinovou bezpečnost. A bohužel na zajištění potřebujete dostatek peněz, ale posilování role hmotných rezerv nemělo patřičnou politickou podporu,« uvedl Švagr.

U hmotných rezerv potravin je podle Hojdy problematika pro SSHR opravdu velmi vážná, protože potřebné kapacity českých výrobců a dodavatelů se neustále snižují. »Nejsme již delší dobu potravinově soběstační a jak správně sdělil ředitel SSHR není zájem výrobců a dodavatelů potravin v ČR na předávání potravinových zásob do SSHR, protože se pravidla rychleji obměňují a je poté ztížené uplatnění na tuzemském trhu. Navíc je opět SSHR závislá na výši prostředků vyčleněných ze státního rozpočtu pro činnost a obměnu zásob,« uvedl Hojda. Nicméně jak dodal, se činnost a plnění úkolů dle zákona o SSHR nástupem ředitele Pavla Švagra výrazně zlepšila.

Návrhy SSHR stát nevyslyšel

NKÚ doplnil, že SSHR loni připravila novelu zákona, která by umožnila pořizovat hmotné rezervy nejen výlučně do majetku státu, ale také formou rezervace u vlastníka, což by mohlo zvýšit zájem dodavatelů, ale vláda ji do ukončení kontroly neprojednala. Švagr dodal, že například Velká Británie má dohodu s výrobci, že v případě krize budou vyrábět přednostně pro stát a za to dostávají takzvaně rezervační poplatek. Potraviny pak nemusí stát nikde skladovat ani obměňovat. »Také připravenost státu na různé mimořádné a krizové situace z hlediska hmotných rezerv by měla být politickou prioritou. Ne vždy ale tomu tak je. Řešit hmotné rezervy v době, kdy už je tady krize, je obvykle hodně drahý špás, a ne vždy se to v daném čase podaří,« dodal Švagr.

SSHR pořizuje hmotné rezervy na základě požadavků z krizových plánů státních ústředních orgánů, které následně zpracovává do plánů a předkládá je ke schválení vládě ČR. Plány na roky 2019 až 2022 vláda neschválila, dodal NKÚ.

