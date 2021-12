Rozhovor Haló novin s Kamilem Černým, předsedou a zakladatelem Parlamentu dětí a mládeže ČR

Myšlenku studentské participace je nutné stále propagovat

Mohu se zeptat, kde studujete, jakou školu a v jakém ročníku?

Studuji Gymnázium Jindřicha Šimona Baara v Domažlicích a jsem ve třetím ročníku.

Co se muselo stát, abyste byl v říjnu zvolen na ustavujícím zasedání Parlamentu dětí a mládeže ČR jeho předsedou? Tedy jak a kde jste byl dosud aktivní a angažovaný?

Doposud jsem se několik let angažoval v rámci studentské participace. začínal jsem jako člen Studentské rady mé školy a poté jsem se dostal do Studentského parlamentu Plzeňského kraje a z něho až do Národního parlamentu dětí a mládeže. V těchto strukturách jsem zastával několik vysokých funkcí a vyvrcholilo to momentem, kdy jsem se stal předsedou Národního parlamentu dětí a mládeže (NPDM).

Po pozastavení tohoto projektu a neúspěšném pokusu ho oživit jsem společně s bývalými členy vedení NPDM založil novou nahrazující strukturu – Parlament dětí a mládeže České republiky. Na ustavující schůzi PDM ČR jsem byl poté zvolen jeho předsedou.

Jaké jsou vztahy mezi Parlamentem dětí a mládeže, tedy vrcholným orgánem parlamentů a podobných participačních orgánů dětí a studentů, a parlamenty ve školách? My, kteří jsme již odrostli školním škamnám, nevíme, jak jsou děti a studenti ve školách organizováni.

Ta struktura funguje jako pyramida. Základnou jsou školské parlamenty, následují městské parlamenty, poté krajské parlamenty a špičku tvoří národní struktura – tedy Parlament dětí a mládeže České republiky. Impulzy nebo podněty tudíž přicházejí od spodnější struktury k té, která je v pyramidě výše. Tudíž PDM ČR primárně komunikuje s krajskými parlamenty, které tlumočí potřeby a podněty ze struktur, které spravují pod sebou. Díky tomuto systému pak PDM ČR může pracovat s komplexním náhledem na situaci, zprostředkovaným z celé republiky.

Omluvte otázky možná neznalé, ale v každé škole, tedy základní i střední, působí tyto školní parlamenty? Jaké mají pravomoci? Jak jsou do nich voleni představitelé?

Žáci a studenti mají dle školského zákona právo na vytvoření žákovské či studentské samosprávy a na umožnění participace v ní. V dnešní době si troufám říct, že školský parlament v nějaké podobě, které se mohou lišit, je dnes na každé základní a střední škole. Jejich pravomoci, volební řád a jednací řád řeší statut nebo stanovy daného parlamentu, které bývají zařazeny do školního řádu dané školy.

Tedy školní parlamenty jsou součástí struktury dané školy, jsou-li zařazeny do školního řádu. Pak tedy následuje logická otázka, jaký vliv na ně mají učitelé a ředitelé?

To je moc hezká otázka. Co se týče faktického vlivu, tak to záleží na tom, jak jsou ukotveni učitelé a ředitelé ve statutu daného parlamentu. Většinou to bývá tak, že některý z učitelů je koordinátorem parlamentu, tudíž vliv zajisté má. Jestli kladný či záporný, to záleží na daném učiteli. Sám nemohu posoudit, jelikož konkrétně u nás na škole koordinátora jako takového nemáme a jeho povinnosti v rámci naší studentské rady vykonává předseda – čili já.

Co se týče ostatních vlivů, než jsou ty faktické, tak si myslím, že je učitelé i ředitelé zajisté mají. Přece jen, jsou to naši životní mentoři po několik let našeho života a jejich názor nás vždy alespoň trochu někam nasměruje. Myslím si, že správně fungující školní parlament by měl fungovat jako diskuse mezi studenty samotnými a zároveň mezi studenty a učiteli, za rovných podmínek, kdy každý názor má stejnou váhu.

Kamil Černý na ustavujícím zasedání Parlamentu dětí a mládeže ČR, které se konalo 15. až 16. října letošního roku, kdy byl zvolen předsedou. FOTO – archiv PDM ČR

V čem spočívá konkrétně vaše práce, tedy výkon funkce předsedy PDM?

Jakožto předseda jsem hlavou celého našeho projektu, tudíž reprezentuji PDM ČR navenek a vedu celý projekt tak, aby plnil svůj účel a smysl. Samozřejmě na to nejsem sám, společně s trojčlenným vedením a pětičlennou radou vedeme PDM ČR a odpovídáme za jeho práci.

K čemu se PDM vyjadřuje?

PDM ČR se vyjadřuje ke všem tématům, která se týkají mládeže a studentstva a prolínají se na národní úrovni. Tato témata buďto iniciujeme my sami, tj. Parlament dětí a mládeže ČR, anebo jsou nám zprostředkovány z nižších struktur, jako jsou krajské parlamenty dětí a mládeže.

Buďte, prosím, konkrétní: K čemu se například školní parlamenty vyjadřují? Co jste kupříkladu probrali v PDM již pod vaším vedením?

Školní parlamenty se nejčastěji vyjadřují ke konkrétním problémům na dané škole – mohu uvést příklady: názory na zelenou politiku školy, řešení uznávání některých profilových předmětů jako maturitních, doporučení pro školy, kam investovat a co studenti potřebují. Těch témat je spoustu a opravdu se liší škola od školy, tudíž je pro mě velice obtížné stanovit pro toto nějakou konkrétní relevantní rovinu. Na druhou stranu školní parlamenty mají větší prostor a agendu zaměřenou spíše na projekty, školní akce a jejich realizaci.

Co se týče PDM ČR pod mým vedením, tak od našeho ustanovení, které proběhlo v říjnu, pořád plně pracujeme na některých organizačních a vnitřních záležitostech, které od nového roku zajistí efektivní a plynulý chod celého projektu. Dále také dáváme dohromady rozpočet a plán činnosti na příští rok. Mimo to také obvoláváme nezapojené či rozpadlé KPDM a snažíme se restrukturalizovat celou strukturu KPDM v naší republice. Společně jsme zatím podnikli jen jedinou akci, a to bylo společné vzdání poct 17. listopadu na Národní třídě, kdy jsme jako PDM ČR položili kytici a zapálili svíčku na památku událostem 17. 11. Tím jsme chtěli také připomenout, že se nejedná jen o Den boje za svobodu a demokracii, ale i o Mezinárodní den studentstva – toto pojmenování bylo navráceno právě díky studentské participaci, tudíž je zde jistá symbolika.

Jak často zasedáte a jak rozsáhlé je vaše grémium či plénum?

Naše největší grémium, jímž je Celorepublikové zasedání delegátů krajských (městských) parlamentů dětí a mládeže, čítá 4-8 delegátů za každý zúčastněný kraj plus delegace reprezentující soustavu dětských domovů v ČR. Dále zasedáme v našich orgánech – vedení (předseda a dva místopředsedové), rada (jeden volený zástupce za každý kraj), předsednictvo (dva volení zástupci za každý kraj). Vedení zasedá každý týden, rada a předsednictvo jednou za měsíc.

Zmínil jste Národní parlament dětí a mládeže, který jsem osobně poznala v době, kdy se podílel na navrácení Mezinárodního dne studentstva do našeho kalendáře. Jak se tyto dva »parlamenty« liší?

Určitě jsou to dva odlišné projekty. Národní parlament byl projekt, který byl předchůdcem našeho PDM ČR, ale vzhledem k jeho pozastavení a vnitřním vadám, které zabraňovaly svobodné participaci mládeže a řádnému fungování NPDM, jsme byli nuceni přijít s něčím novým. Původně jsme se snažili projekt NPDM oživit a reformovat, ale bohužel kvůli neochotě a neaktivitě zastřešující organizace NPDM neúspěšně.

Počínaje názvem je PDM ČR odlišný produkt. Je to projekt, který opravdu umožňuje svobodnou a plnou participaci studentstva a je postavený na vůli a nápaditosti jeho členů. Na rozdíl od NPDM také začleňuje do své struktury často vyčleňovanou soustavu dětských domovů v ČR (jejich participačních orgánů) a také má přesah i na mezinárodní úroveň participačních orgánů dětí a mládeže. Náš projekt je apolitický a neinklinuje k žádné politické ideologii. To se NPDM často nedařilo, i když dle statutu se také jednalo o apolitický projekt.

Jistou novinkou je, že zastřešujícím orgánem je Spolek zastánců dětských práv - česká sekce DCI. Co vám toto umožňuje, v čem je to výhodné?

Jako největší výhodu vnímám rovné, přímé a férové jednání. Naše spolupráce je založena na fair-play a vždy postupujeme společně a konstruktivně. Zároveň jsme jako PDM ČR obdrželi tři křesla v Radě Spolku zastánců dětských práv, tudíž nejsme nijak exkomunikováni z děje v zastřešující organizaci a máme právo se ke všemu vyjádřit a jednat u kulatého stolu. Toto NPDM postrádal.

Dále obrovskou výhodou spolupráce s DCI je napojení na evropské struktury, jako je například Eurochild. Díky tomu dokážeme mnohem snadněji naplňovat naši zahraniční agendu.

A mohu se zeptat, co je vaší zahraniční agendou? Navazujete i zahraniční spolupráci?

Tak naší zahraniční agendou je hlavně účast na evropských projektech určených pro mládež a také jejich pořádání, zároveň také započínáme komunikaci s ostatními národními participačními strukturami mládeže z ostatních členských zemí EU a pokoušíme se s nimi o spolupráci. Konkrétně teď je v řešení Slovensko a Maďarsko.

Jaký zájem projevují současní žáci a studenti o činnost parlamentů ve svých školách?

Ze své osobní zkušenosti mohu vyvozovat, že ve většině škol se žáci zapojují do školních parlamentů, jelikož se to týká agendy jejich školy, a jejich činnost je tak snadno viditelná v jejich okolí. Co se týče vyšších struktur, účast je také velká, ale spousta studentů stále neví, že nějaké vyšší struktury existují a že dělají důležitou činnost, která se jich také týká. Oni si však málokdy tyto změny spojí s činností nějaké vyšší struktury, např. krajského parlamentu dětí a mládeže.

Na druhou stranu je třeba říci, že za těch několik let, co se v participačních strukturách angažuji, se počet parlamentů a studentů v nich angažovaných rapidně zvýšil. Až na pár výjimek je ve většině krajů krajský parlament a pod ním velmi rozvětvená struktura nižších participačních struktur. Stále je ovšem nutné myšlenku participace propagovat a snažit se neustále zvyšovat zájem o ni napříč mládeží.

Kterých žáků a studentů je víc - těch, kterým je všechno jedno a jsou spíše lenivými, nebo těch, kteří se angažují a o něco usilují?

Co se týče konkrétní odpovědi na tuto otázku, myslím si, že se naše generace transformovala, uvědomila si sílu a důležitost angažovanosti v otázkách a tématech zahrnujících studentský prostor, a nejen ten, a nyní můžu s čistým srdcem říct, že převažuje většina angažovaných a usilujících žáků a studentů.

Když je nyní z vašich slov jasná struktura PDM, zajímá mě, zda členové orgánů například na krajské a vyšší úrovni se scházejí prezenčně na zasedáních, nebo jestli pracujete online? Neumím si totiž představit, že by žáci a studenti jezdili na zasedání po kraji či dokonce po republice.

Teď vás možná překvapím, ale je to tak. Pokud bychom na chvíli pominuli pandemickou situaci, která znemožňuje prezenční zasedání, tak za normálních okolností se studenti běžně jednou do měsíce sjíždějí z celého kraje na zasedání KPDM nebo z celé republiky na zasedání PDM ČR. Nyní však vzhledem k epidemiologické situaci zasedáme online.

Čas od času probíhají před volbami také studentské volby, volby nanečisto. To také patří do náplně PDM, nebo jde o aktivity soukromé, někdy i vnášené různými neziskovými organizacemi působícími vně školy?

Volby nanečisto neboli studentské volby probíhají v rámci školských parlamentů dané školy. My nemůžeme zasahovat do činnosti školských parlamentů, jedná se o jejich individuální činnost. Na druhou stranu náš zásah ani není nutný, protože skoro všechny školské parlamenty tuto akci pořádají. My jako PDM ČR ji propagujeme a upozorňujeme na její důležitost.

Na jakou vysokou školu budou po maturitě směřovat vaše kroky? Čím byste chtěl být?

Rád bych vystudoval práva a poté politologii a mezinárodní vztahy. Konkrétně mám v plánu nějakou chvíli studovat UK a poté bych rád přešel na zahraniční studium buďto do Vídně nebo do Štrasburku. Co jednou konkrétně budu, to ještě nevím. Rád bych se pohyboval na ministerstvu zahraničí nebo v evropské politice a diplomacii, ale sám ještě nedokážu říci, kam mě vítr odvane.

Tedy přejeme mnoho štěstí.

Monika HOŘENÍ