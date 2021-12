KSČM odmítá kumulaci funkcí koaličními zastupiteli v Plzeňském kraji

Krajský výbor KSČM v Plzeňském kraji přijal na svém zasedání stanovisko ke kumulaci funkcí v kraji. Přetiskujeme jej v plném znění:

Politická odpovědnost a poctivý výkon zastupitelského mandátu směrem ke všem občanům a voličům Plzeňského kraje nejsou atributy, které bychom mohli najít u všech zastupitelů Plzeňského kraje. Po zcela nehorázném a nedemokratickém uzurpování si drtivé většiny míst ve výborech, jakožto pracovních orgánech zastupitelstva a nepochopitelné ignoraci opozice, která společně vyšla z krajských voleb jen o málo slabší než samotná koalice, se ale nyní a v plné nahotě objevuje problém další. A tím je gigantická kumulace veřejných funkcí některými koaličními zastupiteli, a to nejen těch tzv. neuvolněných, tak především těch funkcí uvolněných.

Již před říjnovými volbami do Poslanecké sněmovny to nebylo v tomto ohledu vůbec slavné. Mnohým koaličním zastupitelům, přestože to platný etický kodex zapovídá, amorální kumulace několika veřejných funkcí prostě nikterak nevadila.

Etický kodex ZPK, čl. 5 - Výkon funkce: Zastupitel vykonává pouze jednu veřejnou funkci jako uvolněnou, za níž je poskytována odměna z veřejných prostředků. V případě výkonu více uvolněných funkcí učiní zastupitel neodkladně, nejpozději však do 3 měsíců od vzniku tohoto stavu, kroky k jeho odstranění. Uvolněnou veřejnou funkcí se rozumí veřejná funkce uvolněného člena orgánů Plzeňského kraje, uvolněného člena orgánů zastupitelstva města či obce, poslance PČR či senátora PČR.

I přes zcela jasnou formulaci v etickém kodexu, nelze bohužel dodržování jeho ustanovení jakkoliv vynucovat, spíše se jedná o jakýsi morální apel, který tak mohou někteří filutové prakticky beztrestně »hodit zcela za hlavu«. Dokonce i ty zastupitele, kteří se k dokumentu písemně připojili, odmítla hejtmanka, na žádost zastupitele KSČM, zveřejnit na webové stránce kraje tak, aby nebylo jasné, kdo se ke kodexu připojil či nikoliv.

A tak veřejnost v Plzeňském kraji mohla, a stále bohužel může, registrovat neblahé modelové případy osob, u nichž by k řádnému výkonu všech funkcí nestačilo, ani kdyby měl den násobně více hodin, než oficiálně má. A začít můžeme »od hlavy«, hejtmanka (ODS s podporou TOP 09) kumulovala po jistou dobu svoji funkci s výkonem poslaneckého mandátu, jeden z jejích náměstků, Pavel Karpíšek (ODS s podporou TOP 09) je současně starostou obce Vejprnice a k tomu dokonce ještě senátorem, další náměstek, Rudolf Salvetr (ODS s podporou TOP 09) se živí navíc jako starosta Klatov, místostarostka jednoho z velkých plzeňských obvodů se stala předsedkyní výboru zastupitelstva, starostka Kozolup, zastupitelka z řad krajské koalice, taktéž předsedkyní výboru a některé případy další.

Neopomenutelným unikátem, snad až celorepublikového formátu, je sice řadový zastupitel kraje, dříve ale i náměstek hejtmana, který současně sedí ve dvou výborech kraje, je aktuálním primátorem Plzně, staronovým poslancem donedávna předsedou sněmovního podvýboru pro kulturu a členem mnoha dalších a dalších veřejných orgánů a institucí. Martin Baxa (ODS s podporou TOP 09) je v současné době také dokonce žhavým kandidátem na post ministra kultury a veřejnost bude tedy s napětím očekávat, zda se po velice pravděpodobném jmenování vůbec některých svých funkcí vzdá.

K výše zmíněným náměstkům hejtmanky, kteří jsou pro výkon své funkce tzv. neuvolněni, je třeba dodat, že jejich plat činí aktuálně 72 tis. Kč, v případě, kdyby byli uvolněni by, dle příslušného zákona, měli nárok »pouze« na 47 tisíc Kč, resp. 40 % běžného náměstkovského platu, který je stanoven 117 tis. Kč. Z toho paradoxně vyplývá, že za méně práce a vynaloženého času pro Plzeňský kraj lze získat dokonce více peněz.

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny určily, že i někteří další členové zastupitelstva kraje, již více než měsíc, zastávají také více než jednu tzv. uvolněnou funkci. A týká se to především náměstků hejtmanky Josefa Bernarda (PIR-STAN) a Marka Ženíška (SPOLU), kteří se stali nejen poslanci, ale zároveň i předsedy sněmovních výborů. Poslankyní se stala také uvolněná předsedkyně Výboru pro regionální rozvoj Plzeňského kraje a starostka obce Kozolupy Michaela Opltová (PIR-STAN). K tomu lze podotknout, že základní plat poslance činí 90 tisíc Kč a uvolněného předsedy výboru kraje je stanoven na stejnou výši.

Plzeňský KV KSČM, 13. 12. 2021