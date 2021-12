Britský premiér Boris Johnson. FOTO - Wikimedia commons

Britští konzervativci ztratili náskok

Konzervativci britského premiéra Borise Johnsona ztratili v průzkumech veřejného mínění náskok před opozičními labouristy. Stalo se tak poté, co britská média v uplynulých dnech zveřejnila svá zjištění o uzavřeném vládním večírku v sídle premiéra během lockdownu.

Průzkum společnosti YouGov pro deník The Times ukázal, že preference Johnsonových konzervativců oproti 2. prosinci klesly o tři procentní body na 33 procent, zatímco podpora labouristů vzrostla o čtyři procentní body na 37 procent. Johnson ve středu vyhlásil nové covidové restrikce pro Anglii. Bylo to jen několik hodin poté, co se omluvil za video zachycující zaměstnance úřadu vlády, jak se smějí a žertují o večírku v Downing Street během uzávěry před loňskými Vánocemi, kdy byly takové oslavy zakázány. Úřad vlády popřel, že se večírek konal. Johnson se však omluvil za dojem, který nahrávka u veřejnosti vyvolala. Podle lídra opozičních labouristů Keira Starmera mají nyní miliony Britů oprávněně pocit, že z nich jejich premiér dělá hlupáky.

Dotázaní: Premiér lhal

BBC uvedla, že Johnsonův zástupce ředitele pro komunikaci Jack Doyle měl projev a rozdával ocenění na večírku pro 20 až 30 lidí, který se v Downing Street konal 18. prosince. Úřad vlády se k tomu odmítl vyjádřit. Tři čtvrtiny lidí se domnívají, že se vánoční večírek, na němž byla porušena pravidla týkající se koronaviru, skutečně odehrál. A 68 % dotázaných má za to, že Johnson nemluvil pravdu, když věc popřel, uvedl deník The Times. Podle dalšího průzkumu agentury Survation, kterého se ve středu a ve čtvrtek zúčastnilo 1178 lidí, je podpora labouristů 40 % hlasů, tedy o jeden procentní bod vyšší než při minulém průzkumu. Johnsonovi konzervativci si naopak pohoršili o dva procentní body na 34 procent.

Johnson vítězství promarnil

Johnson bude v tomto týdnu nejspíše čelit vzpouře desítek konzervativních zákonodárců, kteří odmítají zavedení nových restrikcí proti šíření covidu. »Očekávám, že proti těmto nejnovějším omezením bude hlasovat rekordní počet konzervativních poslanců,« řekl konzervativní zákonodárce John Redwood. Johnsonova strana získala se slibem dokončit brexit v předloňských předčasných volbách 365 z 650 křesel v Dolní sněmovně, což pro konzervativce představovalo nejvýraznější parlamentní většinu od vítězství Margaret Thatcherové v roce 1987. Premiér však v posledních měsících čelil kritice kvůli svému postupu ohledně skandálů, které se týkaly nezákonného lobbingu konzervativního poslance, přidělování lukrativních zakázek v souvislosti s pandemií, rekonstrukce bytu v Downing Street či obvinění, že během chaotického stahování Británie z Afghánistánu dal přednost evakuaci domácích zvířat před lidmi.

(ava, čtk)