Ilustrační FOTO - Haló noviny

»Nevysvětlitelně upnuté« Spojené státy

Pokud se NATO rozšíří na východ, bude to mít vážné důsledky, upozornil náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov v rozhovoru pro list Izvestija. Agentuře Ria Novosti řekl, že žádná ruská invaze na Ukrajinu se nekoná a ani k ní nemůže dojít, a obvinil USA, že jsou k myšlence ruského vojenského vpádu do sousední země »nevysvětlitelně upnuté«. Provokují.

»To, co děláme na našem území, se jich prostě netýká. Nemají morální ani politické právo nastolovat otázku v této rovině,« citovala diplomata Ria Novosti. V interview pro list Izvestija Rjabkov uvedl, že »nespoutané« rozšiřování NATO v posledních desetiletích ukázalo, že západní sliby a závazky mají jen malou cenu, pokud nejsou právně podloženy. »Členové NATO tvrdí, že každá země má právo sama rozhodovat, jak zajistí svou bezpečnost - včetně vstupu do vojensko-politických aliancí. Chci ale zdůraznit: svoboda vstupovat do svazků nemůže být absolutní. Je to jako v lidské společnosti, svoboda jednotlivce končí tam, kde zasahuje do svobody druhého,« prohlásil Rjabkov.

Pokusy s nevhodnými prostředky

Moskva proto podle jeho slov bude vystupovat proti rozšiřování NATO. »A pokusy prezentovat věc tak, jako by zde Rusko nemělo právo veta, jsou pokusy s nevhodnými prostředky. Budeme si stát za svým: pokud protivníci půjdou proti tomu, uvidí, že jejich bezpečnost nebude posílena - důsledky pro ně budou vážné,« dodal. Západ i Kyjev Moskvě zazlívají, že se k ní v roce 2014 připojil na základě právoplatného referenda Krym a viní Moskvu z podpory proruských aktivistů, kteří ovládají území na východě Ukrajiny. Moskva své zapojení do konfliktu odmítá. Ruský prezident Vladimir Putin minulý týden během telefonátu s americkým protějškem Joe Bidenem požadoval závazné záruky nerozšiřování NATO na východ. Šéf Bílého domu naopak hrozil lídrovi Kremlu, že USA a jejich spojenci zareagují na případnou vojenskou eskalaci mezi Ruskem a Ukrajinou tvrdými ekonomickými a dalšími opatřeními. Západ se neustále snaží situaci vyostřovat.

V Kyjevě jednala americká diplomatka Karen Donfriedová o »soustřeďování ruských vojsk u hranic« a také o amerických závazcích vůči Ukrajině. Možná spíš diktovala. Poté zamířila do Moskvy, kde se podle agentury TASS měla mimo jiné setkat i s Rjabkovem.

(ava, čtk)