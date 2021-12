Hnědá budoucnost?

To jsou zvraty, že? Týden se řeší, že prezident Zeman odmítá jmenovat kandidáta na ministra zahraničí Jana Lipavského, a na jednou ejhle, otočí. Čím to?

Jak řekl designovaný premiér Fiala, Zeman souhlasí po tvrdé debatě. Také byste tam chtěli být mouchou? Co to znamená tvrdá debata v politice? Politika je věc možného. Otázkou, čeho všeho jsou schopni lidé, kterým jde o vládu nad vlastní zemí…

Každopádně problematika Lipavského je téma, u kterého berou Zemana na milost i ti, kteří ho jinak nemusí. Žijeme ve velmi nestabilní době, kdy je většina velkých států zadlužená až po uši a k tomu se na nás ženou hordy jinověrců z jihu a východu. A »velký bratr« jménem EU nás chce spolknout. A v této době máme mít v čele zahraniční politiky někoho, kdo nedokáže vyjít ani s nejbližšími sousedy? Někoho, kdo nemá rád politiku Viktora Orbána ani politiku současné polské vlády? Jistě, ti Poláci jsou strašně troufalí, když si dokonce nechali polským ústavním soudem potvrdit nadřazenost polské ústavy nad direktivami »Bruselu«. Vždyť podle přesvědčení Lipavského je nejlepší cestou vytvoření Spojených států evropských. Vždyť to je přeci hlavní metou Pirátů a on je velkým lodivodem.

Ale hlavním kamenem úrazu je »pozvánka« pro sudetské Němce. Vlastenci si škubou vlasy z hlavy. Jen tak pro zajímavost - víte, že přesně 15. prosince před 83 lety byl podepsán ústavní zákon č. 330/1938 Sb. z. a n., o mimořádné moci nařizovací. To byl ústavní zákon, kterým byla vláda zmocněna měnit či doplňovat zákony vládními nařízeními a prezident mohl dokonce měnit text ústavní listiny dekrety. Konec dosavadní demokracie a otevření dveřím nacistické totality. Taková velká tečka po mnichovské zradě, pardon přátelské mnichovské dohodě, a po předání značné části našeho území ve jménu budoucího míru. Který pak kupodivu zmizel jako pára nad hrncem. Aby zbyla jen vroucí válka.

Jenže 83 let je prostě moc dlouho. Pamětníci, kteří by byli schopni seriózně říct, jak to bylo, již prakticky nejsou. A to, co zbylo, je historie, kterou se dnes tak snadno ohýbá, jak se komu hodí.

Jenže když nebudeme znát svou historii, jsme nuceni si ji zopakovat. A jak vidno, máme k tomu slušně našlápnuto. Pořádáním sudetoněmeckých setkání u nás počínaje a velkou EU říší bez vlastenectví a svobody konče. Taková optimisticky hnědá budoucnost.

Helena KOČOVÁ