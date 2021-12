Prvních třináct ze 40 nových moderních trolejbusů poslali výrobci ze Škoda Transportion do Brna k obnově tamní flotily 140 trolejbusů.FOTO - Václav ŽALUD

DPMB obnovuje vozový park trolejbusů

Brno se po osmi letech dočkalo masivnější obnovy trolejbusového vozového parku. Dopravní podnik města Brna (DPMB) představil ve vozovně Komín prvních třináct trolejbusů Škoda 27Tr, dalších sedm dodá výrobce moravské metropoli do konce letošního roku.

Za dvacítku vozů zaplatí dopravní podnik 239 milionů korun. V příštím roce využije rámcové smlouvy a za stejnou cenu přikoupí dalších dvacet vozů tohoto typu. »Snižování emisí ve městě a ekologizace městské hromadné dopravy je prioritou vedení města. Trolejbusová a tramvajová doprava je příklad přepravy šetrné k životnímu prostředí. Vedle hledání nových řešení, jako je třeba vodíkový pohon, budeme dál klást důraz na obnovu vozů v elektrické trakci. Pevně věřím, že se dopravnímu podniku podaří dovést do konce i další plánované zakázky na nákup trolejbusů a do konce roku 2023 dojde ke kompletní výměně trolejbusů z 80. a 90. let za nové,« sdělila primátorka města Brna Markéta Vaňková.

»Dlouhodobě se nám nedařilo pořídit nové trolejbusy, jimiž bychom nahradili nejstarší kusy. Poslední větší obnova vozového parku této trakce se uskutečnila v roce 2015, kdy jsme koupili třicet vozů typu 31Tr. O to větší je naše radost z uskutečněného nákupu dvaceti trolejbusů Škoda 27Tr, ke kterým v příštím roce přidáme dalších dvacet. Naše plány tím ale nekončí, věříme, že rozhodnutí Úřadu na ochranu hospodářské soutěže nám dá zelenou k nastartování projektu montáže nových trolejbusů u nás v podniku a podaří se nám pořídit i krátké trolejbusy,« vysvětlil generální ředitel Dopravního podniku města Brna Miloš Havránek.

»Trolejbusy jsou pro mnoho měst v tuzemsku i v Evropě důležitý dopravní prostředek, který pomáhá dlouhodobě snižovat emise z dopravy v ovzduší. Těší mě, že je Brno na špičce rozvoje a modernizace tohoto typu dopravy,« řekla senior viceprezidentka pro bus mobility solutions ve skupině Škoda Transportation Tanya Altmann.

Třínápravové trolejbusy Škoda 27Tr jsou čtyřdveřové kloubové vozy o délce 18 metrů, z nichž každý pojme více než 120 osob. Cestujícím nabídnou komfortní svezení v klimatizovaném a plně nízkopodlažním interiéru vybaveném pohodlnými, částečně čalouněnými sedadly, USB nabíječkami a informačním systémem s LCD monitory.

První trolejbusy Škoda 27Tr dorazily do Brna v listopadu a jejich dodávka bude pokračovat do Vánoc. Cestující se s nimi svezou od 13. prosince, nejčastěji na páteřních linkách 25, 26 a 37. »Mezi jejich fyzickým dodáním a nasazením do provozu je potřeba vozy zkontrolovat, oživit řídicí a informační systém, označit evidenčními čísly a piktogramy, nainstalovat validátory, zaevidovat do majetku a informačních systémů dopravního podniku a proškolit řidiče a mechaniky,« vysvětlil Havránek.

Nové vozy v provozu nahradí trolejbusy typu 15Tr, 22Tr, 25Tr, ale i 14Tr a 21Tr. Některé z nich v Brně jezdí od 80. a 90. let a jsou na hranici své životnosti. Část z nich čeká likvidace, o devět kusů typu 25Tr projevil zájem Dopravní podnik Ústí nad Labem.

Brno je největší provozovatel trolejbusové dopravy v České republice. První trolejbusy zde do ulic vyjely v roce 1949. Dnes ulicemi města jezdí na 12 linkách téměř 140 trolejbusů.

